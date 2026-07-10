Button explica y analiza los problemas de Russell con Mercedes en 2026

Mientras Andrea Kimi Antonelli cautiva al mundo de la Fórmula 1 en su segunda temporada en el Gran Circo, su compañero, George Russell, se ve sometido a una grandísima presión, que cada vez es mayor.

Sin embargo, para el excampeón del mundo Jenson Button, la razón no radica en un rendimiento insuficiente del piloto, sino en las características del Mercedes W17.

Button está convencido de que, aunque Russell sigue pilotando al más alto nivel, el coche de este año se adapta mucho mejor al estilo de Antonelli. "Me compadezco un poco de George", afirma en una entrevista con Sky. "En los últimos años ha tenido un coche que no era lo suficientemente bueno para ganar el campeonato del mundo, pero que se adaptaba perfectamente a su estilo de conducción".

Eso es precisamente lo que ha cambiado en 2026. "Ahora conduce un coche que es muy probablem que gane el campeonato del mundo. Pero no se adapta realmente a su estilo de conducción".

También influye que "Antonelli nunca es lento"

Para Button, precisamente esta diferencia explica también la impresionante constancia de Antonelli, que solo tiene 19 años. Aunque el italiano ha cometido algunos errores, su ritmo básico es extraordinario. "Simplemente, nunca es lento", afirma Button.

Es cierto que Antonelli ya ha sufrido algún problema o malas salidas esta temporada, "pero la velocidad siempre está ahí. En todas y cada una de las carreras, el ritmo ha estado presente en algún momento". Y eso es lo que lo convierte en un rival tan complicado: "Es increíblemente duro para el otro piloto".

Según Russell, otra diferencia se aprecia incluso en el manejo de los neumáticos. El piloto de Mercedes había explicado recientemente que desgastaba más los neumáticos traseros que su compañero. Button sospecha que Antonelli aprovecha mejor el comportamiento ágil del Mercedes en las curvas.

Para ello, establece una comparación con Fernando Alonso en su etapa en Renault, a mediados de la década de 2000. "Por aquel entonces, Fernando tenía un coche con un agarre extremo en el eje delantero", recuerda Button. Alonso, según él, giraba el volante de forma muy agresiva a propósito. "Hacía que el coche subvirara para así gestionar los neumáticos traseros".

Aunque no puede afirmar con certeza si Antonelli sigue un enfoque similar, dice que "quizá Kimi haga precisamente eso".

Russell está cada vez más bajo presión

Para Button, a las diferencias en la conducción se suma ahora también el componente psicológico. Es cierto que Russell comenzó la temporada con fuerza e incluso tuvo algo de mala suerte al principio. "Su ritmo era realmente muy bueno a principios de año".

Antonelli, por su parte, se benefició en un principio en varias ocasiones de la mala suerte de su compañero de equipo. "Incluso tuve la sensación de que Kimi tuvo bastante suerte al principio". Pero, entretanto, se ha desarrollado una clara tendencia. "Luego la racha simplemente siguió y siguió. Cinco victorias consecutivas y ahora vuelve a ganar".

Esto aumenta inevitablemente la presión sobre Russell.

"A los 19 años, uno simplemente se lanza a por todas"

Además, Button ve una ventaja decisiva en la edad de Antonelli. "Solo tiene 19 años". A esa edad, a menudo se aborda todo con total despreocupación. "Es intrépido. Hasta ahora, en su vida apenas ha conocido otra cosa que no sea el automovilismo".

Eso es precisamente lo que le está ayudando ahora mismo. "Simplemente sale a la pista y se lo pasa bien. Y lo hace con una tranquilidad increíble".

Sin embargo, Button no cree que esa ventaja vaya a durar para siempre. "Estoy seguro de que, en algún momento de esta temporada, llegará el momento en el que se dé cuenta de que realmente puede convertirse en campeón del mundo. A partir de ahí uno empieza a sentir de verdad esa presión".