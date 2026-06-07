Así queda el Mundial de F1 2026 tras el GP de Mónaco: puntos y posiciones

Concluido el Gran Premio de Mónaco de Fórmula 1 2026, el Mundial sale más reforzado que nunca para Andrea Kimi Antonelli. El joven piloto de Mercedes no solo mantiene el liderato del campeonato, sino que vuelve a ampliar su ventaja sobre sus rivales tras un fin de semana perfecto en las calles del Principado. Con más de 66 puntos de margen sobre Lewis Hamilton, que tras los 0 puntos de George Russell se ha puesto 2º en el campeonato.

A continuación, consulta cómo quedan las clasificaciones de pilotos y constructores del Mundial de F1 2026 tras el Gran Premio de Mónaco, con todos los puntos, posiciones y diferencias actualizadas después de la sexta cita de la temporada.

Clasificación del Mundial de pilotos de F1 2026 tras Mónaco: puntos, posiciones y diferencias

Clasificación del Mundial de equipos de F1 2026 tras Mónaco: puntos y posiciones

¿Quién lidera el Mundial de F1 2026 tras el GP de Mónaco?

Andrea Kimi Antonelli sale más líder que nunca del Mundial de Fórmula 1 2026 tras el Gran Premio de Mónaco. El piloto italiano de Mercedes continúa dominando el campeonato y alcanza ya los 156 puntos después de sumar una nueva victoria en las calles del Principado, reforzando aún más su candidatura al título.

Además, el segundo puesto del Mundial cambia de propietario. George Russell pierde esa posición y ahora es Lewis Hamilton quien ocupa la plaza de principal perseguidor gracias a su segundo puesto en Mónaco. El piloto de Ferrari suma 90 puntos, lo que deja a Antonelli con una ventaja de 66 puntos al frente de la clasificación. Una diferencia superior a dos grandes premios completos cuando apenas se han disputado las primeras carreras de la temporada, reflejo del extraordinario inicio de año del joven italiano.

¿En qué posición está Fernando Alonso en el Mundial de F1 2026 tras Mónaco?

Fernando Alonso ocupa la 18ª posición del Mundial de F1 2026 tras el Gran Premio de Mónaco. El piloto asturiano logró escalar a la 10ª plaza y sumar sus primeros puntos de la temporada, beneficiado también por varios accidentes, abandonos y sanciones que alteraron el orden habitual de la parrilla, como la última a Sergio Pérez.

Aun así, la situación de Aston Martin sigue siendo muy complicada. Sin embargo, su resultado en Mónaco le permite superar en la clasificación a Nico Hulkenberg, los dos Cadillac y Lance Stroll, abandonando el último lugar de la tabla y colocándose 18ª en el campeonato.

¿En qué posición está Carlos Sainz en el Mundial de F1 2026 tras Mónaco?

Carlos Sainz sigue ganando terreno en el Mundial de Fórmula 1 2026. El piloto madrileño no pudo sumar puntos en Montecarlo y ocupa la 14ª posición de la clasificación general con un total de 6 puntos.

El español continúa consolidándose como la referencia de Williams en este inicio de temporada y cuenta con tres puntos de ventaja sobre su compañero de equipo, Alex Albon, que suma 3. Aunque todavía está lejos de la zona alta de la tabla, Sainz sigue escalando posiciones y aprovechando cada oportunidad para mantener viva su progresión en el campeonato.

¿En qué posición está Franco Colapinto en el Mundial de F1 2026 tras Mónaco?

Franco Colapinto ocupa la 12ª posición del Mundial de Fórmula 1 2026 tras el Gran Premio de Mónaco. Después de encadenar dos fines de semana muy positivos y sumar puntos importantes para Alpine, el piloto argentino no pudo repetir ese rendimiento en las calles del Principado y se quedó fuera de los puntos.

Colapinto mantiene un total de 15 puntos en el campeonato, una cifra que le permite seguir dentro del top 12 de la clasificación. Sin embargo, Mónaco sí fue una carrera muy productiva para su compañero de equipo, Pierre Gasly, que aprovechó el caos de la prueba para sumar un importante botín y ya suma 26.

¿En qué posición está Sergio Pérez en el Mundial de F1 2026 tras Mónaco?

Sergio Pérez ocupa la 21ª posición del Mundial de F1 2026. El mexicano sumó su primer punto en Mónaco, pero fue sancionado y lo perdió horas después.