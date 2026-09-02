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Fórmula 1 GP de Italia

Audi llega a Monza con una novedad que llevaba esperando seis meses: ¿qué cambia?

Audi aprovechará el Gran Premio de Italia para introducir una modificación que ha requerido nada menos que 24 semanas de espera y que tiene como objetivo mejorar el rendimiento de su unidad de potencia.

Roberto Chinchero
Roberto Chinchero
Editado:
Detalle técnico del Audi R26

Hay actualizaciones que surgen de la necesidad de adaptarse a la evolución a lo largo de la temporada y otras que requieren una planificación mucho más prolongada. Lo que Audi llevará a la pista este próximo fin de semana en Monza pertenece a la segunda categoría: el R26 contará con una nueva configuración de relaciones de cambio, una solución que se decidió hace prácticamente seis meses.

La noticia la ha publicado Motorsport-Magazin.com, según el cual Audi ya había identificado el problema tras los primeros test de la temporada. Las simulaciones realizadas antes del debut no habían ofrecido una imagen perfecta de las necesidades de la nueva unidad de potencia: una vez en pista, el equipo se encontró con una primera marcha demasiado corta y una octava excesivamente larga.

Un problema que no se puede corregir con la misma rapidez que una modificación aerodinámica. De hecho, la modificación de la relación de cambio es una operación compleja, tanto en términos de costes como de producción. Para disponer de los nuevos engranajes, Audi ha tenido que esperar 24 semanas, ya que los componentes los fabrica un proveedor externo.

Gabriel Bortoleto, Audi F1 Team

Gabriel Bortoleto, Audi F1 Team

Foto de: Simon Galloway / LAT Images vía Getty Images

De ahí la coincidencia temporal con Monza, una cita que, además, supondrá una de las pruebas más exigentes de la temporada para las unidades de potencia. En las largas rectas del circuito italiano, la gestión de la energía y la eficiencia global del sistema de propulsión tendrán un peso determinante, lo que hace que el debut de la nueva configuración resulte especialmente interesante.

El objetivo de Audi es, sobre todo, aprovechar mejor el rango de funcionamiento de su V6. Al reducir el intervalo total entre la primera y la octava marcha, será posible mantener el motor durante más tiempo dentro del régimen considerado más eficiente, un aspecto que cobra aún mayor importancia con las características de las unidades de potencia introducidas en 2026.

Por lo tanto, no se trata de una actualización capaz de garantizar directamente un salto significativo en términos de rendimiento, pero permitirá corregir un compromiso con el que Nico Hulkenberg y Gabriel Bortoleto han tenido que convivir desde el inicio de la temporada.

Sin embargo, habrá un aspecto que habrá que mantener bajo observación: el de las salidas. Audi ha trabajado mucho en ese aspecto durante los últimos meses, tras las dificultades surgidas en la primera parte del campeonato. El turbocompresor de dimensiones ligeramente inferiores introducido en Barcelona ha contribuido a mejorar la situación, al igual que el trabajo realizado por Hülkenberg y Bortoleto en la gestión del procedimiento.

La nueva primera marcha, más larga que la utilizada hasta ahora, volverá a cambiar algunos puntos de referencia. Por lo tanto, será interesante comprobar el comportamiento del R26 al apagarse las luces de salida, teniendo en cuenta que el embrague y su sistema de control siguen siendo áreas en las que Audi aún tiene margen de mejora.

En el ámbito financiero, se trata de una operación exigente, que requiere el visto bueno del departamento encargado de gestionar y controlar el tope presupuestario. Un ejemplo en ese sentido lo ofrece McLaren, que se ha encontrado en una situación muy similar a la de Audi. Las relaciones de transmisión estudiadas por el equipo de Woking se habían aprobado basándose en los datos facilitados el invierno pasado por el programa de motores de Mercedes, valores que posteriormente resultaron no coincidir del todo con lo observado en pista.

En McLaren, el problema ya se puso de manifiesto durante las primeras pruebas del año en Barcelona, pero intervenir en la relación de cambio habría tenido un impacto significativo en el presupuesto. Por lo tanto, el equipo decidió no llevar a cabo la modificación, prefiriendo destinar esos recursos al desarrollo aerodinámico del monoplaza.

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