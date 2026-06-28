Ir al contenido principal

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestiona las alertas de noticias y pilotos favoritos

  • Haz que tu voz se escuche comentando los artículos

Recomendado para ti

Hamilton: "No sé si podremos igualar el motor Mercedes en 2026; la diferencia es muy grande"

Fórmula 1
GP de Austria
Hamilton: "No sé si podremos igualar el motor Mercedes en 2026; la diferencia es muy grande"

Leclerc se señala tras el desastre: "El problema no es solo el motor; yo no tenía ritmo"

Fórmula 1
GP de Austria
Leclerc se señala tras el desastre: "El problema no es solo el motor; yo no tenía ritmo"

Colapinto quiere entender por qué no tuvo ritmo en Austria

Fórmula 1
GP de Austria
Colapinto quiere entender por qué no tuvo ritmo en Austria

Mira cómo vivimos la carrera de MotoGP en Assen, GP de los Países Bajos

MotoGP
GP de Países Bajos
Mira cómo vivimos la carrera de MotoGP en Assen, GP de los Países Bajos

Sainz: "Espero que sea el último de estos fines de semana tan malos"

Fórmula 1
GP de Austria
Sainz: "Espero que sea el último de estos fines de semana tan malos"

Rivola felicita a Martín por entender que "un tercer puesto hoy era un gran resultado"

MotoGP
GP de Países Bajos
Rivola felicita a Martín por entender que "un tercer puesto hoy era un gran resultado"

Marco Bezzecchi evita lesiones tras su fuerte caída en Assen

MotoGP
GP de Países Bajos
Marco Bezzecchi evita lesiones tras su fuerte caída en Assen

Alex Márquez: "A 10 vueltas habría parado porque no podía ni con mi alma; he acabado por pundonor"

MotoGP
GP de Países Bajos
Alex Márquez: "A 10 vueltas habría parado porque no podía ni con mi alma; he acabado por pundonor"
Resultados
Fórmula 1 GP de Austria

Así queda el mundial de F1 2026 tras Austria: puntos y posiciones

Así ha quedado el campeonato de pilotos y equipos de la F1 2026 tras el GP de Austria. Mira los puntos, posiciones y diferencias en cada mundial.

Juanjo Sáez
Juanjo Sáez
Editado:
Inicio de la carrera de Austria

Inicio de la carrera de Austria

Foto de: Max Slovencik / Getty Images

La carrera del Gran Premio de Austria 2026 de la Fórmula 1 fue emocionante de inicio a fin, con varios pilotos con posibilidades de ganar hasta la bandera a cuadros, que finalmente cruzó George Russell en primera posición, con Max Verstappen y Andrea Kimi Antonelli completando el podio. Mira cómo han quedado las clasificaciones de pilotos y constructores tras el fin de semana austriaco.

Crónica y resultados:

Mundial de pilotos de F1 2026: puntos, posiciones y diferencias después del GP de Austria

Pos Piloto Puntos
1 ItalyA. AntonelliMercedes 171
2 United KingdomG. RussellMercedes 131
3 United KingdomL. HamiltonFerrari 125
4 AustraliaO. PiastriMcLaren 80
5 MonacoC. LeclercFerrari 79
6 United KingdomL. NorrisMcLaren 79
7 NetherlandsM. VerstappenRed Bull 73
8 AustraliaO. PiastriMcLaren 80
9 FranceP. GaslyAlpine 41
10 New ZealandL. LawsonRacing Bulls 30
11 United KingdomO. BearmanHaas F1 18
12 ArgentinaF. ColapintoAlpine 16
13 United KingdomA. LindbladRacing Bulls 14
14 SpainC. SainzWilliams 6
15 ThailandA. AlbonWilliams 5
16 FranceE. OconHaas F1 3
17 BrazilG. BortoletoAudi 2
18 SpainF. AlonsoAston Martin 1
19 GermanyN. HulkenbergAudi  
20 FinlandV. BottasCadillac  
21 MexicoS. PérezCadillac  
22 CanadaL. StrollAston Martin  

Mundial de constructores de F1 2026: puntos, posiciones y diferencias después del GP de Austria

Pos Equipos Puntos
1 GermanyMercedes 262 40 302
2 ItalyFerrari 190 14 204
3 United KingdomMcLaren 141 18 159
4 AustriaRed Bull 89 26 115
5 FranceAlpine 60
6 ItalyRacing Bulls 38 3 41
7 United StatesHaas F1 21
8 United KingdomWilliams 11
9 GermanyAudi 2
10 United KingdomAston Martin 1
11 United StatesCadillac  
A un solo click, bien para ti y para nosotros

A un solo click, bien para ti y para nosotros

¿Qué piloto lidera el mundial de pilotos de la F1 2026 tras el GP de Austria?

Andrea Kimi Antonelli no pudo llevarse la victoria en el Gran Premio de Austria pese a demostrar tener un ritmo de vértigo. El italiano acabó tercero pero se mantiene líder, ya que en su casillero todavía hay 171 puntos, que son 40 más que George Russell y 46 más que Lewis Hamilton, que sigue siendo el principal rival de los pilotos de la estrella.

