Russell vuelve a la victoria, Verstappen revive y Ferrari decepciona en Austria

George Russell volvió a saborear una victoria que llevaba demasiado tiempo esperando. Siete grandes premios después de estrenar el casillero de triunfos de 2026 en Australia, el británico completó un fin de semana impecable para conquistar el GP de Austria de Fórmula 1 2026.

Lo hizo desde la pole, gestionando a la perfección cada fase de la carrera y resistiendo un último arreón de Max Verstappen y Andrea Kimi Antonelli, que llegaron a meterle presión en las vueltas finales gracias a unos neumáticos mucho más frescos, aunque no fue suficiente para arrebatarle un triunfo que parecía cómodo y terminó siendo mucho más sufrido de lo esperado, aunque con un colchón suficiente.

Russell cimentó su victoria en los primeros metros. Defendió la primera posición en la salida mientras, justo por detrás, Ferrari comenzaba a complicarse la vida. Charles Leclerc intentó atacar en la curva 3, se pasó de frenada y Lewis Hamilton aprovechó el hueco para lanzar un adelantamiento espectacular sobre su propio compañero entre las curvas 4 y 5.

Aquella pelea permitió al Mercedes abrir un pequeño colchón que, unido a las batallas que siguieron detrás, terminó siendo decisivo. Mientras tanto, Verstappen iniciaba su remontada después del accidente sufrido en la clasificación, adelantando rápidamente a Leclerc y a Antonelli para colocarse en posición de atacar el podio.

El neerlandés fue, precisamente, uno de los grandes protagonistas de la carrera. Primero protagonizó un intenso duelo con Hamilton que recordó inevitablemente a sus batallas de 2021. En el primer asalto, el británico recuperó la posición después de que ambos llegaran rueda con rueda a la curva 4, una maniobra que provocó las protestas de Verstappen por radio. Pero el cuatro veces campeón del mundo no tardó en devolver el golpe: apenas unas vueltas después volvió a lanzarse por el interior de la curva 3 y, esta vez sí, encontró un hueco imposible en la curva 5 para superar definitivamente al Ferrari y comenzar la persecución sobre Russell.

Por detrás, Antonelli también fue creciendo con una estrategia diferente y acabó completando el podio tras superar a un Leclerc que se fue desinflando con el paso de las vueltas.

Porque si Mercedes fue la gran sonrisa del domingo, Ferrari protagonizó la gran decepción. Después de sorprender el sábado luchando por la pole con Leclerc y Hamilton segundo y tercero, la Scuderia desapareció en carrera. La degradación castigó con dureza al SF-26 y todas las estrategias quedaron condicionadas por ese problema.

Hamilton salvó los muebles con una quinta posición, pero Leclerc vivió una de sus carreras más complicadas del año, otra más. Sin ritmo, sin confianza y perdiendo posiciones con facilidad, el monegasco pasó de salir desde la primera fila a terminar octavo, incapaz de defenderse incluso de coches con neumáticos mucho más castigados.

En clave española, Fernando Alonso volvió a vivir otro domingo de supervivencia con Aston Martin. El asturiano nunca tuvo opciones de luchar por algo más que evitar el último puesto entre los pilotos que seguían en pista y acabó cerrando la clasificación de los que vieron la bandera a cuadros. Aun así, al menos pudo completar toda la distancia de carrera y seguir acumulando información para un equipo que continúa muy lejos del resto. El abandono de Lance Stroll por problemas de fiabilidad y los constantes experimentos estratégicos del equipo volvieron a reflejar el complicado momento que atraviesa la escudería de Silverstone.

Tampoco hubo recompensa para Carlos Sainz. Williams ya había sufrido durante todo el fin de semana en un circuito poco favorable para las características del FW48 y la carrera terminó antes de tiempo para el madrileño. Cuando rodaba en la zona media del pelotón, un problema eléctrico dejó sin vida a su coche y le obligó a abandonar en plena recta principal.

