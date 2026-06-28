Así queda el mundial de F1 2026 tras Austria: puntos y posiciones

La carrera del Gran Premio de Austria 2026 de la Fórmula 1 fue emocionante de inicio a fin, con varios pilotos con posibilidades de ganar hasta la bandera a cuadros, que finalmente cruzó George Russell en primera posición, con Max Verstappen y Andrea Kimi Antonelli completando el podio. Mira cómo han quedado las clasificaciones de pilotos y constructores tras el fin de semana austriaco.

Crónica y resultados: Fórmula 1 Russell vuelve a la victoria, Verstappen revive y Ferrari decepciona en Austria

Mundial de pilotos de F1 2026: puntos, posiciones y diferencias después del GP de Austria

Mundial de constructores de F1 2026: puntos, posiciones y diferencias después del GP de Austria

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¿Qué piloto lidera el mundial de pilotos de la F1 2026 tras el GP de Austria?

Andrea Kimi Antonelli no pudo llevarse la victoria en el Gran Premio de Austria pese a demostrar tener un ritmo de vértigo. El italiano acabó tercero pero se mantiene líder, ya que en su casillero todavía hay 171 puntos, que son 40 más que George Russell y 46 más que Lewis Hamilton, que sigue siendo el principal rival de los pilotos de la estrella.

¿Qué escudería va primera en el campeonato de constructores de F1 2026 tras Austria?

Aunque en Barcelona se acercó Ferrari y en Austria lo ha hecho Red Bull, es Mercedes quien sigue dominando la clasificación de constructores con mano de hierro gracias a sus 302 puntos, por delante de los 204 del equipo de Maranello y los 159 de McLaren. El equipo de Milton Keynes, de momento sigue lejos con 115 unidades.

¿En qué posición está Alonso en el mundial de F1 2026 tras Austria?

Si bien logró cruzar la bandera a cuadros, Fernando Alonso lo hizo con tres vueltas perdidas respecto a los pilotos de la parte delantera, no pudo sumar ningún punto en el Red Bull Ring y, por lo tanto, continúa ocupando la 18ª posición en el campeonato, gracias al punto milagroso que consiguió en la carrera de Mónaco.

¿En qué posición está Sainz en el mundial de F1 2026 tras Austria?

La suerte tampoco sonríe este año a Williams y Carlos Sainz... Un nuevo abandono, en esta ocasión por un problema con la unidad de potencia, hace que el piloto madrileño salga de Austria 14º con seis puntos y cada vez más lejos de los pilotos de delante.

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¿En qué posición está Colapinto en el mundial de F1 2026 tras Austria?

Franco Colapinto intentó llegar a la zona de puntos, pero el ritmo del Alpine no estaba en condiciones de luchar por el top 10 en Austria. Sin embargo, el argentino mantiene el 12º puesto con 16 puntos en total, lejos de los 41 de su compañero Pierre Gasly.

¿En qué posición está Pérez en el mundial de F1 2026 tras Austria?

Sergio Pérez apenas pudo dar un par de vueltas en la carrera del GP de Austria, al igual que su compañero Valtteri Bottas. Así, los dos mantienen su casillero vacío, aunque el mexicano no es último, ya que esa posición la ocupa el Aston Martin de Lance Stroll.