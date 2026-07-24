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Previo
Fórmula 1 GP de Hungría

A qué hora es la clasificación de F1 en Hungría, cómo verla y más

Mira a qué hora empieza la clasificación del GP de Hungría de F1 este sábado, cómo verlo, historial de poles y más. ¡La última antes de las vacaciones!

Jose Carlos de Celis
Jose Carlos de Celis
Editado:
Charles Leclerc, Ferrari, Isack Hadjar, Red Bull Racing

Charles Leclerc, Ferrari, Isack Hadjar, Red Bull Racing

Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

La Fórmula 1 disputa este sábado 25 de julio su última sesión de clasificación antes de la pausa de verano, la undécima de la temporada 2026, la del GP de Hungría. Mira aquí a qué hora empieza, cuál es el historial en ese circuito, cómo se puede ver en directo y mucho más.

A qué hora es clasificación de F1 de Hungría 2026

  • A qué hora es la clasificación de F1 de Hungría 2026: a las 16:00h de España y en hora local

El parón veraniego va a llegar en plena temporada europea, así que el GP de Hungría 2026 de F1 repetirá sus horarios habituales, y la clasificación será a las 16:00h de España y locales, cuando en México sean las 08:00h y en Argentina, las 09:00h. La Q1 durará 18 minutos y contará con los 22 pilotos, al final de los cuales los 16 más rápidos pasan a Q2 y los más lentos quedan clasificados del 17º al 22º.

En la Q2, con los 16 más rápidos de la F1, se jugarán las diez plazas para la Q3 definitiva. La Q2 de Hungría durará 15 minutos y la Q3, 13 minutos para buscar al autor de la pole position y dejar formada la parrilla de salida para la carrera.

A un solo click, bien para ti y para nosotros

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A qué hora es la FP3 del GP de Hungría de F1 2026

  • A qué hora son los Libres 3 de F1 del GP de Hungría: a las 12:30h de España y en hora local

Recuerda que antes de la clasificación, la Fórmula 1 aún disputa una tercera y última sesión de entrenamientos libres, la FP3, una hora de prácticas para terminar de adaptarse al circuito Húngaro de cara a la Q1, donde empezarán a jugarse las cosas importantes. La FP3 de Hungría es a las 12:30h y hora local, a las 04:30h de México y 07:30h de Argentina.

Cómo ver en directo la clasificación de F1 de Hungría en España

Para ver en directo la clasificación del GP de Hungría de F1 2026 en España tienes que tener contratado DAZN F1, con el Plan Motor o el Plan Premium de la plataforma para verlo en tu smart TV, smartphone, tablet u ordenador. Si quieres, DAZN F1 también se puede ver en Vodafone TV o Movistar +. 

Si nos lees desde Latinoamérica, además de la F1TV en inglés (de la propia categoría) puedes verlo por ESPN vía Disney + mientras que en Argentina también puede ser por Fox Sports Argentina y en México por Izzy o Sky.

Historial de pole position de F1 en el Hungaroring de Hungría

  • El piloto que más poles ha hecho en el GP de Hungría de F1: Lewis Hamilton, con nueve (2007, 2008, 2012, 2013, 2015, 2018, 2020, 2021 y 2023)
  • Los pilotos en activo que también han hecho poles en el GP de Hungría de F1: Fernando Alonso con dos (2003 y 2009) y Max Verstappen (2019), George Russell (2022), Lando Norris (2024) y Charles Leclerc (2025) con una.
  • Equipo con más poles de F1 en el GP de Hungría:
  • Equipos en activo con pole position en el GP de Hungría de F1:

Las pole position de la F1 en 2026

  • Piloto con más poles de F1 en 2026: Andrea Kimi Antonelli, con seis
  • Otros pilotos con pole este año: George Russell, con cuatro
  • Poles repartidas por equipos en la F1 2026: Las 10 han sido de Mercedes

La importancia de las pole position de F1 para ganar en Hungría

De 40 carreras del GP de Hungría de F1, en el 42,5% ha ganado el piloto que salía primero y en el 57.5% no.

Resultados del GP de Hungría de F1 2026 el viernes

Libres 1

FP1

Todas las estadísticas
 
Cla Piloto # Chasis Motor Vueltas Tiempo Intervalo Neumáticos Km/h
1 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 19

1'19.075

   S 199.451
2 Netherlands M. Verstappen Red Bull 3 Red Bull Red Bull 25

+0.484

1'19.559

 0.484 S 198.237
3 United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44 Ferrari Ferrari 23

+0.543

1'19.618

 0.059 S 198.090
4 France I. Hadjar Red Bull 6 Red Bull Red Bull 25

+0.922

1'19.997

 0.379 S 197.152
5 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 21

+0.991

1'20.066

 0.069 S 196.982
6 Brazil G. Bortoleto Audi 5 Audi Audi 30

+1.285

1'20.360

 0.294 S 196.261
7 Denmark F. Vesti Mercedes 72 Mercedes Mercedes 24

+1.392

1'20.467

 0.107 S 196.000
8 Germany N. Hulkenberg Audi 27 Audi Audi 29

+1.548

1'20.623

 0.156 S 195.621
9 United Kingdom A. Lindblad Racing Bulls 41 RB Red Bull 28

+1.685

1'20.760

 0.137 S 195.289
10 New Zealand L. Lawson Racing Bulls 30 RB Red Bull 28

+1.791

1'20.866

 0.106 S 195.033
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