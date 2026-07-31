Red Bull quiere retener a Verstappen, pero todo depende de un factor

¿Qué le depara el futuro a Max Verstappen? ¿Seguirá fiel a Red Bull o buscará el cambio a otra escudería? Estas son las preguntas clave de cara a la temporada de 2027 de la F1. Sin embargo, aún no hay respuestas a estas preguntas. Por eso, los medios de comunicación preguntan regularmente a Verstappen y a Red Bull si hay novedades.

El director del equipo austriaco, Laurent Mekies, se muestra ahora tan molesto como Verstappen ante las constantes preguntas. En la última carrera de Fórmula 1 antes del parón de verano, celebrada en Hungría, declaró en una entrevista con Sky: "Creo que, en realidad, ya se ha dicho todo sobre este tema".

"Max está con nosotros cada fin de semana de carrera. Trabaja increíblemente duro. El equipo quiere volver a ganar carreras lo antes posible. Max también quiere volver a ganar carreras lo antes posible. Y precisamente en eso estamos trabajando juntos. Eso es lo único que realmente importa", explicó el francés.

Cómo aborda Red Bull internamente el futuro de Verstappen

El director del equipo Red Bull se esfuerza por restar importancia a la cuestión del futuro de Verstappen. Según Mekies, eso solo es "algo importante fuera del equipo".

"A nivel interno, a menudo bromeamos al respecto: nosotros no le preguntamos a Max cada semana si se queda. Le preguntamos cada semana cómo puede ayudarnos a que el coche alcance su rango óptimo de rendimiento. De eso se trata exactamente. Y seguimos trabajando en ello".

"Todo lo demás vendrá por sí solo", opinó Mekies. "Si el coche es rápido, sabemos que eso es precisamente lo que le interesa a Max, no hay más".

¿Cómo han afectado a Verstappen los últimos resultados?

En ese sentido, es probable que los últimos resultados de Red Bull hayan devuelto el optimismo a Max Verstappen: desde el Gran Premio de Austria, ha conseguido dos segundos puestos y un tercero.

Incluso podrían haber sido cuatro podios, pero en Silverstone, Verstappen se salió cuando iba tercero tras sufrir un fallo técnico. Ya en Spielberg, un fallo prácticamente idéntico en la clasificación le había costado un mejor resultado. Verstappen no ocultó entonces su frustración por estos sucesos y calificó los incidentes de "inaceptables".

Mientras tanto, el representante de Verstappen, Raymond Vermeulen, aumenta públicamente la presión. En declaraciones recientes a De Telegraaf, afirmó que Verstappen "no ha nacido para correr en la zona media de la parrilla".

Pero esa fue precisamente la amarga realidad para Verstappen y Red Bull, sobre todo al inicio de la presente temporada. Por eso, es probable que mucho dependa de la competitividad que muestre Red Bull tras el parón de verano.