Russell no entiende qué pasa en Mercedes: "Hay cosas que no tienen sentido"

George Russell abandonó la clasificación sprint de Silverstone con más preguntas que respuestas. El británico esperaba que el Gran Premio de casa fuera uno de los más favorables del calendario para Mercedes, especialmente después del triunfo logrado en Austria, pero la realidad fue muy distinta. Mientras Andrea Kimi Antonelli volvió a pelear por la pole y terminó segundo, el piloto de King's Lynn solo pudo ser quinto, incapaz de seguir el ritmo de su compañero, de los Ferrari e incluso de Max Verstappen.

El resultado, sin embargo, no fue lo que más desconcertó al vencedor de la última carrera. Lo realmente preocupante para Russell fue no encontrar una explicación clara a esa falta de competitividad.

"Ha sido un poco la historia del año", resumió el británico. "Normalmente llegamos a la Q3 un poco a remolque y conseguimos dar un paso adelante. Hoy no ha sido así".

Aunque terminó a solo unas décimas de la tercera posición, Russell reconoció que nunca estuvo realmente en la pelea por la minipole.

"Estábamos muy cerca del tercer puesto, pero seguíamos bastante lejos del ritmo de Lewis y de Kimi. Tenemos que intentar entender por qué ocurre eso. Es extraño".

Lo llamativo es que las sensaciones al volante no apuntaban a un viernes tan complicado. De hecho, el británico aseguró que el Mercedes se comportó mejor de lo esperado en uno de los circuitos más exigentes del calendario con la nueva normativa de 2026.

"El coche, sinceramente, no se sentía mal. Creo que todos esperábamos que fuera un poco más difícil conducir aquí, pero la verdad es que las curvas rápidas se sentían bien y el coche parecía rápido. Sin embargo, el tiempo por vuelta simplemente no estaba ahí".

Pese a la decepción, Russell prefirió no sacar conclusiones precipitadas y recordó que la clasificación del sábado será mucho más importante para el reparto de puntos del fin de semana.

Ferrari cambia el guion esperado

Si hubo algo que sorprendió especialmente a Mercedes fue el nivel mostrado por Ferrari. Después de varias carreras sufriendo con la unidad de potencia y la gestión de la energía, el equipo italiano fue la referencia desde los entrenamientos libres y confirmó ese rendimiento con la minipole de Lewis Hamilton.

"Estoy muy sorprendido", admitió Russell. "Venían teniendo problemas con la unidad de potencia y con la gestión de la energía, y aquí parecen el mejor equipo en este momento. Siempre hemos sabido que tienen un gran chasis, pero hay cosas que ahora mismo no terminan de tener sentido".

El británico incluso reconoció que, antes de viajar a Silverstone, el escenario que imaginaba era exactamente el contrario.

"Si me hubieran preguntado antes del fin de semana, habría dicho que Ferrari sería muy fuerte en Austria y que nosotros lo seríamos aquí. Kimi hizo un gran trabajo, pero la realidad es que Ferrari ha tenido la ventaja durante todo el día".

Con Antonelli aún ampliando su candidatura al título y Ferrari irrumpiendo como la referencia inesperada del viernes, Russell tendrá que conformarse con minimizar daños en la sprint antes de intentar darle la vuelta al fin de semana en la clasificación del sábado.