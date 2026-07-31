Ir al contenido principal

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestiona las alertas de noticias y pilotos favoritos

  • Haz que tu voz se escuche comentando los artículos

Recomendado para ti

La encrucijada de Mercedes con su motor de F1 mejorado gracias al ADUO

Fórmula 1
GP de Hungría
La encrucijada de Mercedes con su motor de F1 mejorado gracias al ADUO

Norris explica su curioso enfoque de "aprendizaje" con sus compañeros en F1

Fórmula 1
Hungaroring Pirelli test
Norris explica su curioso enfoque de "aprendizaje" con sus compañeros en F1

Red Bull quiere retener a Verstappen, pero todo depende de un factor

Fórmula 1
Red Bull quiere retener a Verstappen, pero todo depende de un factor

Domenicali: "La F1 ha superado los temores de 2026, ahora pensemos en el futuro"

Fórmula 1
Domenicali: "La F1 ha superado los temores de 2026, ahora pensemos en el futuro"

Mercedes estudia que Kimi Antonelli penalize en parrilla en Monza

Fórmula 1
Mercedes estudia que Kimi Antonelli penalize en parrilla en Monza

Datos de hace 9 años y el camino frenético de Pirelli F1 hasta Sepang

Fórmula 1
GP de Bahrein en Malasia
Datos de hace 9 años y el camino frenético de Pirelli F1 hasta Sepang

Haas lamenta pelear "con las manos atadas" contra sus rivales

Fórmula 1
GP de Hungría
Haas lamenta pelear "con las manos atadas" contra sus rivales

Sainz y Albon, frustrados: Williams F1 ha retrocedido varios años

Fórmula 1
Sainz y Albon, frustrados: Williams F1 ha retrocedido varios años
Fórmula 1

Red Bull quiere retener a Verstappen, pero todo depende de un factor

Cómo reacciona el director de Red Bull, Laurent Mekies, ante las constantes preguntas sobre el futuro de Verstappen en la F1 y qué es lo que se debate internamente.

Stefan Ehlen
Stefan Ehlen
Editado:
Max Verstappen, Red Bull Racing

Max Verstappen, Red Bull Racing

Foto de: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

¿Qué le depara el futuro a Max Verstappen? ¿Seguirá fiel a Red Bull o buscará el cambio a otra escudería? Estas son las preguntas clave de cara a la temporada de 2027 de la F1. Sin embargo, aún no hay respuestas a estas preguntas. Por eso, los medios de comunicación preguntan regularmente a Verstappen y a Red Bull si hay novedades.

El director del equipo austriaco, Laurent Mekies, se muestra ahora tan molesto como Verstappen ante las constantes preguntas. En la última carrera de Fórmula 1 antes del parón de verano, celebrada en Hungría, declaró en una entrevista con Sky: "Creo que, en realidad, ya se ha dicho todo sobre este tema".

"Max está con nosotros cada fin de semana de carrera. Trabaja increíblemente duro. El equipo quiere volver a ganar carreras lo antes posible. Max también quiere volver a ganar carreras lo antes posible. Y precisamente en eso estamos trabajando juntos. Eso es lo único que realmente importa", explicó el francés.

Cómo aborda Red Bull internamente el futuro de Verstappen

El director del equipo Red Bull se esfuerza por restar importancia a la cuestión del futuro de Verstappen. Según Mekies, eso solo es "algo importante fuera del equipo".

"A nivel interno, a menudo bromeamos al respecto: nosotros no le preguntamos a Max cada semana si se queda. Le preguntamos cada semana cómo puede ayudarnos a que el coche alcance su rango óptimo de rendimiento. De eso se trata exactamente. Y seguimos trabajando en ello".

"Todo lo demás vendrá por sí solo", opinó Mekies. "Si el coche es rápido, sabemos que eso es precisamente lo que le interesa a Max, no hay más".

Más sobre Verstappen:

¿Cómo han afectado a Verstappen los últimos resultados?

En ese sentido, es probable que los últimos resultados de Red Bull hayan devuelto el optimismo a Max Verstappen: desde el Gran Premio de Austria, ha conseguido dos segundos puestos y un tercero.

Incluso podrían haber sido cuatro podios, pero en Silverstone, Verstappen se salió cuando iba tercero tras sufrir un fallo técnico. Ya en Spielberg, un fallo prácticamente idéntico en la clasificación le había costado un mejor resultado. Verstappen no ocultó entonces su frustración por estos sucesos y calificó los incidentes de "inaceptables".

Mientras tanto, el representante de Verstappen, Raymond Vermeulen, aumenta públicamente la presión. En declaraciones recientes a De Telegraaf, afirmó que Verstappen "no ha nacido para correr en la zona media de la parrilla".

Pero esa fue precisamente la amarga realidad para Verstappen y Red Bull, sobre todo al inicio de la presente temporada. Por eso, es probable que mucho dependa de la competitividad que muestre Red Bull tras el parón de verano.

Te interesará:

Comparte o guarda este artículo

Artículo Anterior Domenicali: "La F1 ha superado los temores de 2026, ahora pensemos en el futuro"

Mejores comentarios
Más de
Stefan Ehlen

Galería: el impactante accidente de Kubica en Montreal

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Canadá
Galería: el impactante accidente de Kubica en Montreal

Canadá registra su nuevo récord de espectadores en la F1

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de China
Canadá registra su nuevo récord de espectadores en la F1

¿El regreso de Hockenheim a la F1 solo es posible en modo rotación?

Fórmula 1
Fórmula 1
¿El regreso de Hockenheim a la F1 solo es posible en modo rotación?
Más de
Max Verstappen

Las fotos de vacaciones de Verstappen y Wolff avivan los rumores, pero...

Fórmula 1
Fórmula 1
Hungaroring Pirelli test
Las fotos de vacaciones de Verstappen y Wolff avivan los rumores, pero...

El cara a cara entre compañeros en clasificación en la F1 2026: ya sin imbatidos

Fórmula 1
Fórmula 1
El cara a cara entre compañeros en clasificación en la F1 2026: ya sin imbatidos

Los pilotos con más podios en Fórmula 1 y cuántos

Fórmula 1
Fórmula 1
Los pilotos con más podios en Fórmula 1 y cuántos
Más de
Red Bull

Los equipos de Fórmula 1 con más victorias en la historia

Fórmula 1
Fórmula 1
Los equipos de Fórmula 1 con más victorias en la historia

Red Bull admite que tendrá que reducir su desarrollo en lo que queda de F1 2026

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Hungría
Red Bull admite que tendrá que reducir su desarrollo en lo que queda de F1 2026

Ferrari, sorprendida por la "atrevida" estrategia de Red Bull que le valió un podio a Verstappen

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Hungría
Ferrari, sorprendida por la "atrevida" estrategia de Red Bull que le valió un podio a Verstappen

Últimas noticias

La encrucijada de Mercedes con su motor de F1 mejorado gracias al ADUO

Fórmula 1
GP de Hungría
La encrucijada de Mercedes con su motor de F1 mejorado gracias al ADUO

Norris explica su curioso enfoque de "aprendizaje" con sus compañeros en F1

Fórmula 1
Hungaroring Pirelli test
Norris explica su curioso enfoque de "aprendizaje" con sus compañeros en F1

Red Bull quiere retener a Verstappen, pero todo depende de un factor

Fórmula 1
Red Bull quiere retener a Verstappen, pero todo depende de un factor

Domenicali: "La F1 ha superado los temores de 2026, ahora pensemos en el futuro"

Fórmula 1
Domenicali: "La F1 ha superado los temores de 2026, ahora pensemos en el futuro"