El nuevo Aston Martin convence a Alonso: "Es muy positivo para este año y 2027"

¡Al fin! La nueva especificación del Aston Martin AMR26 se ha estrenado este viernes en el Gran Premio de Hungría 2026 y, aunque es cierto que no ha permitido una gran mejora en cuanto a las posiciones se refiere, las sensaciones han sido bastante buenas.

Adrian Newey lo describió como "prometedor", mientras que Fernando Alonso, que pudo completar tanto al FP1 como la FP2 completa al volante del AMR26 'B', reconoció que las cosas habían funcionado tal y como esperaban, lo cual es "muy positivo".

"Ha ido bien. Creo que, en general, hemos obtenido lo que esperábamos en cuanto a las cifras y a la correlación, lo cual es, obviamente, muy positivo de cara al futuro, tanto para el coche del año que viene como para las futuras actualizaciones de este año".

"Así que sí, aún nos queda un largo camino por recorrer, obviamente al haber empezado tan atrás, pero este es el primer paso de lo que esperamos que sean muchos más", dijo.

Según las palabras del piloto asturiano, el nuevo chasis se ha metido de lleno en la lucha de la zona media, donde hay muchas equipos que pelean por los últimos puntos en cada fin de semana de carreras en la Fórmula 1 actual.

"Tenemos que analizar más a fondo los datos y comparar un poco los resultados, pero no creo que haya grandes sorpresas ni que tengamos un déficit importante en las curvas respecto a la parte alta de la zona media, que es, evidentemente, nuestro primer objetivo: situarnos en la parte alta de la zona media. Y creo que en las curvas estamos a ese ritmo, así que solo tenemos que seguir trabajando".

Sin embargo, Alonso es consciente de que Aston Martin necesitará más y no solo a nivel de chasis, sino también en referencia a la unidad de potencia Honda, que se espera que estrene su primer motor mejorado en la primera carrera post parón de verano en el circuito de Zandvoort.

"Obviamente, aún nos quedan algunos pasos por dar para situarnos en lo más alto en cuanto al chasis y también en cuanto al motor. Así que, como he dicho, es la primera de muchas, pero creo que hay un ambiente muy positivo en el equipo, sabiendo que estamos cumpliendo con lo que esperábamos", concluyó el bicampeón español de la F1.

Fernando Alonso, Aston Martin Racing Foto de: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images