¿Qué escudería va primera en el campeonato de constructores de F1 2026 tras Austria?

Aunque en Barcelona se acercó Ferrari y en Austria lo ha hecho Red Bull, es Mercedes quien sigue dominando la clasificación de constructores con mano de hierro gracias a sus 302 puntos, por delante de los 204 del equipo de Maranello y los 159 de McLaren. El equipo de Milton Keynes, de momento sigue lejos con 115 unidades.

¿En qué posición está Alonso en el mundial de F1 2026 tras Austria?

Si bien logró cruzar la bandera a cuadros, Fernando Alonso lo hizo con tres vueltas perdidas respecto a los pilotos de la parte delantera, no pudo sumar ningún punto en el Red Bull Ring y, por lo tanto, continúa ocupando la 18ª posición en el campeonato, gracias al punto milagroso que consiguió en la carrera de Mónaco.

¿En qué posición está Sainz en el mundial de F1 2026 tras Austria?

La suerte tampoco sonríe este año a Williams y Carlos Sainz... Un nuevo abandono, en esta ocasión por un problema con la unidad de potencia, hace que el piloto madrileño salga de Austria 14º con seis puntos y cada vez más lejos de los pilotos de delante.

¡Apunta para la semana que viene!:

¿En qué posición está Colapinto en el mundial de F1 2026 tras Austria?

Franco Colapinto intentó llegar a la zona de puntos, pero el ritmo del Alpine no estaba en condiciones de luchar por el top 10 en Austria. Sin embargo, el argentino mantiene el 12º puesto con 16 puntos en total, lejos de los 41 de su compañero Pierre Gasly.

¿En qué posición está Pérez en el mundial de F1 2026 tras Austria?

Sergio Pérez apenas pudo dar un par de vueltas en la carrera del GP de Austria, al igual que su compañero Valtteri Bottas. Así, los dos mantienen su casillero vacío, aunque el mexicano no es último, ya que esa posición la ocupa el Aston Martin de Lance Stroll.

Comparte o guarda este artículo

Artículo Anterior Horarios del GP de Gran Bretaña de F1 2026: ¡con formato sprint y otras horas!
Siguiente artículo Russell vuelve a la victoria, Verstappen revive y Ferrari decepciona en Austria

Mejores comentarios
Más de
Juanjo Sáez

Norris no ve progresos: "Seguimos teniendo los mismos problemas"

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Austria
Norris no ve progresos: "Seguimos teniendo los mismos problemas"

Así queda el Mundial de MotoGP 2026 tras de Assen: puntos y posiciones

MotoGP
MotoGP
GP de Países Bajos
Así queda el Mundial de MotoGP 2026 tras de Assen: puntos y posiciones

Vídeo: ¡fuerte caída de Bezzecchi en Assen! Puede perder el liderato del mundial

MotoGP
MotoGP
GP de Países Bajos
Vídeo: ¡fuerte caída de Bezzecchi en Assen! Puede perder el liderato del mundial
Más de
Fernando Alonso

Alonso, doblado tres veces en Austria: "Sabemos que será igual en Silverstone y Spa"

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Austria
Alonso, doblado tres veces en Austria: "Sabemos que será igual en Silverstone y Spa"

Así te contamos el GP de Austria de F1 2026

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Austria
Así te contamos el GP de Austria de F1 2026

Russell vuelve a la victoria, Verstappen revive y Ferrari decepciona en Austria

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Austria
Russell vuelve a la victoria, Verstappen revive y Ferrari decepciona en Austria
Más de
McLaren

Horarios del GP de Gran Bretaña de F1 2026: ¡con formato sprint y otras horas!

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Gran Bretaña
Horarios del GP de Gran Bretaña de F1 2026: ¡con formato sprint y otras horas!

A qué hora fue la carrera de F1 en Austria y cómo verla en la tele

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Austria
A qué hora fue la carrera de F1 en Austria y cómo verla en la tele

A Norris y Piastri no les sorprende la clasificación de Austria: "En la F1 no hay magia"

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Austria
A Norris y Piastri no les sorprende la clasificación de Austria: "En la F1 no hay magia"

Últimas noticias

Hamilton: "No sé si podremos igualar el motor Mercedes en 2026; la diferencia es muy grande"

Fórmula 1
GP de Austria
Hamilton: "No sé si podremos igualar el motor Mercedes en 2026; la diferencia es muy grande"

Leclerc se señala tras el desastre: "El problema no es solo el motor; yo no tenía ritmo"

Fórmula 1
GP de Austria
Leclerc se señala tras el desastre: "El problema no es solo el motor; yo no tenía ritmo"

Colapinto quiere entender por qué no tuvo ritmo en Austria

Fórmula 1
GP de Austria
Colapinto quiere entender por qué no tuvo ritmo en Austria

Mira cómo vivimos la carrera de MotoGP en Assen, GP de los Países Bajos

MotoGP
GP de Países Bajos
Mira cómo vivimos la carrera de MotoGP en Assen, GP de los Países Bajos