También Cadillac volvió a sufrir un preocupante episodio de fiabilidad, con los abandonos de Sergio Pérez y Valtteri Bottas tras detectar fuego en sus monoplazas durante las primeras vueltas.

Russell, sin embargo, no dejó escapar la oportunidad. Aguantó la presión hasta la bandera a cuadros y volvió a lo más alto del podio casi tres meses después. Mercedes recuperó la sonrisa con un doble podio, Verstappen confirmó el paso adelante de Red Bull en ritmo de carrera y Ferrari salió del Red Bull Ring con muchas más dudas que certezas después de desperdiciar una posición de privilegio que invitaba a pelear, como mínimo, por la victoria.

Resultados de la Carrera del GP de Austria de F1 2026

Resumen de la Carrera del GP de Austria de F1 2026

¡Se apagaron los semáforos en Austria y la carrera se puso en marcha! La clave para George Russell estaba en defender la pole y así lo hizo. Charles Leclerc salió bien, intentó tirarse en la curva 3, se fue algo largo y Lewis Hamilton, que salía 3º vio su oportunidad. Los dos Ferrari lucharon y en la curva 4, el siete veces campeón del mundo, lleno de confianza, sin pensárselo se tiró por fuera del SF-26 de su compañero, para finalmente adelantarle por dentro en la 5.

Aquí no terminó todo. Si a Leclerc le falta algo este 2026 es confianza y en esta carrera se volvió a demostrar. Rápidamente Russell y Lewis se escaparon y más por detrás seguían las fuertes luchas. Entre los papaya, Piastri pasó a Norris, Verstappen se ponía 5º y Andrea Kimi Antonelli, que ya se había ido por fuera en la primera vuelta, volvió a irse fuera de pista al intentar adelantar a Charles, y después tuve que devolverle posición en la curva 3.

No fue una buena decisión del italiano, porque Max Verstappen olió sangre y hizo un doble adelantamiento, primero a Kimi, que salió mal de la curva 3 y luego a Leclerc en la curva 4. Muy malas primeras vueltas del '16', que veía como Verstappen se escapa rápido a más de 1 segundo y con Antonelli atacándole.

Por detrás, drama para los Cadillac, que ya tuvieron problemas durante todo el fin de semana y en las primeras vueltas tanto Valtteri Bottas como Sergio Pérez abandonaron tras reportar fuego en sus coches.

En clave española, Alonso aprovechó el abandono de los dos Cadillac y subió a la 19ª posición y Carlos Sainz rodaba en 16ª posición.

Russell logró abrir un hueco con Hamilton, que tenía que mirar más los retrovisores, porque Verstappen se le echaba encima tras 10 vueltas. Y no tardaron en darnos espectáculo.

Por un momento, en la vuelta 11, volvimos a 2021. Primero Verstappen se tiró en la curva 3 y le adelantaba, Hamilton salió mejor y se la devolvió en la 4, donde los dos bloquearon, para luego estar los dos casi en paralelo hasta la curva 6, donde Lewis se puso por delante y Max casi terminó en la grava. "Penalización clara", decía el de Red Bull por radio, que se quejaba que Hamilton le había echado de pista.

La degradación en Ferrari era muy clave. En la vuelta 13, Lewis Hamilton paró para salir 11º, por detrás del Audi de Gabriel Bortoleto y Leclerc lo hizo en la 14, saliendo t

A todo esto, Russell pudo aprovechar todas las luchas para escaparse y abrir un colchón de más de 5 segundos, con además un Antonelli que se acercaba a Verstappen.

En la vuelta 19 Red Bull paró al holandés. Salió 6º, a unos 2 segundos de Hamilton, pero con unas ruedas 5 vueltas más nuevas. Se volverían a encontrar en pista los 2. Russell paró en la 20, para protegerse de Hamilton y salió 3º, con Norris y Kimi por delante, que seguían sin parar.

Y volvimos con el duelo de los viejos conocidos de 2021. Verstappen volvió a hacer la misma táctica, gastar casi toda su energía en la segunda recta y tirarse por dentro desde muy lejos en la curva 3. Hamilton, muy listo, pudo devolvérsela en la siguiente recta, pero le dejó un espacio gigante en la 5, y Max lo vio y se tiró, para rápidamente tras 2 vueltas sacarle 2 segundos e ir a por Russell.

