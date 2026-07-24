Piastri rebaja el impacto de las mejoras de McLaren en Hungría: "No son una revolución"
El australiano sufrió en su regreso al coche tras perderse la FP1, admitió que las mejoras estrenadas por Norris no transforman el McLaren y confía en dar un paso adelante en la clasificación.
Foto de: Steven Tee / LAT Images via Getty Images
La sonrisa con la que McLaren llegó a Hungría gracias a su nuevo paquete de mejoras no se reflejó en el lado del garaje de Oscar Piastri. El australiano cerró el viernes con un discreto octavo puesto, a casi 1,3 segundos del mejor tiempo de Lewis Hamilton y a casi un segundo de su compañero Lando Norris, y reconoció que perderse la primera sesión de entrenamientos condicionó por completo su jornada.
Además, rebajó las expectativas sobre las novedades del equipo, que, aunque cumplen con lo esperado, no han supuesto la transformación que algunos podían imaginar.
Piastri solo pudo subirse al MCL40 en la segunda sesión después de que el piloto reserva Leonardo Fornaroli ocupase su asiento durante los Libres 1. Esa falta de rodaje, unida a unas condiciones de pista especialmente delicadas, dejó al australiano con mucho trabajo pendiente.
"Ha sido muy, muy complicado. Creo que las condiciones de la pista son bastante difíciles, con mucho viento. Las zonas nuevas del asfalto tienen muy poco agarre y se están desgastando mucho. Es un circuito muy complicado ahora mismo y, obviamente, perder una sesión de entrenamientos lo ha hecho todo bastante duro", explicó.
Mientras Norris fue tercero y volvió a confirmar el potencial del McLaren con el nuevo paquete aerodinámico, Piastri no pudo probar esas piezas, ya que solo estaban montadas en el coche de su compañero. Aun así, el australiano dejó claro que las primeras sensaciones dentro del equipo son positivas, aunque sin hablar de una revolución.
"No las llevaba hoy. En el coche de Lando parece que han funcionado como esperábamos, lo cual es bueno. No creo que hayan cambiado completamente el coche, no son una revolición, que tampoco era algo que esperáramos, aunque habría estado bien", comentó con una sonrisa.
El australiano estrenará esas mejoras este sábado, cuando espera comprobar de primera mano el impacto real del paquete. "Veremos cómo funcionan en mi coche mañana y ojalá podamos tener un buen día".
Ferrari, referencia... y una clasificación muy abierta
Aunque McLaren parece haber dado un pequeño paso adelante con sus novedades, el viernes dejó claro que Ferrari vuelve a ser el rival a batir en el Hungaroring. Lewis Hamilton lideró la segunda sesión por delante de Charles Leclerc, una imagen que no pasó desapercibida para Piastri.
"Los Ferrari han parecido muy rápidos en las dos sesiones", reconoció. "Creo que Lando ha sido competitivo, especialmente en la segunda, mientras que Mercedes es muy difícil de interpretar".
Aun así, el australiano cree que la igualdad vista durante el viernes puede convertir la clasificación en una de las más abiertas de la temporada si McLaren consigue afinar los detalles durante la noche.
"Habrá que esperar a mañana, pero si ejecutamos bien el día parece que hay mucho en juego", concluyó, confiando en que las mejoras y un mayor tiempo al volante le permitan dejar atrás un viernes que volvió a evidenciar las dificultades que está encontrando para extraer el máximo rendimiento de su McLaren.
Comparte o guarda este artículo
Hamilton y Leclerc asustan en la FP2 de Hungría con accidente de Colapinto
A qué hora es la clasificación de F1 en Hungría, cómo verla y más
Ferrari empieza mandando en la FP1 de Hungría; el nuevo Aston deja luces y sombras
Norris responde a las quejas por la F1 2026: "Si no te adaptas, no estás al nivel"
A qué hora fueron los Libres del GP de Hungría de F1 y cómo se pudieron ver
Norris contradice a Piastri: "El piloto aún marca la diferencia y en Hungría más"
Últimas noticias
Red Bull no cree en el 'milagro' en Hungría: "No somos suficientemente rápidos"
En Ferrari no se conforman: "Buscamos ser los mejores el domingo, no el viernes"
Sainz se resigna en Hungría: "Este circuito muestra todas nuestras debilidades"
Russell confirma el temor de Mercedes: "Ferrari está muy por delante"
Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.
Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.
Mejores comentarios