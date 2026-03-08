Norris alerta del peligro de la nueva F1: "Es un caos, habrá un gran accidente"

Lando Norris volvió a cargar contra las regulaciones de la Fórmula 1 de 2026, a las que calificó de "muy artificiales", ya que considera que ahora las carreras son más peligrosas que antes tras el dramático Gran Premio de Australia.

Este año, la F1 ha estrenado su última gran revisión reglamentaria, con cambios tanto en el chasis como en la unidad de potencia. Este último aspecto es el principal punto de debate, ya que la energía eléctrica tiene ahora un papel mucho más destacado.

Esto significa que la gestión de la batería tendrá una mayor importancia en los grandes premios, algo que a muchos pilotos no les gusta, incluido Norris, quien el sábado afirmó que "hemos pasado de los mejores coches de la historia" a "probablemente los peores".

Lo dijo después de clasificarse sexto para la carrera inaugural de la temporada en Melbourne, antes de terminar finalmente quinto en una prueba bastante frenética, con los pilotos intercambiándose posiciones constantemente.

Es algo que Norris ya había anticipado en la pretemporada, cuando afirmó que los grandes premios serían más "caóticos", con pilotos "subiendo y bajando" en las luchas rueda a rueda. Sin embargo, esto no es algo que agrade al vigente campeón del mundo.

Cuando se le preguntó si la carrera en Albert Park había sido demasiado caótica, Norris respondió: "Demasiado. Es un caos, va a haber un gran accidente, lo cual es una pena. Estás pilotando y somos nosotros los que simplemente estamos esperando a que pase algo y a que algo salga bastante horriblemente mal".

Lando Norris, McLaren Photo by: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

"No es una posición agradable en la que estar, pero realmente no hay nada que podamos hacer al respecto ahora. Es una pena, es muy artificial, dependiendo de lo que decida hacer la unidad de potencia y de lo que haga aleatoriamente a veces".

"Simplemente te adelantan cinco coches o hay momentos en los que no puedes hacer nada al respecto. No hay nada que podamos cambiar, así que no tiene sentido decir mucho más, pero no es para mí".

Una de las preocupaciones con el nuevo reglamento son las diferencias de velocidad en los cierres de distancia, ya que si un piloto está recuperando energía con la batería, el coche que va detrás reducirá la distancia más rápido que antes, lo que podría provocar una situación peligrosa.

"Dependiendo de lo que haga cada uno, puedes tener diferencias de 30, 40 o 50 km/h", añadió Norris.

"Cuando alguien golpea a otro a esa velocidad, vas a salir volando, vas a pasar por encima de la valla y vas a hacerte mucho daño a ti mismo y quizá también a otros. Es algo bastante horrible de pensar".

