Ir al contenido principal

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestiona las alertas de noticias y pilotos favoritos

  • Haz que tu voz se escuche comentando los artículos

Recomendado para ti

Mercedes advierte que Ferrari será un rival directo esta temporada

Fórmula 1
GP de Australia
Mercedes advierte que Ferrari será un rival directo esta temporada

Antonelli desvela qué pasó en su salida de Australia: "No tenía potencia"

Fórmula 1
GP de Australia
Antonelli desvela qué pasó en su salida de Australia: "No tenía potencia"

Leclerc quiere más que un podio: "Sonrío, pero no estoy contento"

Fórmula 1
GP de Australia
Leclerc quiere más que un podio: "Sonrío, pero no estoy contento"

Sigue en directo la cuarta ronda de la WSK Super Master Series en Lonato

Karting
Sigue en directo la cuarta ronda de la WSK Super Master Series en Lonato

Norris alerta del peligro de la nueva F1: "Es un caos, habrá un gran accidente"

Fórmula 1
GP de Australia
Norris alerta del peligro de la nueva F1: "Es un caos, habrá un gran accidente"

Hamilton cree en Ferrari tras Australia: "Alcanzar a Mercedes no es imposible"

Fórmula 1
GP de Australia
Hamilton cree en Ferrari tras Australia: "Alcanzar a Mercedes no es imposible"

Verstappen vio "cosas raras tipo Mario Kart" en la carrera de Australia de F1

Fórmula 1
GP de Australia
Verstappen vio "cosas raras tipo Mario Kart" en la carrera de Australia de F1

Russell y su mala salida: "¡Llegué a la parrilla y no tenía nada de batería!"

Fórmula 1
GP de Australia
Russell y su mala salida: "¡Llegué a la parrilla y no tenía nada de batería!"
Resultados
Fórmula 1 GP de Australia

Así queda el mundial de la F1 2026 tras el GP de Australia: puntos y posiciones

La primera carrera ha dejado así la clasificación del campeonato de pilotos y equipos de la F1 2026, tras el GP de Australia. Mira qué posiciones y con cuántos puntos queda cada piloto.

Jose Carlos de Celis
Jose Carlos de Celis
Editado:
La salida

La salida

Foto de: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

El GP de Australia ha dado inicio a la nueva temporada 2026 de F1, y así quedan ambos campeonatos, el de pilotos y el de constructores, una vez repartidos los primeros puntos. Los Mercedes aprovecharon un gran coche y otra vez una cuestionable estrategia de Ferrari para ganar con un doblete que coloca a sus pilotos al frente por delante de los dos del Cavallino, tercero y cuarto.

Mira cómo queda el campeonato de pilotos de la F1 2026 y luego el de constructores, y cuáles son las distancias de puntos entre todos.

Así queda el mundial de F1 2026 tras el GP de Australia en pilotos: puntos y posiciones

Pos Piloto Puntos
United KingdomGeorge RussellMercedes 25
ItalyAndrea AntonelliMercedes 18
MonacoCharles LeclercFerrari 15
United KingdomLewis HamiltonFerrari 12
United KingdomLando NorrisMcLaren 10
NetherlandsMax VerstappenRed Bull 8
United KingdomOliver BearmanHaas F1 6
United KingdomArvid LindbladRacing Bulls 4
BrazilGabriel BortoletoAudi 2
10º FrancePierre GaslyAlpine 1
11º FranceEsteban OconHaas F1 0
12º ThailandAlex AlbonWilliams 0
13º New ZealandLiam LawsonRacing Bulls 0
14º ArgentinaFranco ColapintoAlpine 0
15º SpainCarlos SainzWilliams 0
16º MexicoSergio PérezCadillac 0
17º CanadaLance StrollAston Martin 0
Así fue la carrera de Australia:

Así queda el mundial de F1 2026 tras el GP de Australia en constructores: puntos y posiciones.

Pos EQUIPO PUNTOS
Germany Mercedes 43
Italy Ferrari 27
United Kingdom McLaren 10
Austria Red Bull 8
United States Haas 6
Italy Racing Bulls 4
Germany Audi 2
France Alpine 1
United Kingdom Williams  
10º United States Cadillac  
11º United KingdomAston Martin  

¿Qué piloto lidera el mundial de F1 2026?

George Russell ganó la primera carrera y por tanto es el primer líder de la F1 2026, por delante de su compañero Andrea Kimi Antonelli, al que saca 7 puntos, por los 10 que le lleva de ventaja a Charles Leclerc, tercero en la carrera y en el mundial.

¿Qué equipo lidera el mundial de F1 2026?

