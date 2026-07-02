Hamilton teme las rectas de Silverstone: "La diferencia podría incluso duplicarse"
Lewis Hamilton admite que el motor sigue siendo el gran problema de Ferrari y teme que en Silverstone la desventaja se agrave por las largas rectas.
Lewis Hamilton, Ferrari
Foto de: Colin McMaster / LAT Images via Getty Images
Lewis Hamilton llegó a Austria con la euforia de su primera victoria con Ferrari en Barcelona tras la introducción de un nuevo paquete aerodinámico, con la enorme esperanza de que el nuevo motor supusiese otro paso adelante. Sin embargo, la decepción fue enorme, ya que se quedaron lejos del ritmo y fuera del podio.
Ahora, en declaraciones previas al GP de Gran Bretaña 2026, Hamilton afirmó que el GP de Austria fue una importante prueba de fuego para el equipo que evidenció que su problema sigue enfocando a la unidad de potencia.
"Habíamos tenido buenas actuaciones anteriormente, pero, como habéis visto en Austria, perdemos mucho tiempo en las rectas. Es muy difícil compensarlo en las curvas".
"Pero creo que, en esencia, tenemos un coche muy bueno. Lo que tenemos que hacer ahora es seguir trabajando, sacar el máximo partido a lo que tenemos y sumar tantos puntos como sea posible hasta que recortemos la diferencia", añadió.
Cuando le dijeron que las curvas rápidas de Silverstone podrían favorecer a Ferrari, Hamilton señaló que el verdadero problema serán las largas rectas.
"En mi opinión, la carrera de este fin de semana será la más crítica en cuanto al consumo de energía . Todos los pilotos lo estamos comentando entre nosotros. En este circuito nos costará mucho en cuanto a la recuperación de energía y la potencia".
"Solo hay unas pocas curvas en las que se puede recargar el motor. Por eso, durante la mayor parte de la vuelta, la asistencia eléctrica estará desactivada y es ahí donde más nos costará. De hecho la diferencia de rendimiento actual podría incluso duplicarse".
Hubo una pregunta que hizo reír a Hamilton, ya que le dijeron que todavía tenía opciones de luchar con George Russell y Andrea Kimi Antonelli por el título de pilotos en este 2026, algo que el siete veces campeón del mundo de la Fórmula 1 ve imposible.
"¡No hay mucho que pueda hacer, salvo ir al box de Mercedes y quitarles los tornillos de los coches! Mercedes es un equipo extraordinario y ahora mismo lo está demostrando".
"Red Bull también ha dado un gran paso adelante en la última carrera. Por eso creo que Max también será un rival a tener en cuenta a partir de ahora. En cuanto a la unidad de potencia, están al nivel de Mercedes".
"Pero, como equipo, debemos seguir creyendo, mantener la calma y seguir trabajando. Tenemos que dar el máximo rendimiento cada fin de semana. Incluso, si es posible, superar un poco el potencial del coche. Todo el mundo en este equipo está increíblemente motivado y está dando lo mejor de sí mismo", finalizó.
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