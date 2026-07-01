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Bearman advierte que Haas F1 corre el riesgo de quedarse atrás en 2026

Oliver Bearman tuvo problemas de ritmo en Austria mientras sus rivales les adelantaban, y finalmente terminó 14º por detrás de pilotos de Alpine, Audi y Racing Bulls.

Owen Bellwood Ronald Vording
Publicado:
Oliver Bearman, Haas F1 Team

Oliver Bearman advirtió que su equipo, Haas F1, podría perder terreno frente a sus rivales si no acelera su ritmo de desarrollo, después de terminar 14º y fuera de los puntos en Austria.

El inglés tuvo un buen comienzo en su segundo año en la Fórmula 1, aprovechando al máximo su Haas VF-26 para sumar puntos en las dos primeras rondas del año, en Australia y China. Sin embargo, en las seis citas posteriores, solo ha logrado añadir un punto a su cuenta, con un décimo lugar en Canadá.

Como resultado, ocupa el undécimo puesto en el Mundial de Pilotos, mientras que su equipo languidece en séptimo lugar y a 23 puntos de Racing Bulls. Ahora, el piloto de Haas ha advertido que su escudería ha perdido su ventaja competitiva frente a otros equipos de la zona media, como Racing Bulls y Alpine, ya que sus rivales actualizan y mejoran sus coches a un ritmo más rápido que los estadounidenses.

En Austria, el bajón del equipo fue evidente, ya que Bearman y su compañero Esteban Ocon terminaron por detrás de ambos Alpine, ambos Racing Bulls e incluso de la pareja de Audi formada por Nico Hulkenberg y Gabriel Bortoleto.

"Ahí es donde estamos", dijo Bearman a los medios, incluido Motorsport.com, después de la carrera del domingo. "Creo que las diferencias cambian según el circuito, según la longitud de las rectas. Aquí, quizá estuvimos un poco más lejos, pero en Barcelona fue lo mismo. En la carrera anterior, en Mónaco, fue similar. Ese es nuestro ritmo. Por desgracia, tenemos trabajo que hacer".

Oliver Bearman finished 14th in Austria

Oliver Bearman finished 14th in Austria

Photo by: Eric Le Galliot

En cuanto a la caída de rendimiento en comparación con sus rivales, Bearman dijo que la causa era clara y apuntó directamente a las mejoras introducidas por otros equipos. "Han traído más mejoras, y también han sido mejoras más efectivas", siguió. "Así que han dado un gran paso adelante y nosotros no. Eso es todo".

Según Bearman, el equipo afrontó algunos problemas clave en Austria que obstaculizaron su progreso y le impidieron luchar por los puntos. Primero, su VF-26 tuvo problemas de tracción en la salida, algo que dijo que fue una "pesadilla", y segundo, al coche le falta carga aerodinámica, lo que según él es "el principal problema con el que lidiamos".

"Es carga aerodinámica en general [lo que falta], por supuesto, pero especialmente en la parte trasera", añadió Bearman. "Sufrimos mucho en la fase de entrada de la curva, así que tenemos que llevar un balance aerodinámico bastante bajo para sobrevivir, digamos".

"En la salida también sufrimos mucho con la parte trasera, así que la tracción al inicio de la carrera fue una pesadilla. La alta velocidad fue una pesadilla, las salidas de las curvas también, así que fue realmente muy difícil cuidar los neumáticos y aguantar".

Sin embargo, podría haber luz al final del túnel para el equipo, ya que todavía no ha utilizado la unidad de potencia Ferrari mejorada que la Scuderia estrenó en carrera en Austria. Además, la propia Haas está preparando mejoras.

"Necesitamos elevar la base", reconoció el jefe del equipo, Ayao Komatsu, en un comunicado compartido después de la ronda austriaca. "Lo que significa un coche más rápido, y estamos trabajando en ello, así que esperamos poder incorporar ese rendimiento al coche lo antes posible".

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