"Una carrera de mejoras": cómo el desarrollo decidirá el título de F1 de 2026

La temporada de Fórmula 1 de 2026 se está desarrollando tal y como se esperaba, con la batalla por el desarrollo determinando la jerarquía a medida que avanza el curso. Aunque Mercedes comenzó este ciclo normativo de forma dominante, ganando los seis primeros grandes premios desde la pole, "solo" ha ganado dos de los últimos cinco, y Ferrari y McLaren se han estrenado como vencedores.

Ferrari, en particular, ha acaparado los titulares gracias a la gran cantidad de mejoras que introdujo a principios de 2026, lo que ha suscitado preguntas por parte del jefe de Mercedes, Toto Wolff, sobre cómo eso era posible dentro del límite de gastos.

No obstante, la Scuderia de logró unas victorias muy necesarias en Barcelona y Silverstone, mientras que el pasado fin de semana en Hungría, Lando Norris ganó con 15 segundos de ventaja desde la pole después de que su equipo McLaren actualizara cinco componentes de su MCL40: un alerón trasero modificado, un nuevo suelo y una nueva placa de suelo, elementos de las esquinas delanteras y traseras revisados, además de una salida de refrigeración de frenos ampliada.

Resultó asombroso hasta qué punto el ritmo del equipo de Woking se disparó en el Hungaroring —donde logró su tercera victoria consecutiva y podría haber conseguido un doblete de no ser porque Oscar Piastri se retiró por un fallo en la caja de cambios en los últimos compases—, gracias a que su paquete aerodinámico mejorado funcionó a las mil maravillas en ese circuito estrecho y sinuoso. Pasar de estar en tierra de nadie, en tercera posición, a estar en la lucha entre los dos primeros demostró lo valioso que es este año un plan de desarrollo eficiente, teniendo en cuenta lo nuevo que es el reglamento.

Se trata de la mayor revisión normativa en la historia reciente de la F1 y, tras solo 11 carreras de esta nueva era, los equipos siguen intentando conocer sus monoplazas y comprender qué dirección tomar con ellas. Por ello, el jefe de McLaren, Andrea Stella, espera que esta lucha continúe y considera que será la que decida quién es el más rápido de cara a la última carrera de la temporada —actualmente programada para celebrarse en Abu Dabi del 4 al 6 de diciembre, aunque el conflicto en curso en Oriente Medio la pone en duda—.

Stella afirmó: "La mejora desde el punto de vista de la competitividad puede atribuirse íntegramente a las actualizaciones que incorporamos aquí. Pero, al mismo tiempo, pensábamos que esta mejora en el tiempo por vuelta no habría sido necesariamente suficiente para conseguir la pole position en Hungaroring".

"Desde luego, no habríamos pensado que sería suficiente para tener un ritmo tan fuerte en carrera. Sinceramente, sigo creyendo que, si queremos estar en condiciones de luchar por la victoria de forma constante en el futuro, debemos centrarnos en introducir más mejoras".

Oscar Piastri, McLaren; Andrea Stella, McLaren; Lando Norris, McLaren Foto de: Andy Hone/LAT Images vía Getty Images

"Ese es el plan, pero no somos ingenuos. Sabemos que ese será el plan de todos los equipos. Así que creo que, como siempre ha sido en esta temporada de 2026, se trata de una carrera de mejoras. La buena noticia es que McLaren ha vuelto a meterse en esa batalla de mejoras mientras lucha por el liderato".

«Pero espero que el coche que sea el mejor al final de la temporada siga ganando décimas de segundo en las próximas 11 carreras [12 programadas actualmente], probablemente hasta medio segundo. Así que, sin duda, a todos les queda mucho trabajo por delante, no solo a McLaren".

El equipo de Stella sabe mejor que ningún otro de los actuales lo importantes que pueden ser las mejoras.

Si tomamos como ejemplo el último ciclo normativo —el efecto suelo de 2022 a 2025—, McLaren comenzó como un sólido equipo de mitad de tabla, pero las mejoras introducidas en 2023 llevaron finalmente al equipo a superar a la hasta entonces dominante Red Bull y a ganar los títulos de 2024 y 2025.

Por ello, la escudería de Woking no tiene intención de bajar el ritmo y ha tenido esto en cuenta a la hora de fijar el límite presupuestario, consciente de que "2026 no habría dependido tanto del punto de partida, sino más bien de la batalla por las mejoras". Por lo tanto, se espera que presente nuevas actualizaciones en la próxima cita en Zandvoort, del 21 al 23 de agosto, antes de instalar finalmente su "Alerón Macarena", al estilo de Ferrari, para la carrera de Monza —con baja carga aerodinámica— dos semanas más tarde.

Pero Stella se muestra reacio a confirmar si eso hará que McLaren pueda plantar cara a Mercedes y a Ferrari de forma constante, ya que, si bien los actuales campeones pueden incorporar mejoras de manera eficiente, también lo hacen los demás equipos —como demuestran las victorias de los del Cavallino en 2026—.

"Habrá algunas novedades para las próximas carreras", afirmó Stella. "Este año, por lo que he podido ver, prácticamente todos los equipos punteros han tenido éxito a la hora de introducir mejoras. Creo que eso se debe a que el reglamento aún es relativamente inmaduro y las oportunidades en cuanto al desarrollo del monoplaza son casi un 'fruto maduro' del que sacar provecho".

"Así que no creo que un equipo como McLaren tenga ninguna ventaja especial del tipo: 'Oh, todo lo que introducimos es un éxito'. Creo que ahora todo el mundo está haciendo un buen trabajo a la hora de introducir mejoras que dan resultado. Dependerá más bien de cuántas mejoras estén en condiciones de presentar los equipos punteros de aquí en adelante y durante lo que queda de temporada, porque solo estamos a mitad de camino".

Información adicional de Stuart Codling y Ronald Vording