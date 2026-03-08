Sainz enumera los problemas del Williams F1 que lo dejan "lejos de los puntos"

El estreno de Carlos Sainz con Williams en la primera carrera de la temporada 2026 de Fórmula 1 fue, en realidad, más parecido a un test improvisado que a una carrera. El madrileño llegó al Gran Premio de Australia ya condicionado por un fin de semana lleno de contratiempos —sin rodar en los Libres 3 y sin disputar la clasificación— y lo que siguió el domingo en Melbourne terminó confirmando el complicado panorama del equipo británico en el arranque del nuevo reglamento.

Aun así, Sainz dejó un pequeño destello en la salida. Desde el fondo de la parrilla, el español protagonizó un arranque agresivo que le permitió ganar varias posiciones en la primera vuelta y acercarse momentáneamente al top 10.

Pero el espejismo duró poco. "Hemos hecho muy buena salida, nos hemos puesto creo que en un momento de la carrera el 12º y llevábamos los puntos ahí cerquita", explicó el piloto de Williams tras la carrera.

Sin embargo, un problema técnico volvió a cruzarse en su camino. Un fallo relacionado con el sistema de aerodinámica activa del coche le dejó sin carga en el eje delantero durante buena parte de la prueba. "Perdemos carga aerodinámica por culpa del actuador del SLM, el modo recta de la aerodinámica activa básicamente no recupera bien, y me he quedado sin ala delantera", detalló.

El resultado fue una carrera limitada a sobrevivir en pista. "He hecho 30 vueltas un poco a paso de tortuga sin carga aerodinámica delante".

Un Williams aún lejos de los puntos

Foto de: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

Si la salida había permitido soñar brevemente con un resultado inesperado, el propio Sainz se encargó de enfriar cualquier lectura optimista del rendimiento del FW48. El español fue muy claro al analizar la situación real del equipo tras la primera carrera del nuevo reglamento.

"El coche no está para puntos. Si hubiésemos conseguido puntos hubiese sido por los problemas de otros coches", reconoció.

La lista de deberes pendientes es larga: fiabilidad, peso y rendimiento aerodinámico. "Tenemos muchos problemas de fiabilidad, tenemos sobrepeso, tampoco tenemos carga aerodinámica… hay que mejorar en todos los ámbitos si queremos luchar por los puntos".

Una radiografía directa de la realidad que afronta Williams en este inicio de ciclo técnico.

Un nuevo tipo de duelo en pista

Entre las pocas batallas que dejó su carrera estuvo su pelea con Franco Colapinto, que sirvió para ilustrar otro de los retos que traen los coches de 2026.

Según Sainz, los movimientos tardíos en defensa se han vuelto especialmente complicados de gestionar por la pérdida de carga cuando los coches circulan con la aerodinámica abierta. "Si te cambian de dirección en el último momento, tienes que levantar porque te vas sin carga aerodinámica", explicó.

Un detalle que anticipa nuevas dinámicas en los adelantamientos esta temporada.