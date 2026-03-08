Russell gana y Mercedes derrota a Ferrari en Australia F1; Alonso, OUT

Si la primera clasificación de la nueva Fórmula 1 de 2026 dejó dudas entre los aficionados, la carrera del Gran Premio de Australia fue un auténtico espectáculo, con acción en prácticamente todas las vueltas y una victoria final de George Russell tras una gran batalla contra su compañero Andrea Kimi Antonelli y a los dos Ferrari de Charles Leclerc y Lewis Hamilton.

En la salida los Ferrari demostraron lo que se vio en los test y tuvieron un inicio increíble que colocó a Leclerc en cabeza y a Hamilton en tercer puesto, con Russell luchando codo a codo con el monegasco e intercambiando liderato en varias ocasiones. Antonelli en cambio hizo una mala salida y tuvo que remontar para volver a un top 4 que se estableció claramente con los Ferrari y los Mercedes.

En el 12º giro, Isack Hadjar que iba quinto, tuvo que abandonar y provocó un VSC que muchos de forma inmediata aprovecharon para entrar en boxes, como por ejemplo los Mercedes, mientras los Ferrari se quedaban en pista hasta el 26º giro, intentando hacer una carrera a una parada para ganarle la pelea estratégica a Russell y Antonelli, que recuperaron el liderato de la carrera.

En la segunda parte de la carrera, la lucha por la victoria fue desde la distancia, pero fue Mercedes quien ganó con una gran gestión de neumáticos y George Russell se llevó el triunfo con 3s de ventaja sobre Antonelli, mientras que Leclerc acabó tercero a 15.5s y Hamilton cuarto a 16.1s, después de un error evidente de Ferrari al juzgar el desgaste de los neumáticos duros en el W17 de sus rivales.

Tras el abandono de Hadjar, Verstappen hizo una gran remontada saliendo desde atrás y lucho por la quinta posición con Norris, pero pese a parar en boxes más tarde que su rival de McLaren, fue el piloto británico quien logró finalmente cruzar la bandera a cuadros en la quinta plaza, con el de Red Bull sexto.

Algo más atrás, Oliver Bearman luchó codo a codo con Arvid Lindblad para llevarse una gran séptima posición, con el piloto de Racing Bulls conformándose con el octavo puesto en su debut en la F1.

La zona de puntos la completó un impresionante Gabriel Bortoleto en el estreno de Audi, seguido por el Alpine de Pierre Gasly, que acabó menos de un segundo por delante de Esteban Ocon (11º con el Haas).

Una de las grandes sorpresas fue Oscar Piastri, que ni tan siquiera pudo empezar la carrera tras sufrir un accidente de camino a la parrilla. Finalmente hubo un total de 16 pilotos clasificados, con Sergio Pérez ocupando el último lugar. De los seis coches que no vieron la bandera a cuadros, tal y como era de esperar, estuvieron los dos Aston Martin, que utilizaron la carrera a modo test, con Lance Stroll y Fernando Alonso saliendo y entrando de boxes en varias ocasiones con muchas vueltas perdidas.

Resultados de la carrera del GP de Australia 2026 de la F1

Resumen completo de la carrera del GP de Australia de la F1 2026

La carrera del GP de Australia 2026 de la Fórmula 1 arrancó con emoción ya antes de apagarse el semáforo, ya que Oscar Piastri estrelló su McLaren de camino a la parrilla y Nico Hulkenberg sufrió algunos problemas que le obligaron a perder su 11ª posición y ni siquiera pudo empezar desde el pitlane.

En la salida, tal y como se esperaba, los Ferrari fueron las grandes sorpresas y Charles Leclerc fue capaz de robarle la cartera a los Mercedes para colocarse en cabeza de carrera, con George Russell detrás y Lewis Hamilton tercero tras una gran batalla con y Arvid Lindblad (4º) y Isack Hadjar (5º). En cambio, Andrea Kimi Antonelli pasó del segundo puesto al séptimo, por detrás de Lando Norris.

Detrás, Alonso también sorprendió a todos, pasando del 17º puesto al 10º, así como también Carlos Sainz que remontó desde la parte trasera de la parrilla hasta la 13ª posición.

En la vuelta 2, Russell recuperó la primera posición, pero no le duró demasiado porque Leclerc se la devolvió en la recta de atrás un giro más tarde.

Por su parte, Antonelli también remontaba poco a poco posiciones, colocándose quinto tras adelantar primero a Norris y luego a Lindblad.

Por detrás, Alonso caía fuera de la zona de puntos y poco a poco caía en las garras de sus rivales (14º tras seis vueltas, por delante de Sainz). En el otro lado de la balanza estaba Max Verstappen, que llegaba al 10º puesto en la vuelta 6 después de su costoso accidente en la Q1 de la clasificación.

