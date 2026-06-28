Colapinto quiere entender por qué no tuvo ritmo en Austria

No fue un fin de semana sencillo para Franco Colapinto ni para Alpine en el GP de Austria de F1. El argentino no pudo disfrutar de un ritmo competitivo y terminó 15º, muy lejos de los puntos, y doblado por los primeros clasificados.

"Creo que este fin de semana en general ha sido más difícil que los anteriores. Ahora mismo no entiendo realmente por qué nos falta tanto ritmo en comparación con Barcelona. No es una pista tan diferente a Barcelona, pero fuimos realmente lentos incluso en la carrera", resumió tras bajarse del coche.

Todo empezó mal, cuando tras salir 16º sufrió una falta de potencia en su coche en dos momentos del inicio, cayendo muy atrás. Pudo dar cuenta de los Aston Martin, los Cadillac y Williams, pero no tuvo ritmo para batallar con nadie más: "No tenía el coche en una buena ventana. Sí, fue una carrera larga. Creo que, en general, nada terminó de funcionar. La qualy fue un poco desafortunada y en la salida no tenía potencia. Me puse casi último en la curva 1. Hice una buena arrancada y luego el coche se paró, no avanzaba. A la salida de la curva 1, no tuve potencia otra vez. Me pasaron más coches".

"Fue una salida bastante mala y luego pude recuperar algunas posiciones, pero no tenía mucho más ritmo que los coches de delante. Fue bastante difícil adelantar y había mucho sobrecalentamiento. Los neumáticos traseros estaban sufriendo mucho. Solo necesito entender un poco más y espero estar mejor para la próxima carrera".

Cuando Motorsport.com le preguntó por las limitaciones en curvas de alta velocidad de las que había hablado en Barcelona, Colapinto explicó que había más: "Sí, pero mecánicamente hemos estado realmente mal este fin de semana. Creo que no podíamos avanzar a la salida de las curvas. Estábamos sufriendo mucho en tracción, poniendo mucha energía en los neumáticos en las frenadas y luego sin tener nada de tracción a la salida de las curvas lentas".

"No sé si es por el calor o qué, pero en general se sintió muy mal. En FP2, en la tanda larga, no estábamos tan mal. Hacía un poco más de fresco y hoy había 10 grados más en la pista, pero sufrimos muchísimo más. No sé si eso nos da un poco de dirección, pero en general fue un fin de semana pobre. Quiero entender un poco más, pero no hemos tenido un buen fin de semana aquí".

Franco Colapinto, Alpine Foto de: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

Sobre las mejora de Alpine para esta carrera, ese nuevo alerón delantero, no acabó muy convencido: "Trajimos algunas mejoras. Creo que solo tenemos que entender qué pasó con ellas y podemos maximizarlas más".

Por último, Colapinto explicó por qué pese a la amenaza de calor que la F1 estableció para este fin de semana, no usó el chaleco refrigerante: "No hace demasiado calor. Estos coches no son realmente físicos, así que no es tan necesario como el año pasado. Creo que el año pasado, con los coches más rápidos, estabas un poco más expuesto y simplemente había más calor en el asiento debido a esa velocidad en las curvas. Pero ahora es bastante fácil en lo físico. Aunque haga un poco de calor, es bastante incómodo con el chaleco. Prefiero no usarlo".