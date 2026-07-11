Por qué los equipos de F1 con dificultades no pueden seguir el ritmo de mejoras de Ferrari

El nuevo reglamento introducido por Formula 1 para la temporada 2026 ha reiniciado el ciclo de desarrollo que dejó a McLaren en lo más alto de la pirámide, y ahora Mercedes ocupa el lugar que tenía el equipo de Woking.

Pero con el nuevo ciclo llega una mayor oportunidad de encontrar mayores ganancias mediante paquetes de mejoras, con una base más baja y mucho margen de avanzar.

Y aunque Mercedes ha sido la fuerza dominante en las primeras carreras de la temporada, Ferrari ha sido agresiva con el desarrollo de su SF-26, y el trabajo en Maranello empieza a dar frutos con victorias en España para Hamilton y en Gran Bretaña para Charles Leclerc.

Esa filosofía ha levantado sospechas en todo el paddock, especialmente en el jefe de equipo de Mercedes, Toto Wolff, que ha cuestionado si la Scuderia sería capaz de mantenerse por debajo del límite presupuestario del campeonato mientras actualiza su monoplaza con tanta frecuencia. Su homólogo en Ferrari, Fred Vasseur, no estaba ni mucho menos contento de que su viejo amigo hubiera señalado a su equipo y, cuando se le preguntó por qué pensaba que podía ser así, el francés sugirió que las 'mejoras' del equipo se estaban tomando por más de lo que son en realidad.

"Me pareció un poco extraño porque creo que cuanto más rendimiento puedas aportar al principio, desde diciembre, si podemos aportar algo al principio lo hacemos, y es mejor tener un par de décimas durante cinco carreras que un par de décimas para las dos últimas", explicó Vasseur.

"Pero a veces es difícil encontrar rendimiento, a veces un poco menos. A veces puedes tener la sensación de que estamos trayendo una gran mejora, pero es solo una modificación de algunas piezas, nada más".

Frederic Vasseur, Ferrari Photo by: James Sutton / LAT Images via Getty Images

Aunque Ferrari tiene la capacidad de añadir mejoras incrementales a su maquinaria, como ha hecho Red Bull en las últimas carreras, más abajo el plan de desarrollo es más complicado.

Williams es una escudería que ha tenido un comienzo discreto en una temporada que en su día se presentó como un gran paso adelante desde la zona media y, al detallar por qué la escudería de Grove no puede seguir la agresiva estrategia de desarrollo de Ferrari, el jefe de equipo James Vowles explicó: "Incluso si tuviera todo a tiempo y funcionando, nuestro nivel de eficiencia no está al nivel de un equipo de Formula 1 que lleva 10 años con una forma de trabajar establecida. Eso es simplemente un hecho detrás de ello".

"Así que tienen un conjunto de procesos mucho más eficiente detrás. Mira Williams, no teníamos una red de suministro externa al nivel adecuado porque no hay fondos para pagarles, fundamentalmente".

"Mercedes durante 12 años construyó una relación para tener a los mejores proveedores y a las mejores personas en sus proveedores trabajando en su producto a tiempo, con la comunicación correcta y las formas de trabajar. Es algo básico, lo sé".

"Pero si eso falta, en dos años estoy intentando construir lo que ocurrió en otros lugares durante 10 años sin tener necesariamente la mejor asignación de personas a su alrededor. Eso no sucederá de la noche a la mañana".

"Eso significa que hay una pérdida de eficiencia y puede ser de tiempo o de coste. Puedes elegir cuál de esas dos palancas quieres accionar o si quieres accionar ambas".

James Vowles, Williams Photo by: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

"Ferrari tiene lo mismo. Todos los equipos de arriba tienen lo mismo. Nuestro trabajo en todo eso es trazar un camino para cómo llegamos a ese nivel o incluso pensar de forma diferente a ellos y llegar hasta allí".

"Pero creo que, fundamentalmente, para dos lados de la parrilla, costará más dinero y llevará más tiempo producir piezas".

Aston Martin se ha encontrado justo al fondo de la parrilla tras un inicio de temporada de pesadilla, aunque está por delante de la recién llegada Cadillac gracias a un punto heredado por Fernando Alonso en el polémico GP de Mónaco en junio.

Se han añadido actualizaciones mínimas al AMR26 desde el comienzo de la campaña, pero se espera un paquete amplio para el GP de Hungría antes del parón veraniego.

Hablando sobre cómo podía ser posible la estrategia de Ferrari y si Aston podría replicarla con su propio coche, el jefe de operaciones en pista Mike Krack respondió: "Eso depende del plan. Al final, la decisión se tomó. Recordaréis que no traeremos cosas carrera tras carrera tras carrera".

"Y si su plan era diferente, entonces era diferente. Simplemente no debes olvidar una cosa. Si traes una mejora cada semana, tienes que planificarlo con mucha antelación".

"No puedes decir: fui mal en Austria pero pongo una mejora en Silverstone la semana siguiente. Así que todo esto sigue un plan que ha llevado mucho tiempo hacer, en el que tienes en cuenta todo en logística, producción, tecnicismos del circuito y todo eso. Así que cada equipo tiene su plan y trabaja según sus condiciones de contorno".