Bearman sueña con Ferrari, pero avisa: "No voy a esperar años"

Oliver Bearman tiene muy claro cuál es su objetivo desde que llegó a la Derrari Driver Academy. El británico sueña con vestir algún día el mono rojo de la Scuderia en Fórmula 1, aunque también admite que su prioridad es pelear por victorias y campeonatos, incluso si eso acaba alejándole de Maranello.

El actual piloto de Haas, que llegó a la máxima categoría respaldado por Ferrari, habló con total sinceridad sobre su futuro en una entrevista en el podcast 'Beyond The Grid', donde reconoció el enorme vínculo que mantiene con la escudería italiana, pero también dejó claro que no está dispuesto a quedarse esperando indefinidamente una oportunidad.

"Por supuesto, estoy muy comprometido con lo que Ferrari me ha ofrecido y por cómo me han apoyado desde el principio, desde que llegué a la F3, y solo estoy aquí gracias a ellos. Así que, por un lado, le debo mucho a Ferrari".

"Para mí, Ferrari es mi equipo soñado, no solo porque formo parte de Ferrari, sino porque es la marca más emblemática del mundo probablemente. Así que mi objetivo sigue siendo ser piloto de Ferrari. De momento, así es, y luego veremos cómo se desarrollan las cosas".

Sin embargo, el británico también fue realista al analizar la situación. Con Charles Leclerc afianzado y un renacido Lewis Hamilton, Bearman reconoce que no puede permitirse quedarse esperando un asiento que quizá tarde demasiado en liberarse.

"Por supuesto, no quiero estar sentado durante tres, cuatro o cinco años esperando a que quede un puesto libre, porque no hay garantías, y entonces podrías estar desperdiciando tus mejores años".

"Mi objetivo final quizás sea un poco egoísta, y no pasa nada porque esa es la razón por la que estoy aquí, y es porque quiero luchar por los campeonatos del nundo, así que si puedo tener esa oportunidad donde sea, la aprovecharé", añadió.

Esa reflexión abre la puerta a un posible cambio de rumbo en el futuro si Ferrari no puede ofrecerle un volante en su propio equipo. Bearman insistió en que entiende que esa decisión no depende únicamente de él y que, si otra escudería le brinda antes la oportunidad de pelear por victorias, no dudaría en valorarla.

"Si eso significa que no puedo estar con Ferrari porque no me pueden ofrecer ese puesto, pues así es la vida. No depende de mí. Por supuesto que quiero luchar por victorias, por campeonatos, y con cualquier equipo con el que crea que eso es posible, estaré encantado de dar el paso", dijo en forma de aviso el piloto de Haas.

En estos momentos, Oliver Bearman se encuentra en su segunda temporada completa en la Fórmula 1 y está siendo ampliamente superior a su compañero más experimentado Esteban Ocon, tal y como reflejan los puntos (18-3). De cara a 2027, su futuro en la escudería americana está asegurado, pero en 2028 probablemente querrá dar definitivamente un salto adelante... ¿Se lo podrá ofrecer Ferrari?