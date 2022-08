Cómo la Junta de Contratos decidirá el destino de Piastri en F1

Cargar el reproductor de audio

Los equipos Alpine y McLaren F1 creen tener derecho a los servicios del piloto australiano para 2023. Y, por el Pacto de la Concordia que rige la F1, están obligados a acatar la decisión de la Junta de Reconocimiento de Contratos (Contract Recognition Board, o CRB), y a no emprender más acciones legales para intentar que se cambie la decisión tomada.

Formada tras la polémica surgida entre Jordan y Benetton por el primer fichaje de Michael Schumacher y la posterior destitución de Roberto Moreno en Benetton, la CRB suele operar en silencio en un segundo plano, y sólo llega a las noticias cuando surge una disputa de alto perfil.

Se hace referencia a esa Junta en el Reglamento Deportivo de la FIA en el Apéndice 5, pero esa sección está en realidad en blanco, y aparece una nota que dice "reservado para el uso exclusivo de los competidores inscritos en el Campeonato Mundial de Fórmula 1 de la FIA".

Los detalles completos de su funcionamiento están recogidos en el Pacto de la Concordia, por lo que no son públicos y tampoco excesivamente conocidos, ni siquiera dentro del paddock de la F1.

La CRB existe independientemente de la FIA. Su función es indicar al máximo organismo qué equipo tiene un contrato válido con un piloto y tiene derecho a usar una superlicencia en su nombre.

Su función diaria es la de almacenar todos los contratos de los pilotos de carreras, reservas y de test de la F1, o al menos las secciones más importantes; los equipos no están necesariamente obligados a presentar toda la documentación, ya que los contratos completos son complejos y abarcan cuestiones de marketing, cláusulas por compromisos publicitarios, etc.

Cuando surge una disputa, tres abogados se reúnen y revisan las pruebas de todas las partes. Están obligados a dar un resultado en los tres días siguientes a la audiencia.

En dos de los casos más famosos de la CRB, el equipo original de un piloto ganó y el equipo que pretendía hacerse con él perdió. Eso ocurrió cuando David Coulthard intentó dejar Williams por McLaren en 1995, y cuando Jenson Button quiso pasar de BAR a Williams una década después.

David Coulthard se quedó en Williams en 1995, pero se trasladó a McLaren al año siguiente.

Un hombre que tiene experiencia en el proceso de la CRB -y que obtuvo el resultado que quería- es Timo Glock. En una época donde aún no eran tan habituales las videollamadas, su audiencia se llevó a cabo en persona. Como suele ocurrir, la disputa giraba en torno a los detalles de una cláusula.

"Fui piloto de pruebas de BMW Sauber en 2007", dijo el alemán a Motorsport.com. "Y entonces tuve la oferta de un asiento titular en Toyota, y BMW tenía que aplicar la cláusula de darme un asiento de titular con ellos, cosa que no hicieron. Pero en ese momento habían dicho que sí".

"Ni siquiera recuerdo cuántos eran los que estaban sentados en la sala, pero había abogados implicados que miraban a ambos lados. Todos tenían que explicar su declaración. BMW puso su opinión sobre la mesa. Y nosotros nuestra opinión. Y entonces ellos toman la decisión".

"Decidieron que no había oferta de BMW, que tenía una de Toyota, y que era libre de irme. Fue una situación un poco incómoda, pero tuvimos que ir allí, porque desde nuestro punto de vista y el de la CRB, la situación era clara".

"Querían mantenerme como reserva, pero al final no me dieron un asiento como titular, no tomaron la opción que tenían sobre mí. Así que fue bastante fácil y se hizo rápidamente. Creo que este lunes quizá se tarde un poco más".

Glock dice que fue un buen proceso: "Si tienes problemas de este tipo, y tienes una opinión clara de un abogado externo o de la junta directiva, que claramente no tiene ninguna preferencia, y simplemente se rige por la normativa legal, creo que es bueno tenerla. De lo contrario, sería una pelea eterna".

El fichaje de Glock por Toyota se tradujo para 2008

"Va a ser interesante cómo deciden sobre Piastri, y en qué tipo de situación legal se encuentran. Cada parte tiene su propio punto de vista".

En caso de que Alpine gane el caso en la CRB, no significa necesariamente que Oscar Piastri vaya a correr para el equipo de Enstone en 2023. Dada la polémica que rodea su intento de fichaje por McLaren, es evidente que la relación se ha agriado tanto que, de hecho, obligarle a conducir tendría poco sentido para ambas partes. En ese caso, Alpine tendría la opción de fijar un precio y venderlo a McLaren.

Sin embargo, Alpine también podría, en teoría, tener en cuenta el interés de otros equipos que quisieran contratar a Piastri, o cambiarle por otro piloto que tenga contrato con otra escudería, como Pierre Gasly.

Si McLaren no logra conseguir a Piastri, ya sea a través de la decisión de la CRB o de un acuerdo posterior con Alpine, tendrá que encontrar a otro piloto para reemplazar a Daniel Ricciardo.

Si Alpine pierde, también existe la posibilidad de que se emprendan acciones legales, aunque no para reclamar sus servicios. El jefe del equipo, Otmar Szafnauer, ha indicado que Alpine consideraría una demanda por daños y perjuicios para recuperar el dinero gastado en sus programas de pruebas y de formación.