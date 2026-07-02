Alonso sobre la mejora de Hungría: "Ganaremos carreras, pero no este año"

Adrian Newey confirmó recientemente que el "coche B" de Aston Martin debería llegar a la pista en el Gran Premio de Hungría 2026, es decir, en la última prueba antes del parón de verano. Con esta especie de nuevo AMR26, el equipo confía en dar un buen gran paso.

De hecho, Fernando Alonso, en la previa del GP de Gran Bretaña 2026 de este fin de semana, reconoció lo importante que sería ver un cambio de dirección correcto.

"Creo que es importante ver la dirección que tomamos y todo el tiempo que recuperamos. Desde Bahrein el equipo decidió esperar a que tener un paquete adecuado cuando fuera necesario. No sabíamos si sería la carrera 7, la 12 o al final del año. Pero sabíamos que este era nuestro punto de partida y posición".

"Lo que tenemos ahora no es suficiente. Nos falta carga aerodinámica, potencia, algo en la caja de cambios, experiencia, todo este tipo de cosas. Así que teníamos que hacer un estudio, reagruparnos y crear un plan", explicó.

Sin embargo, el piloto asturiano de Aston Martin tampoco quiere poner grandes expectativas a este nuevo paquete que llegará en Hungaroring. Si bien cree que la escudería ganará carreras en un futuro próximo, no cree que eso sea posible este año.

"Creo que los aficionados quieren que ganemos carreras y que luchemos por el mundial. No creo que pase este año, sea cual sea la mejora, nunca será suficiente".

"Eso tiene que quedar claro para los aficionados: estamos trabajando día y noche para mejorar el monoplaza, mejoraremos, ganaremos carreras, pero no este año".

"Esto es solo el primer paso del plan. No puede ser el último", dijo Alonso.

A nivel personal, el bicampeón del mundo español de Fórmula 1 admite que la mejora de Hungría será clave para comprobar si el equipo realmente ha entendido cuáles son los problemas actuales, lo que a su vez sería una gran noticia para 2027.



"Para mí es importante sentir en Hungría que estamos entendiendo cuáles son las debilidades del coche y que las estamos abordando. Especialmente en el paquete aerodinámico, que es el primero que llega. Este año estamos teniendo problemas importantes con cosas muy concretas al volante".



"Y si eso mejora en Hungría y podemos llevar el coche al máximo, entonces creo que hay un camino muy claro y un buen impulso que podemos tomar para el próximo año. Así que eso es para mí lo más importante", concluyó.

Fernando Alonso, Aston Martin Racing, Lance Stroll, Aston Martin Racing Foto de: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images