Cinco conclusiones rápidas del Gran Premio de Mónaco de F1

El tren de la ilusión de Kimi Antonelli no se detiene

La clasificación de Mónaco es, posiblemente, la prueba más difícil para cualquier piloto de Fórmula 1. La exigencia técnica, el delicado equilibrio entre riesgo y recompensa y la enorme presión derivada de la importancia del sábado para el resultado final hacen del Principado un desafío único.

Con apenas 19 años, Andrea Kimi Antonelli llegaba al fin de semana teniendo que responder tanto a la presión de su compañero George Russell como a los juegos psicológicos previos del británico. Además, los 3,337 kilómetros del circuito urbano ofrecían múltiples oportunidades para cometer un error.

Sin embargo, el italiano volvió a estar a la altura. Firmó una vuelta de clasificación espectacular el sábado y, a partir de ahí, gestionó con serenidad una carrera que terminó convirtiéndose en un cómodo paseo hacia la victoria.

Si a eso se suman las dificultades de Russell en las curvas lentas y su desafortunada carrera del domingo, que le dejó sin puntos, Antonelli sale de Mónaco con una posición aún más sólida en la lucha por el campeonato.

- Filip Cleeren

Hadjar logra su primer podio con Red Bull antes de la gran prueba de Barcelona

El Gran Premio de Mónaco de Max Verstappen duró incluso menos que el trayecto de regreso a su apartamento. Sin embargo, Isack Hadjar salvó el fin de semana para Red Bull al conseguir su primer podio con la escudería de Milton Keynes.

La cita monegasca fue una auténtica montaña rusa para el equipo dirigido por Laurent Mekies. Verstappen sorprendió a propios y extraños colocando el RB22 en primera fila durante la clasificación, algo especialmente llamativo después de haber afirmado en Canadá que necesitaría "una espalda nueva" para afrontar Mónaco.

Aquello demostraba que Red Bull había rendido mejor de lo esperado sobre baches y pianos, aunque todo se vino abajo el domingo por problemas de motor. Según Verstappen, ya percibió señales durante la vuelta de formación y describió el procedimiento de salida como caótico. El motor dejó de responder justo al soltar el embrague.

Hadjar parecía destinado a sufrir una situación similar después de informar por radio de problemas en la unidad de potencia. Parecía que otra gran oportunidad se escapaba de las manos de Red Bull, hasta que una nueva dosis de drama sacudió las calles de Montecarlo.

Eso terminó otorgando a Hadjar su primer podio como piloto de Red Bull y el segundo de su carrera en Fórmula 1, aunque una posible infracción bajo coche de seguridad será investigada tras la carrera.

El resultado llega justo antes de lo que Verstappen considera la verdadera prueba para el equipo: Barcelona. Desde la introducción del paquete de mejoras en Miami, la mayoría de circuitos visitados han estado dominados por curvas lentas. El trazado catalán, mucho más completo, debería ofrecer una imagen más fiel del nivel real de Red Bull.

Como mínimo, Hadjar consiguió rescatar un fin de semana extremadamente complicado.

- Ronald Vording

Las opciones de George Russell para el título se desvanecen

George Russell, Mercedes Photo by: Anni Graf - Formula 1 via Getty Images

Es cierto que la suerte no ha acompañado especialmente a George Russell esta temporada. Algunos incidentes le han costado puntos importantes y su abandono en Canadá ya supuso un golpe serio para sus aspiraciones al campeonato. Mónaco añadió otro capítulo a esa lista de contratiempos.

Pero también es verdad que fines de semana como los de Miami o el Principado han evidenciado que el británico todavía no se siente completamente cómodo con el Mercedes W17 y que, a diferencia de su joven compañero, le falta consistencia de un circuito a otro.

Cuando Russell es rápido, Antonelli suele estar cerca. Sin embargo, cuando George tiene dificultades para extraer el máximo rendimiento del coche, Kimi parece competir en otra categoría.

Mónaco le ha costado otro enorme puñado de puntos en la clasificación general y, aunque la temporada aún es larga, la distancia empieza a ser demasiado grande como para ignorarla.

El verdadero problema para Russell no es únicamente el déficit de puntos, sino que Antonelli no muestra ninguna señal de debilidad.

- Oleg Karpov

McLaren abandona Mónaco con más preguntas que respuestas

Andrea Stella llegó a Mónaco convencido de que la fortaleza de McLaren en curvas lentas permitiría al equipo luchar por las posiciones delanteras. En cambio, el fin de semana acabó convirtiéndose en una de las mayores decepciones de la temporada.

El quinto mejor tiempo de Lando Norris en la Q2 ofreció algo de esperanza, pero cuando llegó el momento decisivo ni el vigente campeón del mundo ni Oscar Piastri parecieron capaces de pelear por los puestos de cabeza. Finalmente, se clasificaron séptimo y octavo.

Partir desde esas posiciones ya complicaba enormemente la carrera del domingo, pero el ritmo del MCL40 tampoco invitaba al optimismo. Piastri pasó prácticamente toda la prueba en una solitaria sexta posición y nunca pudo acercarse a Hadjar o Russell, ni siquiera cuando este último tuvo problemas.

La situación empeoró cuando Norris tuvo que abandonar en la vuelta 43 por una avería en la unidad de potencia. Fue su segundo abandono consecutivo tras otro problema mecánico en Canadá.

Después de celebrar un doble podio hace apenas un año en el Principado, McLaren se marcha esta vez con muchas dudas. Entre ellas destaca la nueva versión del alerón delantero, estrenada en Montreal y utilizada también en Mónaco, que volvió a ser descartada antes de la clasificación al no aportar las mejoras de rendimiento esperadas.

- Federico Faturos

La carrera de casa de Leclerc se convierte en una pesadilla

Charles Leclerc, Ferrari Photo by: Anni Graf - Formula 1 via Getty Images

La relación entre los pilotos de Fórmula 1 y sus carreras de casa no está siendo especialmente positiva esta temporada. Primero fue el accidente de Oscar Piastri en la vuelta de reconocimiento en Melbourne y ahora le ha tocado a Charles Leclerc sufrir en Mónaco.

Todo empezó con unos graves problemas de frenada que condicionaron su clasificación y le relegaron a la cuarta posición de salida.

A partir de ahí, el monegasco quedó atrapado en carrera y terminó especialmente enfadado cuando Ferrari, aparentemente sin una razón clara, le hizo realizar una segunda parada durante el coche de seguridad. Esa decisión permitió a Lewis Hamilton cumplir su sanción sin perder la segunda posición.

La frustración de Leclerc aumentó todavía más cuando acabó contra las barreras en Rascasse debido a unos problemas de frenos que seguían reapareciendo, aunque el deterioro del asfalto en la zona de frenada también pudo influir en el accidente.

Mientras Hamilton confirmó su recuperación con otro segundo puesto, Leclerc cerró su carrera de casa de la peor manera posible y difícilmente dormirá tranquilo esta noche.

- Filip Cleeren