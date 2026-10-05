Por qué el caos de Sepang no fue solo culpa de la FIA: el problema de fondo de la F1

La escena fue tan surrealista como difícil de imaginar en la Fórmula 1 de 2026. Pilotos con el pie sobre el acelerador y monoplazas que no aceleraban, coches obligados prácticamente a detenerse y, en algunos casos, a ser reiniciados como un ordenador que se ha quedado bloqueado. Ocurrió en Sepang, justo cuando el Gran Premio de Bahrein debía comenzar finalmente después de dos vueltas de formación detrás del coche de seguridad.

Lewis Hamilton encontró la comparación más gráfica: "Parecía la carrera de Lego". Se refería a la curiosa exhibición celebrada en Silverstone con los pequeños karts de Lego limitados a 32 km/h. Sergio Pérez tuvo una sensación parecida: "Era como estar en un kart de alquiler cuando se acaba el tiempo". Cuando le preguntaron si al pisar el acelerador simplemente no ocurría nada, su respuesta fue tajante: "Nada".

Sin embargo, detrás de una escena casi cómica se esconde un problema que los pilotos se han tomado muy en serio. La primera carrera disputada sobre mojado con la nueva generación de monoplazas sacó a la luz un fallo surgido de la combinación de unas condiciones muy particulares. Las velocidades extremadamente bajas de la vuelta de formación, el límite de 250 kW impuesto al componente eléctrico sobre mojado frente a los 350 habituales y las reducciones adicionales de potencia previstas en determinados puntos del circuito crearon un escenario que el software no fue capaz de gestionar correctamente.

El componente eléctrico no puede intervenir por debajo de los 50 km/h y, cuando el grupo comenzó a circular cada vez más despacio, el problema se retroalimentó. Quienes iban delante reducían la velocidad y los que les seguían hacían lo mismo para no arriesgarse a realizar adelantamientos irregulares, mientras que en las curvas más lentas la velocidad cayó todavía más. El software entró así en lo que Nikolas Tombazis definió como un "bucle", sin conseguir restablecer la entrega de potencia.

Nikolas Tombazis, FIA Foto di: Kym Illman / Getty Images

La sensación que experimentaron los pilotos no era completamente nueva. Verstappen explicó que ya había vivido anteriormente, sobre todo después de salidas que no habían sido perfectas, un breve intervalo durante el cual la potencia tarda en llegar. Normalmente dura uno o dos segundos y después todo vuelve a funcionar. En Sepang no fue así. Hamilton y otros pilotos llegaron incluso a tener que detener por completo el monoplaza y reiniciarlo.

Precisamente ese aspecto fue el que generó más dudas. Pérez no se anduvo con rodeos: "Obviamente, lo que ha ocurrido hoy no es positivo. Estoy seguro de que, como deporte, aprenderemos de esta situación, pero lo sucedido es totalmente inaceptable para la Fórmula 1".

Lando Norris fue todavía más contundente. "Horrible", fue su definición de la vuelta de formación, antes de relacionar lo sucedido con las dudas que los pilotos ya habían expresado sobre la complejidad de la gestión electrónica de las nuevas unidades de potencia. "Demuestra que no deberíamos tener toda esta electrónica en el coche". Cuando le preguntaron si Sepang podía convertirse en un argumento adicional para reclamar cambios, Norris dejó entrever que la postura de los pilotos ya se ha expresado con suficiente claridad: "No podemos decir más de lo que ya hemos dicho".

Norris puso el foco en un aspecto crucial. Actualmente, un monoplaza de Fórmula 1 incorpora una cantidad de electrónica que habría resultado impensable hace apenas diez años. Y, para poder aprovecharla, la cantidad de software ha crecido exponencialmente, una premisa importante para subrayar que no se puede culpar únicamente a la FIA de lo ocurrido. Es literalmente imposible alcanzar una fiabilidad del cien por cien cuando se introduce una enorme cantidad de software en un monoplaza y, sobre todo, cuando no existen pruebas específicas en pista destinadas a comprobar esta parte de las novedades.

Los Fórmula 1 de 2026 rodaron por primera vez bajo la lluvia precisamente en Sepang y allí salió a la luz un aspecto que había escapado a los programadores.

"Hay que reconocer el esfuerzo realizado para garantizar el éxito del deporte y de la competición", comentó Andrea Stella. "Si de vez en cuando se producen algunos inconvenientes, debemos aceptar que pueden ocurrirle a cualquiera; también nosotros, los equipos, afrontamos bastantes. Ya se trate de cuestiones relacionadas con el deporte o de problemas habituales de software, creo que lo correcto es aceptar la situación y trabajar juntos para que no vuelvan a repetirse".

"Sin embargo, como alguien que trabaja dentro de este deporte, teniendo en cuenta que nosotros mismos nos encontramos con problemas prácticamente cada fin de semana, no diría que lo ocurrido no haya estado a la altura de los estándares. Creo que, ante un nivel tan elevado de novedades, es aceptable que algunos aspectos todavía necesiten ciertos ajustes".

George Russell amplió la reflexión. "Las unidades de potencia son extraordinariamente complicadas. Cuanto más complicas las cosas, más aumentan las posibilidades de que algo salga mal. Es algo que debemos tener en cuenta de cara al futuro".

Probablemente sea esa la reflexión más importante que deja Sepang. La Fórmula 1 ha apostado por una tecnología extremadamente sofisticada y el problema no es, desde luego, la existencia de un fallo de software, una posibilidad inevitable en sistemas de semejante complejidad. Lo que generó dudas fueron las consecuencias del fallo: monoplazas de Fórmula 1 incapaces de acelerar porque una combinación de parámetros llevó al software a una situación de la que no podía salir por sí solo.

La tecnología de las unidades de potencia de 2026 representa un desafío enorme y un episodio como este proporcionará inevitablemente información muy valiosa a la FIA, los fabricantes de motores y los equipos. Pero la imagen de los monoplazas prácticamente detenidos mientras los pilotos pisaban inútilmente el acelerador resulta difícil de ignorar.

La Fórmula 1 puede aceptar que una tecnología nueva necesite ser perfeccionada. Mucho más difícil es explicar al público por qué los monoplazas más sofisticados de su historia, para volver a funcionar, necesitaron recurrir a la solución más antigua de la informática: apagar y volver a encender.