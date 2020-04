Así se fraguó el primer fichaje de Schumacher (según Briatore)

Flavio Briatore asegura que Michael Schumacher no tenía contrato a medio ni mucho menos a largo plazo con el equipo que le hizo debutar en Fórmula 1, Jordan. El alemán se estrenó con esa escudería en el GP de Bélgica 1991, pero en la siguiente carrera ya pasó a Benetton, equipo que dirigía Briatore.

"No tiene sentido lo que se dice. No se lo quitamos a Jordan", defiende el italiano en el podcast Beyond The Grid. "No se lo robamos porque nunca tuvo contrato con Jordan, excepto para una carrera. Recordamos el problema de Bertrand Gachot [piloto Jordan en 1991, encarcelado por haber atacado a un taxista con gases lacrimógenos]. En ese momento, estábamos buscando un piloto joven porque no teníamos dinero para fichar a Senna o a Prost. Mi idea era muy simple: encontrar un piloto muy bueno y joven, el futuro Prost, el futuro Senna, el futuro Berger, y desarrollarlo dentro del equipo. Nelson [Piquet] estaba al final de su carrera, y Roberto Moreno no era lo suficientemente bueno como para competir en la Fórmula 1".

"Jordan no tenía contrato con Michael Schumacher. El contrato era muy simple: una carrera, y Jordan esperaba 300.000 o 400.000€ del patrocinador TicTac. En el contrato con Michael ponía 'o encuentras el dinero o nuestro contrato es nulo'. Yo le di el dinero a Willi Weber [manager de Schumacher] y le dije: 'Te pago para que corra con nosotros, no quiero dinero de su patrocinador. Los 400.000 €, yo te pago y tú mandas el dinero a Eddie [Jordan]'. Luego fuimos a Monza, y él no tenía contrato. No hablamos con Eddie Jordan, y él protestaba diciendo que tenía contrato, pero no era así".

Pero para que Schumacher comenzara con Benetton desde la carrera de Monza, Briatore tuvo que resolver un problema, que era liberar el asiento que ocupaba Roberto Moreno: "Solo tuve un problema, era Moreno. Hablé con Moreno esa semana y le dije: 'estas son tus dos últimas carreras. El año que viene, ya no correrás con nosotros. Te pagaré tu salario hasta el final. Y te doy un extra si lo dejas ahora'. Estábamos en el aeropuerto de Niza y me dijo que tenía que consultarlo con su esposa. Luego me llamó para decirme que no".

"El contrato entre Moreno y nosotros no era realmente un buen contrato, no estaba bien escrito. Como era el primer contrato, cometí muchos errores. El abogado del equipo me dijo que tenía que volver a hacerlo porque la diferencia entre el chasis y el coche no estaba clara. Escribimos el chasis en el contrato. En Monza, le dije al juez que el contrato hablaba del chasis, nunca del coche. Cuando Moreno comenzó a entenderlo, llegamos a un acuerdo y Michael se quedó el volante".