Y si el fin de semana no pintaba muy bien para los españoles, para Sainz y su Williams incluso empeoró. El madrileño tuve problemas en su motor y tuvo que abandonar y su coche se paró en la recta principal. Antonelli, que era de los pocos que seguía sin parar y rodaba primero no pudo aprovechar el Virtual Safety Car, porque entró en boxes demasiado pronto.

El que sí que se la jugó fue Hamilton y Ferrari. Decidieron hacer la segunda parada de Lewis, montaron un neumático blando que tenía que exprimir al máximo, para luego hacer otra parada. Una decisión muy arriesgada.

Leclerc, que pese a mostrarse sin confianza desde el inicio de carrera rodaba 3º, tuvo que defenderse de Antonelli. Y lo hizo durante 4 vueltas. Pero en la 31, Kimi aprovechó la clara superioridad del Mercedes en Spielberg para pasar al monegasco por fuera de la curva 4.

Los dos Aston Martin seguían haciendo experimentos, lejos de todo el mundo, y montaban neumáticos blandos, pero estaban a más de 20 segundos de Alex Albon y Franco Colapinto, que luchaban entre ellos. A Hamilton no le estaba saliendo muy bien su arriesgada estrategia y perdió mucho tiempo en tráfico, primero con Isack Hadjar y luego con Oscar Piastri.

Si hacía unas vueltas, Russell parecía que tenía una victoria muy cómoda, de repente, apareció Verstappen, que vuelta a vuelta le empezaba a recortar y en la vuelta 37 ya le había quitado 2 segundos y estaba a menos de 2 segundos de George.

Y mientras, Leclerc seguía hundido en el pozo. No solo rodaba lento, sino que le pasaban fácilmente por detrás. Primero Piastri, que lo hizo en la 3 y luego su compañero de equipo. Era una sangría para Charles, que en la vuelta 38 hacía su segundo pit stop.

A Fernando Alonso le sancionaban con 5 segundos por pasar el límite de velocidad en el pit lane, pero su resultado no iba a cambiar mucho, pues estaba 19º. Tampoco fue un fin de semana limpio al otro lado del garaje, pues Lance Stroll tuvo que retirar el coche por problemas de fiabilidad.

En la vuelta 43, paraban Piastri y Hamilton a la vez, y salieron en el mismo orden, por detrás de un Leclerc con gomas más viejas y al que iban a pasar fácil 5 vueltas después. En la 44 paró Russell y Verstappen y Antonelli se esperaban algo más de 10 vueltas para ver si podían tener una oportunidad al final de la carrera.

Leclerc era una tortuga, no paraba de perder posiciones y caía a la 7ª posición tras ser adelantado por Hadjar, después de haber salido 2ª aquí. Se quejaba de las ruedas, y tenía que volver a parar. Y unas vueltas más tarde le pasaba Lando. Incluso Pierre Gasly se desdoblaba con Charles.

En las últimas vueltas, la victoria de Russell dejó de parecer tan cómoda como había sido durante buena parte de la carrera. Verstappen y Antonelli, con neumáticos más frescos tras alargar su último relevo, comenzaron a recortar vuelta a vuelta la ventaja del británico. El de Red Bull llegó a bajar la diferencia hasta poco más de un segundo y obligó a Mercedes a mantener la tensión hasta la bandera a cuadros.

Sin embargo, el tiempo se agotó para ambos. Los neumáticos de Verstappen empezaron a perder rendimiento justo cuando parecía tener una oportunidad real de lanzar el ataque definitivo, mientras Antonelli se echó encima del neerlandés en las dos últimas vueltas. El italiano buscó el podio hasta el final, pero no encontró el hueco para adelantarle y ambos cruzaron la meta separados por apenas unas décimas, completando un podio formado por Russell, Verstappen y Antonelli.