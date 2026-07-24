Piastri rebaja el impacto de las mejoras de McLaren en Hungría: "No son una revolución"

La sonrisa con la que McLaren llegó a Hungría gracias a su nuevo paquete de mejoras no se reflejó en el lado del garaje de Oscar Piastri. El australiano cerró el viernes con un discreto octavo puesto, a casi 1,3 segundos del mejor tiempo de Lewis Hamilton y a casi un segundo de su compañero Lando Norris, y reconoció que perderse la primera sesión de entrenamientos condicionó por completo su jornada.

Además, rebajó las expectativas sobre las novedades del equipo, que, aunque cumplen con lo esperado, no han supuesto la transformación que algunos podían imaginar.

Piastri solo pudo subirse al MCL40 en la segunda sesión después de que el piloto reserva Leonardo Fornaroli ocupase su asiento durante los Libres 1. Esa falta de rodaje, unida a unas condiciones de pista especialmente delicadas, dejó al australiano con mucho trabajo pendiente.

"Ha sido muy, muy complicado. Creo que las condiciones de la pista son bastante difíciles, con mucho viento. Las zonas nuevas del asfalto tienen muy poco agarre y se están desgastando mucho. Es un circuito muy complicado ahora mismo y, obviamente, perder una sesión de entrenamientos lo ha hecho todo bastante duro", explicó.

Mientras Norris fue tercero y volvió a confirmar el potencial del McLaren con el nuevo paquete aerodinámico, Piastri no pudo probar esas piezas, ya que solo estaban montadas en el coche de su compañero. Aun así, el australiano dejó claro que las primeras sensaciones dentro del equipo son positivas, aunque sin hablar de una revolución.

"No las llevaba hoy. En el coche de Lando parece que han funcionado como esperábamos, lo cual es bueno. No creo que hayan cambiado completamente el coche, no son una revolición, que tampoco era algo que esperáramos, aunque habría estado bien", comentó con una sonrisa.

El australiano estrenará esas mejoras este sábado, cuando espera comprobar de primera mano el impacto real del paquete. "Veremos cómo funcionan en mi coche mañana y ojalá podamos tener un buen día".

Ferrari, referencia... y una clasificación muy abierta

Aunque McLaren parece haber dado un pequeño paso adelante con sus novedades, el viernes dejó claro que Ferrari vuelve a ser el rival a batir en el Hungaroring. Lewis Hamilton lideró la segunda sesión por delante de Charles Leclerc, una imagen que no pasó desapercibida para Piastri.

"Los Ferrari han parecido muy rápidos en las dos sesiones", reconoció. "Creo que Lando ha sido competitivo, especialmente en la segunda, mientras que Mercedes es muy difícil de interpretar".

Aun así, el australiano cree que la igualdad vista durante el viernes puede convertir la clasificación en una de las más abiertas de la temporada si McLaren consigue afinar los detalles durante la noche.

"Habrá que esperar a mañana, pero si ejecutamos bien el día parece que hay mucho en juego", concluyó, confiando en que las mejoras y un mayor tiempo al volante le permitan dejar atrás un viernes que volvió a evidenciar las dificultades que está encontrando para extraer el máximo rendimiento de su McLaren.

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