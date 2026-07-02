Honda promete "un importante paso adelante" para Aston Martin F1: ya hay objetivo y fecha

Después de que se confirmara que el "coche B" de Aston Martin debería estar listo para hacer su debut en el Gran Premio de Hungría, Shintaro Orihara ha reconocido que el objetivo de Honda es llevar su nueva unidad de potencia al GP de los Países Bajos.

En declaraciones previas al GP de Gran Bretaña, el directivo japonés ha hablado más abiertamente sobre los trabajos que está llevando a cabo Honda en su unidad de potencia, que ha empezado el año con un rendimiento muy pobre.

"Diría que nuestro objetivo es el GP de los Países Bajos. Así que estamos trabajando duro para completar nuestra lista de tareas y conseguir llevar nuestra nueva unidad de potencia a los Países Bajos. Ese es nuestro objetivo".

Orihara también explicó que el principal foco de trabajo de Honda se ha situado en todo lo relacionado con el motor de combustión interna, que al parecer es el gran punto débil.

"Nos centramos en el interior. Nuestro objetivo es mejorar el rendimiento del motor. Por eso estamos trabajando en la forma de la cámara de combustión, y también vamos a modificar la precámara para mejorar nuestro rendimiento de combustión".

"Además, estamos trabajando para reducir la fricción modificando el sistema de lubricación. Así que todavía nos queda una lista bastante larga por completar, pero estamos trabajando duro para conseguir traer las motos a los Países Bajos".

El máximo responsable de Honda en la Fórmula 1 aseguro que se trabajaba de una gran cantidad de trabajo con la que esperan dar un paso adelante "importante".

"No puedo explicar con detalle. Pero tenemos una lista muy larga, así que vamos a introducir muchas actualizaciones en los Países Bajos. No puedo decir cuántas, pero modificaremos partes bastante importantes", explicó.

No obstante, cuando le preguntaron por cuántos caballos de potencia habían calculado que podían ganar, Shintaro Orihara dio un paso atrás y se mostró más cauto, admitiendo que espera un gran progreso, pero que no sería realista pensar en derrotar a Mercedes o Red Bull de repente.

"Conozco la cifra [de CV] obtenida en el banco de pruebas, pero no puedo revelarla. Nuestro objetivo es dar un paso adelante considerable, en lugar de avances pequeños.

Pero diría que en la Fórmula 1 no hay magia. Así que no creo que vayamos a alcanzar a Mercedes o Red Bull de repente. Pero sí que vamos a dar un paso adelante bastante grande", concluyó el japonés.

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