Primer veredicto de Newey sobre el AMR26 'B': "Prometedor, es un buen paso adelante"

Aston Martin ya ha estrado su nuevo AMR26 'B', un coche con el que esperan empezar una recuperación que les haga olvidar el desastroso inicio de 2026, en el que se han visto incluso superados por el recién llegado Cadillac.

Aunque aún es muy pronto, el genio detrás de la revolución técnica del Aston Martin, Adrian Newey, habló sobre la actualización en la rueda de prensa de la FIA en el GP de Hungría y reconoció que por el momento las sensaciones y los datos obtenidos sí han sido positivos para el equipo, pero que el cambio de rumbo solo acaba de empezar.

"Los resultados provisionales son prometedores. Es solo una parte del paquete, así que daremos algunos pasos más en Zandvoort y luego otros en Monza y Bakú. Así que es la primera parte de nuestra mejora prevista".

Y añadió: "Tenemos muy pocas piezas disponibles, así que estamos siendo cautelosos y tratando de aprender todo lo posible sobre él".

Cuando le preguntaron si era el paso adelante que se esperaba, Newey no tuvo dudas.

"Creo que han sido unos pasos muy sólidos. Está claro que estamos en plena fase de recuperación. ¿Nos convertirá esto en el coche más rápido? Por desgracia, no. Pero ¿supone un buen paso adelante respecto a donde estábamos? Sí, creo que sí".

"Es una evolución en la medida en que el chasis es el mismo, la configuración es la misma y la suspensión delantera es la misma. Así que se trata, en gran medida, de una evolución aerodinámica. Tuvimos muy poco tiempo para investigar antes de la presentación del coche en Barcelona, en febrero. Así que realmente se ha dado un paso atrás, para intentar comprenderlo todo y seguir adelante con este paquete".

En cuanto a los objetivos a corto plazo, el director técnico del equipo de Silverstone no quiso ser demasiado ambicioso y se limitó a pedir puntos para seguir creciendo a partir de ahí, con más mejoras que llegaron en las siguientes semanas al parón de verano.

"Estas primeras carreras han sido una auténtica pesadilla, tienes toda la razón. Esperemos que ahora podamos conseguir al menos un punto que nos dé un poco de dignidad. Creo que ese es el objetivo inmediato y, a partir de ahí, podemos intentar seguir avanzando", concluyó el ingeniero más reputado de la F1, Adrian Newey, en Hungaroring.

Fernando Alonso, Aston Martin Racing Foto de: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images