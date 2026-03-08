Sainz enumera los problemas del Williams F1 que lo dejan "lejos de los puntos"
El madrileño arrancó la temporada 2026 de F1 con un fin de semana muy complicado en Australia, marcado por problemas técnicos, falta de rodaje y un Williams que “no está para luchar por los puntos”.
Foto de: Kym Illman (Getty Images)
El estreno de Carlos Sainz con Williams en la primera carrera de la temporada 2026 de Fórmula 1 fue, en realidad, más parecido a un test improvisado que a una carrera. El madrileño llegó al Gran Premio de Australia ya condicionado por un fin de semana lleno de contratiempos —sin rodar en los Libres 3 y sin disputar la clasificación— y lo que siguió el domingo en Melbourne terminó confirmando el complicado panorama del equipo británico en el arranque del nuevo reglamento.
Aun así, Sainz dejó un pequeño destello en la salida. Desde el fondo de la parrilla, el español protagonizó un arranque agresivo que le permitió ganar varias posiciones en la primera vuelta y acercarse momentáneamente al top 10.
Pero el espejismo duró poco. "Hemos hecho muy buena salida, nos hemos puesto creo que en un momento de la carrera el 12º y llevábamos los puntos ahí cerquita", explicó el piloto de Williams tras la carrera.
Sin embargo, un problema técnico volvió a cruzarse en su camino. Un fallo relacionado con el sistema de aerodinámica activa del coche le dejó sin carga en el eje delantero durante buena parte de la prueba. "Perdemos carga aerodinámica por culpa del actuador del SLM, el modo recta de la aerodinámica activa básicamente no recupera bien, y me he quedado sin ala delantera", detalló.
El resultado fue una carrera limitada a sobrevivir en pista. "He hecho 30 vueltas un poco a paso de tortuga sin carga aerodinámica delante".
Un Williams aún lejos de los puntos
Foto de: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images
Si la salida había permitido soñar brevemente con un resultado inesperado, el propio Sainz se encargó de enfriar cualquier lectura optimista del rendimiento del FW48. El español fue muy claro al analizar la situación real del equipo tras la primera carrera del nuevo reglamento.
"El coche no está para puntos. Si hubiésemos conseguido puntos hubiese sido por los problemas de otros coches", reconoció.
La lista de deberes pendientes es larga: fiabilidad, peso y rendimiento aerodinámico. "Tenemos muchos problemas de fiabilidad, tenemos sobrepeso, tampoco tenemos carga aerodinámica… hay que mejorar en todos los ámbitos si queremos luchar por los puntos".
Una radiografía directa de la realidad que afronta Williams en este inicio de ciclo técnico.
Un nuevo tipo de duelo en pista
Entre las pocas batallas que dejó su carrera estuvo su pelea con Franco Colapinto, que sirvió para ilustrar otro de los retos que traen los coches de 2026.
Según Sainz, los movimientos tardíos en defensa se han vuelto especialmente complicados de gestionar por la pérdida de carga cuando los coches circulan con la aerodinámica abierta. "Si te cambian de dirección en el último momento, tienes que levantar porque te vas sin carga aerodinámica", explicó.
Un detalle que anticipa nuevas dinámicas en los adelantamientos esta temporada.
Comparte o guarda este artículo
Así queda el mundial de la F1 2026 tras el GP de Australia: puntos y posiciones
Russell gana y Mercedes derrota a Ferrari en Australia F1; Alonso, OUT
Así os contamos la carrera del GP de Australia de la F1 2026
Mundiales de F1: qué títulos hay, cuántos campeones, vigente campeón...
Sainz, decepcionado en Australia: "No di vueltas en la FP3 y no salí a la Q1"
Así te contamos la clasificación del GP de Australia (con Live Timing)
Últimas noticias
Mercedes advierte que Ferrari será un rival directo esta temporada
Antonelli desvela qué pasó en su salida de Australia: "No tenía potencia"
Leclerc quiere más que un podio: "Sonrío, pero no estoy contento"
Sigue en directo la cuarta ronda de la WSK Super Master Series en Lonato
Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.
Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.
Mejores comentarios