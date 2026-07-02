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A qué hora es la clasificación sprint de F1 en Silverstone y cómo ver

Mira a qué hora es la FP1 y la clasificación sprint del GP de Gran Bretaña 2026 de la F1 en Silverstone, así como la forma de ver todo el viernes por TV.

Juanjo Sáez
Juanjo Sáez
Editado:
Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Foto de: Zak Mauger / LAT Images via Getty Images

¡Vuelve el formato al sprint! Este fin de semana, en el Gran Premio de Gran Bretaña 2026, los equipos y pilotos tendrán un reto diferente, ya que la acción realmente competitiva empezará este viernes con una clasificación al sprint que confeccionará la parrilla de salida para la carrera corta del sábado. Apunta los horarios y cómo verla por TV.

A qué hora es la clasificación sprint del GP de Gran Bretaña de F1 2026 en Silverstone

  • A qué hora es la clasificación sprint de Silversonte (Gran Bretaña) en España: a las 17:30h

Aunque la Fórmula 1 sigue en Europa y se mantienen los horarios habituales a nivel local, al haber una hora de diferencia entre España y Gran Bretaña, la clasificación al sprint arrancará una hora más tarde de lo normal en España, es decir, a las 17:30h.

Esta hora extra es una buena noticia para los aficionados de Latinoamérica, ya que iniciará a las 09:30h de México y a las 12:30h de Argentina.

La clasificación sprint de Silverstone constará de una SQ1 de 12 minutos con neumáticos medios y seis pilotos eliminados, una SQ2 de 10 minutos también con medios y otros seis pilotos eliminados, y una SQ3 de 8 minutos donde los 10 pilotos clasificados podrán montar los blandos para luchar por las cinco primeras filas de la parrilla.

Apunta los horarios para todo el finde:

A qué hora son los libres de F1 en el GP de Gran Bretaña 2026

  • A qué hora son los Libres 1 de Silversonte (Gran Bretaña) en España: a las 13:30h

La primera sesión de entrenamientos libres empezará a las 13:30h en España, cuando en Silverstone sean las 12:30h. Pese a ser la única sesión de prácticas de todo el fin de semana, sólo durará 60 minutos (una hora).

Los aficionados mexicanos que quieran ver a Sergio Pérez desde la FP1 deberán conectar sus televisores desde las 05:30h de la mañana, mientras que los argentinos que quieran ver a Franco Colapinto tendrán un mejor horario (08:30h).

Dónde se puede ver la clasificación sprint de Silverstone en directo

  • Cómo se puede ver por la TV la Clasificación Sprint del GP de Gran Bretaña (Silverstone) de F1 2026 en España: DAZNF1

Como viene siendo habitual esta temporada, todo el viernes del GP de Gran Bretaña se podrá ver por la TV de forma legal en España a través de DAZNF1, que puede contratarse con su propio servicio de streaming, disponible en televisiones con Smart TV y cualquier dispositivo que cuente con acceso a internet.

En cuanto a los fans de Latinoamérica, la opción principal es Disney+ Premium a través de ESPN, aunque hay alguna excepción: en Argentina también se puede ver el viernes de Silverstone mediante Fox Sports, mientras que en México el GP de Gran Bretaña 2026 será televisado por Izzi, Sky Sports F1 y F1 TV, el servicio oficial de la Fórmula 1 que está disponible para todo Latam.

Y obviamente debemos recordarte que en Motorsport.com podrás seguir la clasificación al sprint en vivo y en directo con nosotros, además de crónicas, noticias destacadas, declaraciones y mucho más, con información llegada desde el propio Silverstone.

Más sobre este fin de semana:

Así llega el mundial de F1 2026 al GP de Gran Bretaña:

Clasificación de pilotos:

Pos Piloto Puntos
1 ItalyA. AntonelliMercedes 171
2 United KingdomG. RussellMercedes 131
3 United KingdomL. HamiltonFerrari 125
4 AustraliaO. PiastriMcLaren 80
5 United KingdomL. NorrisMcLaren 79
6 MonacoC. LeclercFerrari 79
7 NetherlandsM. VerstappenRed Bull 73
8 FranceI. HadjarRed Bull 42
9 FranceP. GaslyAlpine 41
10 New ZealandL. LawsonRacing Bulls 30
11 United KingdomO. BearmanHaas F1 18
12 ArgentinaF. ColapintoAlpine 16
13 United KingdomA. LindbladRacing Bulls 14
14 SpainC. SainzWilliams 6
15 ThailandA. AlbonWilliams 5
16 FranceE. OconHaas F1 3
17 BrazilG. BortoletoAudi 2
18 SpainF. AlonsoAston Martin 1
19 GermanyN. HulkenbergAudi  
20 FinlandV. BottasCadillac  
21 MexicoS. PérezCadillac  
22 CanadaL. StrollAston Martin  

Clasificación de constructores:

Pos Equipos Puntos
1 GermanyMercedes 302
2 ItalyFerrari 204
3 United KingdomMcLaren 159
4 AustriaRed Bull 115
5 FranceAlpine 57
6 ItalyRacing Bulls 44
7 United StatesHaas F1 21
8 United KingdomWilliams 11
9 GermanyAudi 2
10 United KingdomAston Martin 1
11 United StatesCadillac  

 

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