Declaraciones
Fórmula 1 GP de Australia

Alonso explica su 'doble abandono' en Australia F1: ¡fue por diferentes problemas!

Alonso admite que Aston Martin sigue lejos de donde quiere estar, pero saca cosas positivas de la primera carrera de la F1 2026 en el GP de Australia.

Juanjo Sáez
Juanjo Sáez
Editado:
Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Foto de: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

La carrera del Gran Premio de Australia 2026 de la Fórmula 1 ya tenía final antes de empezar para los dos pilotos de Aston Martin, ya que sabían desde antes de llegar a Melbourne que los problemas del motor Honda no les permitirían cruzar la bandera a cuadros y eso fue lo que sucedió.

Tanto Fernando Alonso como Lance Stroll se tomaron la carrera a modo test, "abandonando" en varias ocasiones, antes de salir a pista con muchas vueltas perdidas para seguir acumulando aprendizaje.

Sin embargo, para el piloto asturiano hubo un motivo de disfrute en al salida que, aunque breve, dejó claro que todavía está a un gran nivel de rendimiento en lo personal: "La vuelta 1 es más de instinto que de motor. Llevo 24 años sintiéndome superior y en el 25 me siento superior a ellos otra vez".

En cuanto a los dos problemas que le hicieron pasar por boxes y finalmente retirarse, Alonso explicó que se había debido a dos averías distintas, pero se mostró contento por el hecho de poder haber dado una gran cantidad de vueltas para ayudar tanto a Aston Martin como a Honda.

"Intentando ayudar al equipo, dando las máximas vueltas posibles. En la vuelta 14 o 15 vieron un dato anómalo en la telemetría, tuvimos que parar, hicimos algunos cambios en el coche para resolverlo y eso se solucionó, pero tuvimos otro problema unas vueltas después y tuvimos que parar también por precaución. Así que, bueno, más o menos lo esperado". 

"Sabíamos que iba a ser una carrera casi imposible de acabar. Pero bueno, hemos dado bastantes vueltas entre Lance y yo y ojalá podamos en China dar otro pasito más en esa dirección", dijo.

Si bien todos los dedos señalan a Honda, el bicampeón del mundo español de Fórmula 1 reconoció que la primera carrera de la temporada ha sido útil para el equipo y señala varias cosas a mejorar.

"Ha sido la primera vez que hacemos una vuelta de formación, la primera vez que hacemos la salida, que gestionamos el despliegue de energía en la primera vuelta. En los test de Bahrein nunca lo logramos, así que fue la primera vez de muchas cosas. Lo hicimos con ambos coches, algunas cosas funcionaron y otras no. También fue la primera vez que hicimos una parada en boxes, que no fue bien, así que tenemos que mejorar ahí. Pero bueno, mientras no tengamos un motor para terminar las carreras, tenemos que, como equipo, mejorar en todas las pequeñas áreas que no hemos podido hacer durante el invierno".

