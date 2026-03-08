Cinco conclusiones rápidas de la primera carrera de la nueva era de la F1 en Australia

La nueva Fórmula 1 es... diferente

Hay mucho que asimilar de lo ocurrido en el Circuito de Albert Park en Melbourne. Una cosa está clara: los pilotos no son los mayores admiradores de esta nueva Fórmula 1. Y no es difícil entender por qué: lo han dejado claro en los medios de comunicación. Es demasiado complicada, "antinatural" y contraria a la intuición, y en algunos aspectos recuerda a la Fórmula E. Algunas de las imágenes on board, en las que se ve cómo los coches desaceleran al final de las rectas, resultan incómodas de ver para los aficionados tradicionalistas, y es poco probable que el debate sobre si la F1 ha ido demasiado lejos con la complejidad de estas reglas se detenga pronto.

Sin embargo, Melbourne es solo la primera muestra, y se ha hablado mucho de que se trata de uno de los circuitos más difíciles para los nuevos coches de F1. No va a ser lo mismo en otros circuitos, y quizá sea una pena que la primera impresión de la nueva era de la F1 se esté formando a partir de la carrera de Australia.

Aun así, ha habido carreras inaugurales más aburridas y, si nos olvidamos de todas las complejidades, al menos las primeras vueltas ofrecieron un buen espectáculo. ¿Quizás no sea tan malo, después de todo?

- Oleg Karpov

Mercedes está muy por delante, pero no es imbatible

Si miras los resultados, verás lo que parecía un fácil doblete para Mercedes desde la primera fila hasta el podio. Pero, aunque su ventaja en la clasificación parecía enorme, la carrera inaugural de la F1 2026 ofreció pistas, y quizás garantías, de que las Flechas de Plata no están completamente en una liga propia en cuanto a la distancia de la carrera.

George Russell, Mercedes, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes Foto: Simon Galloway / LAT Images vía Getty Images

En línea con las expectativas de pretemporada, Ferrari es el competidor más cercano de Mercedes, y la primera parte de la carrera de Albert Park ofreció más entretenimiento del que probablemente esperábamos. Eso demuestra que, con una enorme batalla de desarrollo en el horizonte, Mercedes está muy por delante, pero no es imbatible.

Sin embargo, lo más alarmante es lo mucho que McLaren y, en menor medida, Red Bull parecen estar por detrás en ritmo de carrera, con Lando Norris sufriendo un desgaste excesivo de los neumáticos. Eso podría ser una limitación específica de la pista.

El ganador de Melbourne, George Russell, ciertamente no ha hecho nada para que las casas de apuestas le pierdan la pista, ya que busca sacar provecho de lo que podría ser su primer coche campeón. Mientras tanto, Kimi Antonelli parece dispuesto a romper su mala racha y podría ser el próximo piloto en sumarse a la lista de los que han ganado carreras.

- Fil Cleeren

Oscar Piastri no puede tener un respiro

Adrian Newey dijo antes del Gran Premio de Australia que Fernando Alonso se encontraba en una "situación mental difícil" en medio de los problemas de Aston Martin, que prácticamente han acabado con todas las esperanzas de un tercer título de F1 para el piloto de 44 años. Pero al menos tiene el consuelo de ser ya campeón del mundo, algo que Oscar Piastri no tiene, tras su debacle a finales del año pasado.

La forma en que perdió el título de 2025 ante su compañero de equipo en McLaren, Norris, fue perjudicial, y un buen comienzo de la campaña de 2026 era crucial para que Piastri se recuperara por completo de ello, eliminando así cualquier duda que pudiera haber en torno a él.

Oscar Piastri, McLaren Foto: Dom Gibbons / Fórmula 1 a través de Getty Images

Pero no lo consiguió al chocar en la curva 4 en la vuelta de reconocimiento, lo que le impidió tomar la salida en el gran premio de su país. Puede que sea un nuevo año, pero es como si Piastri no pudiera tener un respiro, porque ¿cuándo fue la última vez que obtuvo un buen resultado? Probablemente su victoria en Zandvoort el pasado agosto.

Eso fue hace mucho tiempo y ahora es más crucial que nunca que encuentre la manera de salir de este bache, de lo contrario se quedará atrás respecto a Norris y sus rivales.

- Ed Hardy

No hay milagros para Aston Martin... ni los habrá a corto plazo

Aston Martin llegaba al GP de Australia con las alarmas encendidas, y Adrian Newey las aumentó cuando, después de una FP1 en la que Alonso no pudo participar y Stroll solo dio tres vueltas de instalación, reveló que no había piezas de repuesto para las baterías del motor. Lastrados por la fiabilidad del motor Honda, el canadiense tampoco pudo hacer la clasificación, y aunque parecían quedar atrás los problemas, ambos coches llegaron al box para abandonar, aunque los dos se volvieron a unir a la carrera después (Alonso definitivamente se retiró en la vuelta 35, Stroll llegó a meta).

Tras una pretemporada muy dolorosa y un doble abandono en la primera ronda, la mala noticia para Aston es que la próxima carrera se acerca rápidamente, la semana que viene, y no parece que vaya a haber milagros allí tampoco. El equipo explicó que tuvieron que retirar a Alonso "para conservar los componentes" y, en última instancia, la carrera confirmó los peores temores: no hay fiabilidad... ni rendimiento.

Fernando Alonso, Aston Martin Racing Foto: Simon Galloway / LAT Images vía Getty Images

Alonso dio en el clavo el sábado: aunque mejoren el chasis cuando consigan completar las carreras, hay un enorme déficit de potencia que no se resolverá de la noche a la mañana y que, de hecho, no llegará hasta que el sistema ADUO entre en acción después de las seis primeras carreras, como muy pronto. Una pesadilla para un proyecto que, dados sus nombres y recursos, estaba destinado a hacer algo grande.

- Jose Carlos de Celis

Arvid Lindblad justifica su rápido ascenso

Arvid Lindblad brilló en su debut en la Fórmula 1. El piloto de 18 años destacó desde la primera sesión de entrenamientos libres en Melbourne, donde terminó quinto, y más tarde alcanzó la Q3 en la clasificación para asegurarse una posición entre los diez primeros en la parrilla de salida de su primera carrera.

El gran premio no fue una excepción. En algunos momentos llegó a subir hasta la cuarta posición, dominando las nuevas exigencias tácticas de pilotar un coche de F1 de 2026, e incluso se encontró luchando con Max Verstappen cuando el cuatro veces campeón del mundo recuperó terreno tras su accidente del sábado.

Arvid Lindblad, Racing Bulls Foto: Andy Hone/ LAT Images vía Getty Images

Lindblad puede parecer que ha ascendido rápidamente en la escalera de los monoplazas en su camino hacia la Fórmula 1, tras conseguir un asiento en Racing Bulls después del ascenso de Isack Hadjar a Red Bull. Sin embargo, el joven sueco-británico disipó cualquier duda con una conducción serena que le llevó a sumar puntos en Australia, donde terminó octavo. Será fascinante ver cómo se desarrolla su temporada.

– Federico Faturos