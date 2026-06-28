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Leclerc se señala tras el desastre: "El problema no es solo el motor; yo no tenía ritmo"

El monegasco analizó el decepcionante octavo puesto en Spielberg. Salió desde la primera fila, pero enseguida comprendió que su Ferrari no iba a ser competitivo: "En todas las batallas que tuve con los Red Bull y los coches con motor Mercedes no había nada que hacer".

Franco Nugnes
Franco Nugnes
Editado:
Charles Leclerc, Ferrari

Charles Leclerc abandonó Spielberg con más preguntas que respuestas. Ferrari llegaba al GP de Austria reforzada por la victoria de Lewis Hamilton en Barcelona y con la esperanza de que las mejoras introducidas en las últimas semanas confirmaran el paso adelante del SF-26.

Sin embargo, el domingo devolvió a la Scuderia a la realidad. El monegasco, que partía desde la primera fila, acabó hundido hasta la octava posición tras una carrera marcada por la falta de ritmo, la elevada degradación y la incapacidad para defenderse de prácticamente todos sus rivales.

Aunque el rendimiento del motor volvió a quedar señalado, Leclerc dejó claro que el problema iba mucho más allá de la unidad de potencia. Durante buena parte de la carrera fue perdiendo posiciones sin apenas poder defenderse, mientras Red Bull, Mercedes e incluso McLaren le adelantaban con relativa facilidad.

"Con el motor estamos sufriendo muchísimo. En todas las batallas que tuve con los Red Bull y con los coches con motor Mercedes había muy poco que hacer", lamentó el piloto de Ferrari.

Sin embargo, el propio Leclerc rechazó centrar toda la responsabilidad en ese aspecto. "El problema no está solo en el motor. Hoy no teníamos ritmo, especialmente por mi parte. No creo ni siquiera que hayamos sufrido más que en Barcelona. Yo también estoy teniendo más dificultades y, en momentos como este, solo tengo que agachar la cabeza, seguir trabajando e intentar encontrar la clave de este coche, porque hoy he seguido sufriendo".

El resultado contrastó de forma evidente con la clasificación del sábado, cuando el monegasco logró situarse en primera fila. Pero esa velocidad desapareció por completo en carrera, algo que él mismo relacionó con el delicado equilibrio del SF-26.

"Ayer seguimos un camino parecido al que me funcionó el año pasado, pero este coche es diferente. La parte trasera nunca está donde quiero, patina mucho y sobrecalienta los neumáticos traseros. Así es muy complicado mantener el ritmo", explicó.

Ferrari sigue buscando respuestas

Más allá del mal resultado en Austria, Leclerc reconoció que Ferrari todavía no entiende por qué su rendimiento cambia tanto de un circuito a otro. Apenas una semana después de ser uno de los equipos más competitivos en Barcelona, la Scuderia volvió a quedarse muy lejos de la lucha por la victoria.

"Es muy difícil entender cuál es nuestro nivel real. En Barcelona probablemente éramos uno de los coches más fuertes el domingo y las mejoras funcionaron. Creo que estos coches son extremadamente sensibles a la puesta a punto y, en cuanto no encuentras la ventana adecuada, pagas un precio muy alto. Hoy hemos tenido un ejemplo muy claro de ello".

Austria terminó dejando un mensaje preocupante para Ferrari. Las mejoras introducidas recientemente siguen ofreciendo destellos de competitividad, pero también confirman que el SF-26 continúa siendo un monoplaza extremadamente difícil de poner a punto. Y mientras la Scuderia intenta encontrar esa ventana de rendimiento, Leclerc sigue acumulando domingos en los que el potencial mostrado a una vuelta desaparece por completo cuando se apagan los semáforos.

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