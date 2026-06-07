A Antonelli se le pone cara de campeón en Mónaco; caótico final de carrera y Alonso 10º

La carrera del Gran Premio de Mónaco 2026 se llevó a cabo con el guion esperado y típico del las calles del Principado: la salida se vio alterada por el Red Bull de Max Verstappen, que se quedó clavado y tuvo que abandonar, antes de dos accidentes de Lance Stroll y Charles Leclerc hacia el final que provocaron dos Safety Car y una bandera roja por un anómalo problema que levantó parte del asfalto de la última curva del trazado.

En la salida, Andrea Kimi Antonelli mantuvo el liderato e inmediatamente se alejó de los Ferrari, algo que le permitió rodar prácticamente en solitario hasta las últimas vueltas debido a las interrupciones. Finalmente, el piloto italiano logró su quinta victoria consecutiva, graduándose en Montecarlo.

La segunda posición fue para Lewis Hamilton, que tampoco tuvo rival pese a una sanción de cinco segundos por exceder la velocidad en el pitlane y acabó a XX.Xs del ganador de Mercedes, mientras que su compañero Charles Leclerc parecía destinado a acabar tercero y sufrió un inesperado accidente a unas 10 vueltas del final.

La batalla entre Isack Hadjar y George Russell tuvo de todo, problemas de motor para el de Red Bull, sanciones por exceso de velocidad en el pitlane para el británico, undercut y cambio de posiciones debido a las apariciones del coche de seguridad... Pero fue Hadjar quien sacó más partido del rocambolesco final de carrera para subir al podio, en parte porque Russell fue sancionado con un drive through al no cumplir una sanción anterior durante una de sus paradas en boxes y eso le hizo caer a la parte trasera del pelotón, mientras que una sanción de 10 segundos a Pierre Gasly le permitió escalar a ese tercer escalón del podio una vez cruzada la bandera a cuadros, con el francés séptimo.

La cuarta posición fue "cómoda" para Oscar Piastri, quien tuvo mucha más suerte que su compañero Lando Norris, que abandonó de forma repentina por una avería en su McLaren. Quinto y sexto fueron Liam Lawson y Arbid Lindblad, dos Racing Bulls que se aprovecharon de los errores y las sanciones de sus rivales.

Alex Albon acabó finalmente octavo, mientras que Esteban Ocon y Sergio Pérez completaron el top 10 tras una sanción de última hora a Nico Hulkenberg, con un Fernando Alonso que terminó a la puerta de los puntos, 11º.

Sin embargo, tras la carrera el piloto mexicano fue sancionado y Alonso sumó el primer punto de Aston Martin en lo que va de 2026.

Resultados de la carrera del GP de Mónaco 2026 de la F1

Resumen completo de la carrera de F1 en el GP de Mónaco 2026.

Verstappen se queda clavado en la salida y abandona; Antonelli se escapa

La salida del Gran Premio de Mónaco 2026 empezó de forma caótica en la parte delantera de la parrilla, ya que Max Verstappen, colocado en la segunda posición, se quedó parado y todos los demás piloto tuvieron que esquivar a su Red Bull. Aunque finalmente pudo reemprender la marcha, tuvo que entrar en boxes y abandonar.

En cuanto al resto del pelotón, Andrea Kimi Antonelli mantuvo el liderato fácilmente, con los Ferrari de Lewis Hamilton y Charles Leclerc completando el top 3. En los puntos, Isack Hadjar, George Russell, Oscar Piastri, Pierre Gasly, Lando Norris, Liam Lawson y Alex Albon completaban el top 10.

En busca de una estrategia diferente, Oliver Bearman, Gabriel Bortoleto, Valtteri Bottas, Lance Stroll, Fernando Alonso y Sergio Pérez pararon en boxes en las primeras vueltas.

Antonelli, al frente de la carrera, impuso un ritmo de vértigo haciendo vuelta rápida tras vuelta rápida, llegando a sacar 6 segundos a Hamilton tras las 10 primeras vueltas de 78.

La primera sanción del domingo fue para el Cadillac de Checo Pérez, un drive-through por colocarse en el cajón de salida de Gabriel Bortoleto, que debía estar vacío ya que el piloto brasileño salía desde el pitlane.

Los líderes llegaron muy pronto a los coches más rezagados y en la vuelta 15 ya eran cinco coches doblados por el Mercedes de Antonelli, algo que le hizo perder un poco de tiempo respecto a Hamilton, que se acercó a 3 segundos.

Varias luchas en el top 10 y paradas en boxes

Con las posiciones muy estabilizadas, Russell parecía ser el único que intentaba atacar y adelantar a Isack Hadjar en la lucha por la cuarta posición, pero no encontraba el hueco.

Norris también se acercó mucho a Gasly en la lucha por el séptimo puesto, pero ni tan siquiera rodar a menos de un segundo de distancia permitía adelantar.

Los problemas para Hadjar aumentaron tras la 20ª vuelta de carrera debido a un problema en la unidad de potencia de su Red Bull que le hacía perder bastante tiempo por vuelta y, lo peor de todo, es que desde el muro le dijeron que no tenía solución.

