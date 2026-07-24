Russell confirma el temor de Mercedes: "Ferrari está muy por delante"

George Russell abandonó el Hungaroring con la sensación de que Mercedes todavía tiene mucho trabajo por delante, pero también con la convicción de que el resultado del viernes no refleja todo el potencial del W17.

El británico reconoció que Ferrari confirmó los temores que ya existían antes de llegar a Hungría, admitió que el coche estuvo "lejos de ser bueno" y explicó que este circuito hace prácticamente imposible comprobar si Mercedes ha resuelto el problema que le ha perseguido durante las últimas carreras y que tanto tiempo le hacía perder en las rectas.

La escudería de Brackley nunca suele mostrar todas sus cartas el viernes, pero en un trazado donde el motor tiene mucha menos influencia que en Spa, el rendimiento dejó muchas dudas. Russell terminó lejos de los Ferrari, mientras que Andrea Kimi Antonelli tampoco pudo acercarse a la cabeza tras perderse la primera sesión y no completar una vuelta limpia con el neumático blando.

El británico, sin embargo, cree que el viernes fue extraño para todos los equipos debido al estado del circuito.

"Ha sido un día bastante extraño para todos. Budapest es un circuito increíble para pilotar, pero han reasfaltado media pista, está muy bacheada y el asfalto se está rompiendo en las dos últimas curvas, lo que hace que sea bastante raro de conducir", explicó.

En cuanto al rendimiento, Russell reconoció que Mercedes sufrió especialmente a una vuelta, aunque las tandas largas dejaron sensaciones algo más positivas.

"Nuestro ritmo a una vuelta no parecía muy bueno. En las tandas largas fuimos más competitivos, pero lo que temíamos con Ferrari parece haberse confirmado. Han estado muy, muy fuertes".

Uno de los grandes focos de atención del fin de semana era comprobar si Mercedes había solucionado el problema de despliegue eléctrico que tanto perjudicó a Russell en Spa-Francorchamps. Sin embargo, el propio piloto dejó claro que Hungría no es el lugar adecuado para sacar conclusiones.

"La verdad es que ni siquiera lo he mirado. Confié en mi equipo y en que todo estaba solucionado", afirmó. "Además, ya sabíamos que, incluso si hubiéramos tenido exactamente el mismo problema que la semana pasada, aquí la diferencia habría sido solo un 10% de lo que vimos entonces por la naturaleza del circuito".

El británico explicó que el Hungaroring plantea un reto completamente distinto para las unidades de potencia de 2026.

"Este fin de semana es completamente diferente. Estas unidades de potencia son impresionantes en un circuito tan corto, saliendo de todas las curvas con 350 kilovatios, y los neumáticos traseros sufren muchísimo durante toda la vuelta".

Mercedes confía en reaccionar el sábado

Pese al discreto inicio del fin de semana, Russell no cree que Mercedes esté condenado a luchar lejos de las primeras posiciones. Al contrario, considera que el coche tiene bastante margen de mejora y que las condiciones meteorológicas pueden alterar por completo el orden competitivo.

"Tanto para Kimi como para mí, el coche estuvo lejos de ser bueno, sinceramente, y creemos que hay margen para mejorar", aseguró.

Además, señaló que el fuerte viento que marcó el viernes podría convertirse en un factor decisivo si cambia de dirección antes de la clasificación.

"Hoy hacía muchísimo viento y parece que va a cambiar, así que eso puede modificar muchas cosas", concluyó un Russell que, pese al dominio inicial de Ferrari, todavía no renuncia a meterse en la pelea por la pole.