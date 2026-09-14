Stella pone en duda las reglas del VSC: "Hay que reflexionar sobre la equidad"

Lo ocurrido en el Gran Premio de España disputado en Madring podría dar pie a una reflexión sobre las normas que regulan el coche de seguridad virtual.

Andrea Stella no tiene ninguna duda sobre la actuación de Dirección de Carrera, pero el director del equipo McLaren considera que la F1 debería plantearse una modificación del reglamento para limitar el impacto que la activación de un VSC puede tener en el resultado de una carrera.

El caso en cuestión es el que decidió la carrera de Lando Norris. El británico ya había pasado por la entrada del pit lane cuando se activó el régimen de Coche de Seguridad Virtual. Mientras que los pilotos que le seguían tuvieron la oportunidad de realizar su parada beneficiándose de la neutralización, Norris no pudo hacerlo. Lo que convirtió la ventaja que Norris había logrado en pista en una desventaja imposible de recuperar.

Andrea Stella, sin embargo, ha descartado que el suceso pueda atribuirse a una responsabilidad de la Dirección de carrera: "No creo que esto sea responsabilidad del director de carrera. El director aplica las directrices y los reglamentos vigentes. Cuando se produce una situación que requiere un coche de seguridad virtual, su atención debe centrarse, como es lógico, en determinar cuándo se dan las condiciones para activarlo y cuándo las hay para darlo por terminado".

Según Stella, sería un error pedir al director de carrera que tenga en cuenta la situación deportiva antes de decidir cuándo neutralizar una carrera: "No creo que deba fijarse en lo que está ocurriendo en la carrera, sería una gran distracción. No tenemos ninguna crítica hacia Dirección de carrera: creo que ha hecho un buen trabajo según los reglamentos actualmente vigentes".

La cuestión planteada por el director del equipo McLaren es otra. Si la aplicación del procedimiento ha sido correcta, puede ser el propio procedimiento el que tenga que debatirse. De hecho, el momento en que se activa un VSC puede generar diferencias muy importantes entre pilotos que, en el momento de la neutralización, se encuentran a solo unos segundos de distancia.

"Podría haber una reflexión más amplia por parte de la comunidad de la F1 para decidir si se mantienen las cosas tal y como están o si se introducen sistemas que garanticen una mayor equidad. Pero eso no es algo que deba hacer el director de carrera", explicó.

Lando Norris, , McLaren Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images vía Getty Images

Una de las hipótesis podría ser establecer una duración mínima del VSC, por ejemplo, una vuelta completa, para que todos los pilotos se enfrenten a las mismas condiciones. Stella, sin embargo, no llegó a apoyar abiertamente esta solución, admitiendo que aún no tiene una postura definitiva.

"Yo tampoco estoy seguro de cuál es la solución. ¿Es adecuado garantizar una duración suficiente para que todos tengan las mismas condiciones, quizá haciendo que el coche de seguridad virtual dure al menos una vuelta? ¿O lo dejamos todo como está, aceptando que a veces se tiene suerte y otras no? Por el momento no tengo una respuesta clara".

Además, cualquier modificación debería seguir el procedimiento reglamentario habitual. El tema podría llevarse al Comité Asesor de Estrategia, pasar luego por la Comisión de la F1 y llegar finalmente al reglamento deportivo.

"Imagino que sería un proceso relativamente largo, a menos que haya un fuerte impulso por parte de las instituciones, la FIA o la Fórmula 1. Pero, como competidor, por el momento, no tendría una solución concreta que proponer".

Lo que ha hecho que el tema cobre especial actualidad ha sido el desarrollo de la carrera de Norris, quien había conseguido una ventaja importante gracias a un ritmo superior en las primeras vueltas, hasta el punto de resumir lo ocurrido por radio mientras volvía a boxes: "Hoy hemos sido demasiado rápidos".

"Estábamos al menos un par de segundos por delante de donde deberíamos haber estado para ganar la carrera", comentó Stella. "Y, obviamente, es una paradoja. Pero también es una excelente noticia. Hay muchos aspectos positivos que podemos sacar".

McLaren se vio perjudicado no solo por el momento en que comenzó el VSC, sino también por su finalización. De hecho, Norris realizó su parada cuando la neutralización ya había terminado, sin poder beneficiarse de la reducción del tiempo perdido en boxes.

"Fue una lástima por el momento en que comenzó el Virtual Safety Car, pero también por cuándo terminó. Al final, hicimos la parada en boxes sin poder beneficiarnos del tiempo que normalmente se gana al parar bajo el VSC", reconoció el director del equipo.

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Lando Norris, McLaren Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images vía Getty Images

McLaren valoró la posibilidad de dejar a Norris en pista, pero entonces el británico habría tenido que afrontar las siguientes vueltas con neumáticos medios ya usados frente a rivales equipados con neumáticos duros nuevos.

"Consideramos la posibilidad de quedarnos en pista, pero hay que aceptar que, en ese momento, teníamos unos neumáticos medios relativamente gastados y los que venían detrás de nosotros llevaban neumáticos duros nuevos. Nunca hubiéramos conseguido abrir una ventaja. Por lo tanto, tuvimos que aceptar que parar era lo correcto".

Stella no dudó en calificar lo ocurrido como una circunstancia muy desafortunada: "A veces se habla de mala suerte en demasiadas situaciones, pero en este caso estamos casi ante la definición matemática de lo que es tener mala suerte. Estamos contentos porque todo lo que podíamos controlar lo hicimos bien. Simplemente tenemos que aceptar que lo que no podíamos controlar jugó en nuestra contra".

Sin embargo, no todo quedó fuera del control de McLaren. Stella también recordó los siete segundos que duró la parada en boxes de Norris, admitiendo que las operaciones en boxes siguen siendo un aspecto en el que el equipo debe trabajar. Un problema que, en este caso, no habría cambiado de todos modos el resultado de la carrera.