Antonelli, por su parte, volvió a aumentar su ventaja respecto a Hamilton y tras 26 vueltas alcanzaba los 10 segundos, con Leclerc tercero a unos 15 segundos de distancia.

En el giro 27, Hadjar se saltaba la chicane después del túnel y Russell pedía una sanción para el piloto francés de Red Bull, pero ésta no llegó y tuvo que quedarse detrás.

Por delante, Hamilton fue el primer piloto en parar en boxes en la vuelta 29 para montar los neumáticos duros y así evitar un posible undercut de su compañero Leclerc, aunque fue sancionado con cinco segundos por exceder la velocidad del pitlane, un tiempo que se añadiría al siete veces campeón final de la carrera. Cuando Leclerc paró un poco después, la ventaja acumulada de Hamilton era de 12s.

En la vuelta 32 de 78, Russell lanzó el undercut a Hadjar tras ver que era prácticamente imposible adelantar en la pista. Esto forzó la parada del francés un giro más tarde, pero lamentablemente para él perdió el cuarto puesto virtual. Russell también fue penalizado con 5s por exceder la velocidad en el pitlane, pero en ese instante ya sacaba 12s a Hadjar.

Antonelli también entró en boxes y, con una parada perfecta, mantuvo una cómoda ventaja de 13s sobre Hamilton y 26s sobre Leclerc.

Estrategias entre compañeros y abandono repentino del McLaren de Norris

Más atrás, Carlos Sainz hacía una gran labor de equipo desde la 11ª posición, frenando a todo el pelotón que iba por detrás para regalarle una parada gratis a su compañero, un Alex Albon que iba 10º y tenía en su mano el último punto de la carrera.

A su vez, Norris (6º) también ralentizaba a propósito a Russell (7º) para que su compañero Piastri, que rodaba cuarto, pudiese parar en boxes y salir por delante del Mercedes. Sin embargo, el McLaren de Norris falló y tuvo que abandonar en la vuelta 45 de 78 y eso permitió a Russell no perder el cuarto puesto virtual con Piastri.

En Williams, una vez pararon a Albon y mantuvo su posición en pista, intercambiaron a sus dos coches y el tailandés fue entonces el que frenó al resto de los pilotos para que Sainz tuviese una parada gratis y tampoco perdiese posición, algo importante ya que después del abandono de Norris, ambos FW48 estaban en los puntos.

Sin embargo, la estrategia de Williams se puso en riesgo en un momento dado cuando Albon fue adelantado por Lindblad, aunque el de Racing Bulls debía parar todavía. Finalmente, Sainz paró y salió por delante de Albon e intercambiaron puestos.

Oscar Piastri (6º) y Pierre Gasly (7º) también fueron sancionado con 5 segundos por exceder la velocidad en el pitlane, pero tenía una ventaja suficiente, sobre todo el de Alpine, que sacaba 13 segundos a Liam Lawson.

Accidente de Stroll, Safety Car; accidente de Leclerc, de nuevo SC y bandera roja

En la vuelta 60 de 78, Lance Stroll perdió el control de su Aston Martin en la última curva y provocó el coche de seguridad. Eso aprovecharon los Ferrari para parar en boxes y montar blandos, algo que copiaron los Mercedes un giro después.

En esas paradas en boxes, Hamilton cumplió su sanción de cinco segundos, pero en Mercedes no hicieron lo mismo con Russell, razón por la que fue penalizado con un drive through que mató su carrera.

Uno de los ganadores de este Safety Car fue Lindblad, que tuvo una parada barata y ganó la posición a los dos Williams para colocarse noveno.

Ya con todos los coches desdoblados, la carrera se reanudó en la vuelta 66 de 78, pero ni tan siquiera llegaron a la recta de meta, ya que Leclerc se estrelló exactamente en el mismo muro que Stroll y el coche de seguridad volvió a salir.

En ese momento, se anunció otro exceso de velocidad de Gasly en el pitlane, que aumentó su sanción hasta los 10 segundos.

En la vuelta 68 de 78, dirección de carrera decidió parar el GP con una bandera roja para poder solucionar un problema que parecía haber surgido en el asfalto de la zona de los dos accidentes consecutivos en la última curva del trazado monegasco.

Resalida en parado y final frenético

En la resalida, Antonelli se mantuvo por delante de Hamilton, mientras que Hadjar tuvo una mal arranque y se vio superado por Russell y Gasly.

Al llegar a Loews, Hulkenberg y Sainz se tocaron, con el español de Williams impactando contra el muro y teniendo que apartar su monoplaza para abandonar.

Justo después, Russell entró en boxes para cumplir su drive through y cayó al 14º puesto.

Antonelli logró escaparse de Hamilton de nuevo y acabó ganando al carrera con más de seis segundos de ventaja, para ser todavía más líder del mundial.

Por detrás, aunque Gasly acabó tercero, cayó hasta el séptimo puesto al aplicarse su sanción de 10 segundos, cediendo el podio a Hadjar.

Más atrás, Pérez escaló al 10º puesto ya una vez cruzada la bandera a cuadros gracias a una sanción a Nico Hulkenberg, con Alonso 11º.

Tras la carrera, Pérez fue penalizado por colocarse mal en la salida tras la bandera roja y eso le dio a Alonso el 10º puesto.