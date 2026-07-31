La encrucijada de Mercedes con su motor de F1 mejorado gracias al ADUO

El propio Toto Wolff lo ha admitido: el motor Mercedes es el más potente de la parrilla. En el paddock nadie ha tenido nunca dudas; solo la FIA, ya que en las evaluaciones del ADUO, dijeron que el motor de seis cilindros de Red Bull era más potente que el fabricado por el conjunto alemán, hasta tal punto de que los técnicos de la Federación Internacional concedieron a la unidad de Mercedes la autorización para una actualización.

La confesión que se le escapó al director austriaco en el GP de Bélgica no ha cambiado el panorama, teniendo en cuenta que en el Gran Premio de Hungría se completó la segunda fase de recopilación de datos por parte de la FIA, lo que debería conducir a una nueva revisión del ADUO.

Al parecer, Wolff no quería utilizar este año la concesión para la actualización del M17 E Performance, con el fin de aprovechar la oportunidad con el motor de 2027, consciente de que la configuración actual podría bastar para ganar con holgura los dos títulos mundiales, el de pilotos y el de constructores.

Mercedes ha llegado al parón de verano con una ventaja considerable, fruto de ocho victorias y diez poles en los once grandes premios disputados. Pero el análisis de las cifras aún no garantiza la consecución de los dos objetivos: Andrea Kimi Antonelli lidera la clasificación de pilotos con 50 puntos de ventaja sobre Lewis Hamilton, mientras que el equipo de la estrella ha acumulado 72 puntos de ventaja sobre Ferrari.

Sería suficiente para mirar al futuro con cierto optimismo, pero subestimar los riesgos sería un grave error que no se debe cometer. La fiabilidad de la unidad de potencia, de hecho, es el agujero negro al que hay que estar atento.

En el casillero de los dos pilotos oficiales faltan puntos importantes: George Russell sufrió un fallo de la batería en Canadá, un problema que dejó a Kimi Antonelli fuera de combate en el GP de Cataluña. El británico rompió el motor número 3 al término de la sesión de clasificación en Hungría, una unidad que los técnicos declararon como irrecuperable, y volvió a sufrir otro fallo técnico en la salida ese fin de semana.

Los problemas de software en la gestión de la energía han afectado sobre todo a George, pero Kimi tampoco se ha librado de ellos. En definitiva, la esperanza era llegar a mitad de temporada con los dos pilotos al frente de la clasificación, disputándose el título entre ellos, sin considerar necesario impulsar el desarrollo del W17 en la segunda parte del calendario. Pero las cosas han ido de otra manera: James Allison y Simone Resta han seguido trabajando en la flecha negra y plateada, mientras que Hywel Thomas, jefe de motores, ha intentado resolver los fallos del sistema híbrido.

La unidad de potencia Mercedes M17 E Performance montada en el W17

El resultado es que Mercedes ha gastado un motor más por piloto que Ferrari: hay que recordar, de hecho, que Antonelli también ha utilizado ya su cuarta unidad del curso, por lo que es posible que el piloto italiano se vea obligado a homologar un quinto motor que conllevaría una penalización en la parrilla más adelante.

A Wolff no le gustaría sustituir la unidad de potencia en el Gran Premio de Italia, la carrera de casa de Kimi, donde Ferrari estrenará el motor con la segunda mejora permitida por el ADUO: "Sobre el papel, parece ser la mejor cita para cumplir una penalización así; de lo contrario, Bakú podría ser otra opción: quizá podríamos elegirla para quitar presión a Monza y no obligar a Kimi a salir desde la parte de atrás ante su público".

En Brixworth, sede de HPP (Mercedes AMG High Performance Powertrains), están concluyendo las pruebas en banco del V6 ADUO, y las indicaciones que llegan del departamento de motores son positivas: como ya adelantamos en Motorsport.com, se habla de un aumento de la potencia gracias a un minucioso trabajo en el turbo y a las modificaciones en la cámara de combustión, combinadas con el nuevo combustible de Petronas. Parece que se consigue obtener más caballos sin afectar al consumo. Y no solo eso, sino que también se habrían llevado a cabo modificaciones necesarias de fiabilidad.

La parte alemana de la marca (Brackley y Brixworth tienen gestiones totalmente independientes), encabezada por Ola Kallenius (apasionado presidente de Mercedes-Benz Group AG), quien presiona para que el quinto motor entre en acción en Monza, sin perder tiempo. De esta mejora, justo después del equipo oficial, también se beneficiarían los equipos clientes, en particular McLaren: el equipo dirigido por Andrea Stella volvió a ganar en Hungría con la actualización introducida en el MCL40.

Lando Norris y Oscar Piastri podrían restar puntos a Ferrari, lo que beneficiaría de forma indirecta a Mercedes: el campeón del mundo se encuentra a 91 puntos de Antonelli, aunque en el equipo de Woking aún no se sienten fuera de la lucha. La reanudación de la Fórmula 1 dentro de unas semanas nos ofrecerá aspectos interesantes a tener en cuenta, ya que incluso ciertas decisiones estratégicas podrían marcar un rumbo importante para lo que queda de temporada...

George Russell, Mercedes Foto de: Guido De Bortoli / LAT Images vía Getty Images