Los reflejos de Colapinto evitan un fuerte accidente en la salida de Australia

La primera salida de la temporada 2026 de Fórmula 1 ya dejó una de esas imágenes que explican por qué el momento en el que se apagan los semáforos sigue siendo uno de los más delicados del campeonato.

En el Gran Premio de Australia, Franco Colapinto evitó un accidente potencialmente muy peligroso con Liam Lawson gracias a unos reflejos casi instantáneos, en una acción que se vio claramente en la cámara onboard del piloto argentino y que se puede ver en el vídeo que les mostramos a continuación (puede que el vídeo no se vea en todos los países por la geolocalización)

Vídeo: así fue la acción en la que Colapinto evitó un fuerte accidente

El incidente se produjo justo después de apagarse los semáforos en Albert Park. Lawson, que arrancaba desde la octava posición, se quedó prácticamente clavado en la salida. El piloto no llegó a quedarse completamente parado, pero su coche patinó y tardó varios instantes en reaccionar, quedando mucho más lento que el resto de la parrilla.

Ese escenario era precisamente uno de los que más preocupaban a los equipos con el nuevo reglamento técnico de 2026. La eliminación del MGU-H hace que los turbos necesiten más tiempo para entrar en su ventana óptima de funcionamiento, lo que complica el procedimiento de salida y aumenta el riesgo de arrancadas fallidas.

Y eso fue exactamente lo que ocurrió.

Colapinto partía desde la 16ª posición con su Alpine y, como es habitual en las salidas, tenía varios coches delante que le impedían ver lo que sucedía más adelante en la recta. Sin embargo, cuando el Haas que tenía delante se apartó ligeramente, apareció de repente el coche de Lawson prácticamente detenido.

La reacción del argentino fue inmediata. En cuestión de milisegundos, Colapinto giró bruscamente el volante hacia la derecha para evitar el impacto. La maniobra no estaba exenta de riesgo: a ese lado de la recta de Melbourne apenas hay margen y el muro está muy cerca.

Aun así, el piloto de Alpine consiguió esquivar a Lawson por centímetros y controlar el coche, evitando lo que podría haber sido un accidente muy fuerte en plena arrancada.

Las imágenes de la onboard muestran claramente la violencia del movimiento y la rapidez con la que Colapinto tuvo que reaccionar para evitar el impacto con un coche prácticamente parado en mitad de la pista.

La reacción de los pilotos del podio al ver la acción de Colapinto

La maniobra del argentino no solo llamó la atención de los aficionados, sino también de los propios pilotos de Fórmula 1. Al terminar la carrera, en la tradicional cooldown room, donde los tres primeros clasificados repasan en pantalla algunas de las imágenes más destacadas del gran premio, apareció la repetición de la acción protagonizada por Colapinto en la salida.

La reacción fue inmediata.

El ganador de la carrera, George Russell, se llevó las manos a la cara al ver lo cerca que estuvo el impacto, mostrando un gesto claro de sorpresa ante lo que podría haber sido un accidente muy serio. A su lado, Andrea Kimi Antonelli y Charles Leclerc, segundo y tercero respectivamente, también reaccionaron con asombro al ver la maniobra del argentino y lo ajustado de la esquiva.

Colapinto también fue sancionado por saltarse la salida

Curiosamente, la acción llegó en una salida en la que el propio Colapinto tampoco empezó con buen pie la carrera.

El argentino fue sancionado con un stop and go por saltarse la salida, aunque la penalización dejó una anécdota curiosa en la retransmisión oficial. Los gráficos de la Fórmula 1 mostraron por error un mensaje que decía "Colapinto-and-Go penalty", en lugar del habitual "Stop and Go", en una confusión que no pasó desapercibida para los aficionados.

Más allá de la sanción, la primera salida del año dejó claro que los temores de los equipos sobre las arrancadas de 2026 no eran exagerados. Y también dejó una imagen: la de Colapinto evitando por reflejos uno de los accidentes más peligrosos que se pueden producir en Fórmula 1.