Mercedes hizo doblete en clasificación y doblete en la carrera, por lo que sumó más puntos que nadie y lidera con ya un buen margen el mundial de constructores 2026 de F1. No sumó el pleno de puntos porque el de la vuelta rápida fue para Verstappen, pero salen de Australia con 16 puntos de ventaja sobre Ferrari.

¿En qué posición queda Alonso en el mundial de F1 2026?

Sin clasificarse, después de abandonar en la carrera de Australia y de hecho haberlo hecho dos veces. Se detuvo en la vuelta 14, se reincorporó luego con 10 vueltas perdidas, y finalmente se retiró en la vuelta 35. Queda sin clasificar hasta que termine una carrera, ya que actualmente la tabla del mundial solo tiene 17 pilotos.

Así fue:

¿En qué posición queda Sainz en el mundial de F1 2026?

15º, sin puntos, porque esa fue la posición que ocupó, solo pudiendo superar entre los pilotos que acabaron al único Cadillac que terminó (Pérez) y a un Stroll que, como Alonso, parecía retirarse y luego se reincorporó a pista con varias vueltas perdidas.

¿En qué posición queda Colapinto en el mundial de F1 2026?

14º, también sin puntos, al haber terminado en esa posición en la carrera de Australia, con dos vueltas perdidas respecto a los líderes y lejos del top 10 en un inicio de Alpine que deja muchas dudas (aunque Gasly aprovechó los problemas ajenos para acabar décimo y sumar un punto).

¿En qué posición queda Pérez en el mundial de F1 2026?

16º, después de terminar la carrera solo por delante de un Lance Stroll que había perdido varias vueltas en boxes. El Cadillac ha demostrado ser el peor coche de la parrilla, aunque más fiable que el Aston Martin, incluso con el abandono de Valtteri Bottas.

Mira también:

Comparte o guarda este artículo

Artículo Anterior Russell gana y Mercedes derrota a Ferrari en Australia F1; Alonso, OUT
Siguiente artículo Los reflejos de Colapinto evitan un fuerte accidente en la salida de Australia

Mejores comentarios

Más de
Jose Carlos de Celis

Alonso, "dos abandonos" en la misma carrera, en el GP de Australia

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Australia
Alonso, "dos abandonos" en la misma carrera, en el GP de Australia

Vídeo: ¡Accidente y KO de Oscar Piastri antes de la carrera de Australia!

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Australia
Vídeo: ¡Accidente y KO de Oscar Piastri antes de la carrera de Australia!

F3 Australia - Ugochukwu brilla; Bruno del Pino, 4º en carrera y 2º en el campeonato

FIA F3
FIA F3
Albert Park
F3 Australia - Ugochukwu brilla; Bruno del Pino, 4º en carrera y 2º en el campeonato
Más de
Fernando Alonso

Alonso explica su 'doble abandono' en Australia F1: ¡fue por diferentes problemas!

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Australia
Alonso explica su 'doble abandono' en Australia F1: ¡fue por diferentes problemas!

Russell gana y Mercedes derrota a Ferrari en Australia F1; Alonso, OUT

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Australia
Russell gana y Mercedes derrota a Ferrari en Australia F1; Alonso, OUT

A qué hora fue la carrera del GP de Australia de F1 2026 y cómo se pudo ver

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Australia
A qué hora fue la carrera del GP de Australia de F1 2026 y cómo se pudo ver
Más de
McLaren

Norris alerta del peligro de la nueva F1: "Es un caos, habrá un gran accidente"

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Australia
Norris alerta del peligro de la nueva F1: "Es un caos, habrá un gran accidente"

Piastri, tras su accidente antes del GP de Australia: "No esperaba 100 kW extra"

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Australia
Piastri, tras su accidente antes del GP de Australia: "No esperaba 100 kW extra"

Cinco conclusiones rápidas de la primera carrera de la nueva era de la F1 en Australia

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Australia
Cinco conclusiones rápidas de la primera carrera de la nueva era de la F1 en Australia

Últimas noticias

Mercedes advierte que Ferrari será un rival directo esta temporada

Fórmula 1
GP de Australia
Mercedes advierte que Ferrari será un rival directo esta temporada

Antonelli desvela qué pasó en su salida de Australia: "No tenía potencia"

Fórmula 1
GP de Australia
Antonelli desvela qué pasó en su salida de Australia: "No tenía potencia"

Leclerc quiere más que un podio: "Sonrío, pero no estoy contento"

Fórmula 1
GP de Australia
Leclerc quiere más que un podio: "Sonrío, pero no estoy contento"

Sigue en directo la cuarta ronda de la WSK Super Master Series en Lonato

Karting
Sigue en directo la cuarta ronda de la WSK Super Master Series en Lonato