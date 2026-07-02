Sainz alerta del impacto del motor actual en Silverstone y confía en la mejora de Williams

Una vez aterrizados en Silverstone para disputar el Gran Premio de Gran Bretaña 2026, Carlos Sainz se ha sumado a la opinión de Max Verstappen y otros compañeros de la parrilla, ya que cree que el trazado de Silverstone pondrá de manifiesto todas las debilidades de la unidad de potencia.

"Probablemente sea el más difícil hasta ahora para este tipo de motor. El simulador fue bastante impactante. Lo cual fue una señal clara y nos hizo comprender que lo que habíamos ideado para este año no es lo suficientemente bueno".

"Y por eso era necesario el cambio de motor para el año que viene. Porque un circuito tan magnífico como este se ve un poco, no estropeado, pero sí perjudicado por la forma en que se diseña y funciona el motor. No es así como debería ser y por eso se están produciendo todos estos cambios para el año que viene y el siguiente", dijo.

Sin embargo, en lo personal, el GP de Gran Bretaña representa una oportunidad de mejorar para Williams, ya que tal y como ha revelado Alex Albon, estrenarán un nuevo alerón delantero este fin de semana.

Cuando el preguntaron si esperaba que supusiese un paso adelante, Sainz reconoce que espera volver a la pelea de la zona media, aunque cree que aún están muy lejos de las primeras posiciones de ese peleado pelotón medio.

"Soy optimista. Creo que todos en el equipo tenemos la esperanza de que podamos contribuir a mejorar la situación. Obviamente, sabemos que no va a suponer un cambio radical, en el sentido de que no vamos a convertirnos de repente en los líderes del pelotón de la zona media con esta mejora".

"Pero intentaremos volver a meternos en la lucha. Creo que en las dos últimas carreras hemos sido claramente el noveno equipo. Un paso por detrás de los Haas y uno, dos o tres pasos por detrás de los Racing Bulls, que luchan por los puntos por su cuenta. Pero sí, en Austria los Racing Bulls casi nos doblan. Así que eso demuestra lo lejos que estamos. Es bastante revelador. Y creo que la parte alta de la zona media está lejos y que este alerón delantero, con suerte, debería acercarnos un poco. Pero tampoco espero milagros", concluyó el piloto madrileño de la Fórmula 1.

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