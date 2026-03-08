Hamilton cree en Ferrari tras Australia: "Alcanzar a Mercedes no es imposible"

¿El vaso de Ferrari en Melbourne está medio lleno o medio vacío? La pregunta resume bien el fin de semana del Cavallino, en el que Lewis Hamilton ha encontrado varios motivos para estar feliz contento. Sin embargo, Mercedes, como ha admitido el propio director del equipo, Frederic Vasseur, sigue estando por delante con una ventaja importante, sobre todo en la clasificación.

La cuestión es precisamente esa: en carrera, Ferrari se ha acercado. Y si bien es cierto que en aire limpio el W17 parece tener algo más en términos de ritmo, no faltan motivos para salir de Australia con una sonrisa. Esa es la lectura de Lewis Hamilton.

Pero en carrera también tuvo un gran impacto al estrategia de un equipo Ferrari que esperaba más graining y un desgaste mayor, mientras que Mercedes supo gestionar los neumáticos de una forma excelente, consolidando su ventaja y finalmente consiguiendo el doblete por delante de los SF-26.

Aunque el resultado podría haber sido diferente con otra estrategia, el siete veces campeón del mundo no tiene muchas quejas al respecto. Hamilton lo mira todo el panorama general y desde el hecho de que han conseguido el mejor resultado posible.

"Creo que al final los Mercedes eran más rápidos que nosotros, y probablemente esas eran las posiciones o los mejores resultados que podíamos conseguir hoy. Sin duda, veremos si habría sido mejor parar".

"Cuando vi que los dos Mercedes entraban en boxes, uno delante de mí y otro detrás, pensé que debíamos haber entrado, o al menos uno de nosotros debería haberlo hecho para cubrirnos. Pero lo analizaremos todo y veremos qué podríamos haber hecho mejor", explicó.

Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari, George Russell, Mercedes Foto de: Sam Bloxham / LAT Images vía Getty Images

Lo más positivo es que el único equipo capaz de pelear con Mercedes fue Ferrari. Pero lo realmente relevante, siendo conscientes de la diferencia que aún les separa de Mercedes, es otra cosa: Ferrari ha mostrado signos de mejora en condiciones en las que hasta ahora más había sufrido.

"No hay emociones encontradas, me siento muy bien. Ha sido una gran carrera. Del séptimo al cuarto. Yo creo que el equipo ha hecho un gran trabajo en general y nuestro coche era muy competitivo. Obviamente, todavía no estamos donde nos gustaría en términos de ritmo comparado con los dos Mercedes, pero creo que hay muchos aspectos positivos que llevarnos a casa hoy".

Los aspectos que indican que el vaso está medio lleno son, en cierto sentido, dobles. Por un lado, está el ritmo mostrado por Ferrari; por otro, el personal, con Hamilton completando una carrera convincente, acabando a pocas décimas del podio de su compañero de equipo Charles Leclerc.

"Hoy no es exactamente lo que queríamos, pero creo que ha ido bien. Hacia el final también recuperé terreno con respecto a Charles, solo me habrían faltado un par de vueltas para adelantarle. Así que hay muchos aspectos positivos que destacar. Tenemos mucho trabajo por delante para pillar a Mercedes, pero no es imposible".

Lewis Hamilton, Ferrari Foto de: Steven Tee / LAT Images vía Getty Images

Recuperar la diferencia, sobre todo en lo que respecta al motor, donde los tiempos de desarrollo son más largos, no será fácil. Sin embargo, en el plano aerodinámico, se avecinan importantes actualizaciones. Y es precisamente en eso en lo que Hamilton ha querido centrar la atención al recordar que este será un campeonato mundial que se decidirá a largo plazo y según el desarrollo.

"Simplemente tenemos que seguir empujando e introduciendo actualizaciones, seguir desarrollando, y sé que el equipo está trabajando duro para asegurarse de que podamos ser competitivos. Tenemos que analizar y entender dónde estamos perdiendo tiempo. Parece que perdemos en las rectas, porque creo que en las curvas somos tan rápidos como ellos. Así que el coche es bueno".

"Solo tenemos que entender... ellos tienen algo más en términos de velocidad en la recta, y es algo en lo que tenemos que trabajar. Pero no tengo ninguna duda de que lo conseguiremos".

Aunque no participó en la lucha por la primera posición en las primeras vueltas, Hamilton pudo seguir muy de cerca el duelo entre Russell y Leclerc, el cual asegura que disfrutó.

"Personalmente, me ha encantado. Me ha parecido una carrera muy divertida. Y el coche también ha sido muy, muy divertido de pilotar. Miraba los coches de delante y había bonitos duelos de ida y vuelta. Hasta ahora, todo bien", concluyó el siete veces campeón del mundo de Fórmula 1.