En la vuelta 8 de 58, Leclerc y Russell volvían a intercambiar posiciones varias veces protagonizando una gran batalla en pista, pero el líder seguía siendo un Leclerc que se defendía con uñas y dientes. Esta pelea permitía a Hamilton acercarse mucho a ellos, así como también a un Antonelli que remontaba después de una mala salida para colocarse cuarto.

Ferrari y Mercedes se distancian; Hadjar abandona y paradas en boxes

Tras 12 vueltas de carrera, el grupo de cabeza formado por Leclerc, Russell, Hamilton y Antonelli sacaba más de 10 segundos a su perseguidor más inmediato, que era Isack Hadjar, pero el motor de su Red Bull dijo basta y se vio obligado a aparcar su coche en una de las escapatorias de Albert Park, provocando el VSC y dando a sus rivales la oportunidad de entrar en boxes.

Norris, Ocon, Albon, Gasly, Sainz, Lawson, Alonso y Stroll fueron los primeros en parar, todos ellos para montar neumáticos duros e intentar llegar hasta el final, a excepción de Alonso, que consciente de la limitación de su Aston Martin con motor Honda puso blandos en su monoplaza.

Una vuelta más tarde, los Mercedes también entraron en boxes para montar duros y la lucha por la victoria se dividió, ya que los dos Ferrari continuaron en pista con los medios usados.

Como era de esperar, el abandono de Alonso no tardó en llegar y tras 15 vueltas el equipo le pidió entrar en boxes para retirar el coche debido a "problemas".

En la vuelta 18 se volvió a activar el VSC cuando el Cadillac de Valtteri Bottas se quedó parado a la entrada del carril de boxes, algo que aprovecharon algunos pilotos que todavía no habían parado como Lindblad, Verstappen, Bearman o Bortoleto.

Cuando volvió la bandera verde, Leclerc y Hamilton seguían al frente siendo los únicos que todavía no habían parado en boxes, mientras que por detrás, los Mercedes intentaban cazarlos con duros nuevos.

También había una gran batalla en la lucha por la sexta posición entre Verstappen y Lindblad, con victoria final para el piloto de Red Bull, que se colocaba detrás de Norris. La zona de puntos tras 21 vueltas la completaban Bearman, Bortoleto y Gasly.

Ferrari entra en boxes y Alonso vuelve a la pista "en modo test"

En la vuelta 26, los Mercedes alcanzaron a los Ferrari y fue el momento en el que desde el muro de boxes llamaron a Leclerc para montar neumáticos duros nuevos.

Mientras tanto, Alonso sorprendía todo el mundo regresado a pista con 11 vueltas perdidas respecto a cabeza de carrera en modo test después de realizar unos ajustes en boxes.

Al contrario que Leclerc, Hamilton se quedó en pista y en la vuelta 28 fue adelantado por Russell, que recuperaba el liderato con unas gomas mucho menos desgastadas. Justo al final de ese giro, el siete veces campeón del mundo entró a boxes a montar los duros. A su vez, Antonelli se ponía 2º y Leclerc estaba tercero, aunque a 7s del italiano y a 15s del británico.

Sergio Pérez protagonizó otro VSC en la vuelta 34 al perder una pieza de su monoplaza, pero no fueron muchos los pilotos que lo aprovecharon debido a su brevedad, aunque sí fue el caso de Norris, quien aseguraba a McLaren que era imposible completar la carrera con esa única parada temprana.

En la vuelta 37, Alonso y Stroll retiraron sus Aston Martin ya de forma definitiva.

Norris, con medios nuevos, no tardó en recuperar varias posiciones adelantando a Bearman y Lindblad, para colocarse sexto, a 13s de un Verstappen que supuestamente debía parar en boxes de nuevo.

Bearman y Lindblad, luchando por la séptima posición, también protagonizaron una bonita batalla en la pista con el piloto de Haas como ganador.

En el giro nº 42, Verstappen entró a boxes por segunda vez para montar duros nuevos y salió a la pista sexto, a 3.6s de Norris, con quien quería luchar por el quinto puesto.

Recta final del GP de Australia con todo en juego

La lucha por la victoria finalmente no tuvo demasiado misterio, ya que los Mercedes cuidaron a la perfección sus desgastados neumáticos duros, mientras que quien parecía tener más problemas claramente eran los Ferrari, que no podían reducir la diferencia de 15s con gomas más nuevas.

En las últimas vueltas de la carrera, el principal foto de atención fue la lucha por la quinta posición entre Norris y Verstappen, una pelea finalmente se llevó el de McLaren.

Por detrás, el movimiento poco a poco fue decayendo, con Bearman distanciándose de Lindblad, quien cayó en las manos de Bortoleto, pero finalmente pudo mantener el octavo puesto, con el de Audi acabando noveno y Pierre Gasly 10º.