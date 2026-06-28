Alonso, doblado tres veces en Austria: "Sabemos que será igual en Silverstone y Spa"

El Aston Martin está poniendo a prueba la paciencia de un Fernando Alonso que, pese a todo, mantiene la compostura. El bicampeón del mundo sale a pista con el AMR26, da lo mejor de sí mismo, y no es suficiente ni siquiera para mantenerse en la misma vuelta que alguno de sus rivales.

Porque si es destacable que le doblaran tres veces tanto el ganador George Russell como los pilotos de Mercedes, Ferrari, Red Bull y McLaren, no lo es menos que Alex Albon, que acabó 17º, también le sacara una vuelta al español.

Cuando le preguntaron si estaba decepcionado tras la carrera, o cuál era su sentimiento en ese momento, Alonso contestó: "Bueno, no fue inesperado. Obviamente, sabemos dónde estamos. Sabemos que va a ser lo mismo en Silverstone y Spa".

Alonso explicó que utilizan estas carreras para mejorar otras cosas, como la comunicación por radio, los pitstops, las decisiones estratégicas, y en eso ve también cierto margen de mejora: "Así que, sí, intentamos aprender todo lo que podemos en esos fines de semana. Sabiendo que el rendimiento no está ahí, todavía necesitamos mejorar algunas cosas operativas, ya sabes, cosas que todavía necesitamos mejorar durante el fin de semana. Y, sí, usamos este tiempo para eso".

Casco de Fernando Alonso, Aston Martin Racing Foto de: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Sobre si hay algo que pese a la situación en la que se encuentra puede disfrutar, fue sincero: "Difícil en este momento, obviamente, cuando estás tan lejos. El ritmo es difícil porque estás luchando siempre en cada vuelta con un coche complicado".

"Pero, sí, como he dicho, nada nuevo. Llegamos al fin de semana sabiendo cuál es el reto que tenemos por delante. Y aceptamos el reto e intentamos mejorar".

El ovetense fue 18º, es decir, último de los pilotos que vieron la bandera a cuadros en una carrera con cuatro abandonos por fiabilidad, el de lo dos Cadillac nada más empezar, con problemas de frenos, el de Carlos Sainz, que tuvo que detener su Williams en pista con un problema eléctrico, y el de su compañero Lance Stroll, con un problema de ERS en el Aston.