Verstappen vio "cosas raras tipo Mario Kart" en la carrera de Australia de F1

Max Verstappen tuvo que partir desde la vigésima posición en el Gran Premio de Australia después de no poder marcar tiempo en la clasificación debido a su accidente en la Q1. Desde esa vigésima plaza, Verstappen hizo una gran salida y pronto logró abrirse camino hacia el top diez.

Verstappen empezó con el neumático duro, lo que le permitió alargar su primer stint más que muchos otros pilotos que habían salido con medios. Aun así, el piloto de Red Bull entró relativamente pronto a boxes para cambiar ese neumático C3 por el medio, lo que hacía parecer inevitable una estrategia a dos paradas, y así fue.

Tuvo que realizar una segunda parada desde la quinta posición y continuó la carrera nuevamente con los neumáticos duros, tras lo cual lanzó su ataque sobre Lando Norris por la quinta plaza. Finalmente, el cuatro veces campeón del mundo de F1 se acercó, pero no lo suficiente como para intentar un adelantamiento real y, en las últimas vueltas, Verstappen aceptó que no pasaría de la sexta posición.

Esa carrera de remontada le valió a Verstappen el título honorífico de Driver of the Day. "Al principio simplemente me mantuve fuera de problemas. Donde estábamos éramos también bastante más rápidos que todo el grupo de la zona media", recordó Verstappen en declaraciones a Viaplay al repasar la carrera.

En aire limpio, Verstappen sufrió "muchísimo graining" y también tuvo "muchos problemas" con los frenos. "El coche tiraba hacia un lado", explicó. "La dirección no se sentía bien. No hay muchas cosas positivas, para ser sincero, también en cuanto a sensaciones", dijo Verstappen, que señaló que estos problemas ya existían antes y no aparecieron únicamente en Melbourne.

Mario Kart

Verstappen cruzó finalmente la meta 54 segundos por detrás del ganador de la carrera, George Russell, aunque eso también se debió a que hizo una parada más —unos 20 segundos en Albert Park—. Aun así, a diferencia de su compañero de equipo Isack Hadjar, completó toda la carrera y Red Bull demostró que era capaz de acercarse al nivel de McLaren.

"No está mal", valoró Verstappen sobre el resultado."Creo que no podemos quejarnos, teniendo en cuenta que es la primera vez que competimos con nuestro propio motor. He podido adelantar a bastante gente. Eso significa que hay potencia, pero para luchar completamente delante… ahora mismo no. Pero ese no es nuestro único problema. Creo que también tenemos que dar un paso adelante con el coche".

Max Verstappen moest zich een weg naar voren banen in Australië. Foto door: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Verstappen ya ha criticado en varias ocasiones las nuevas reglas, pero ahora también se ha corrido por primera vez con los nuevos coches. Él lo describe como "caos". "Adelantas en una recta y luego quizá te vuelvan a adelantar", explicó. "Yo tengo la suerte de que tengo mejor velocidad en curva, así que no pueden volver a atacarme. Pero en la zona media sí que pasaron cosas raras, tipo Mario Kart".

Preguntado si aun así se pueden encontrar aspectos positivos en las reglas y los coches actuales, Verstappen respondió con claridad: "No para mí".