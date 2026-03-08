Así queda el mundial de la F1 2026 tras el GP de Australia: puntos y posiciones

El GP de Australia ha dado inicio a la nueva temporada 2026 de F1, y así quedan ambos campeonatos, el de pilotos y el de constructores, una vez repartidos los primeros puntos. Los Mercedes aprovecharon un gran coche y otra vez una cuestionable estrategia de Ferrari para ganar con un doblete que coloca a sus pilotos al frente por delante de los dos del Cavallino, tercero y cuarto.

Mira cómo queda el campeonato de pilotos de la F1 2026 y luego el de constructores, y cuáles son las distancias de puntos entre todos.

Así queda el mundial de F1 2026 tras el GP de Australia en pilotos: puntos y posiciones

Así queda el mundial de F1 2026 tras el GP de Australia en constructores: puntos y posiciones.

Pos EQUIPO PUNTOS 1º Mercedes 43 2º Ferrari 27 3º McLaren 10 4º Red Bull 8 5º Haas 6 6º Racing Bulls 4 7º Audi 2 8º Alpine 1 9º Williams 10º Cadillac 11º Aston Martin

¿Qué piloto lidera el mundial de F1 2026?

George Russell ganó la primera carrera y por tanto es el primer líder de la F1 2026, por delante de su compañero Andrea Kimi Antonelli, al que saca 7 puntos, por los 10 que le lleva de ventaja a Charles Leclerc, tercero en la carrera y en el mundial.

¿Qué equipo lidera el mundial de F1 2026?

Mercedes hizo doblete en clasificación y doblete en la carrera, por lo que sumó más puntos que nadie y lidera con ya un buen margen el mundial de constructores 2026 de F1. No sumó el pleno de puntos porque el de la vuelta rápida fue para Verstappen, pero salen de Australia con 16 puntos de ventaja sobre Ferrari.

¿En qué posición queda Alonso en el mundial de F1 2026?

Sin clasificarse, después de abandonar en la carrera de Australia y de hecho haberlo hecho dos veces. Se detuvo en la vuelta 14, se reincorporó luego con 10 vueltas perdidas, y finalmente se retiró en la vuelta 35. Queda sin clasificar hasta que termine una carrera, ya que actualmente la tabla del mundial solo tiene 17 pilotos.

¿En qué posición queda Sainz en el mundial de F1 2026?

15º, sin puntos, porque esa fue la posición que ocupó, solo pudiendo superar entre los pilotos que acabaron al único Cadillac que terminó (Pérez) y a un Stroll que, como Alonso, parecía retirarse y luego se reincorporó a pista con varias vueltas perdidas.

¿En qué posición queda Colapinto en el mundial de F1 2026?

14º, también sin puntos, al haber terminado en esa posición en la carrera de Australia, con dos vueltas perdidas respecto a los líderes y lejos del top 10 en un inicio de Alpine que deja muchas dudas (aunque Gasly aprovechó los problemas ajenos para acabar décimo y sumar un punto).

¿En qué posición queda Pérez en el mundial de F1 2026?

16º, después de terminar la carrera solo por delante de un Lance Stroll que había perdido varias vueltas en boxes. El Cadillac ha demostrado ser el peor coche de la parrilla, aunque más fiable que el Aston Martin, incluso con el abandono de Valtteri Bottas.