"Queremos ver a Franco Colapinto": Milei impulsa el regreso de la F1 a Argentina

El Gobierno argentino está presionando para que se celebre una carrera de Fórmula 1, pero dar ya por hecho el regreso de Buenos Aires es, en el mejor de los casos, prematuro.

El presidente argentino, Javier Milei, prometió que iba a presionar para que la F1 volviera al país tras una ausencia de casi 30 años, aprovechando la popularidad del piloto Franco Colapinto.

Argentina acogió por última vez la F1 en 1998 en el Autódromo Óscar y Juan Gálvez, que se está renovando para acoger el MotoGP el año que viene. En enero de este año comenzaron las obras de un nuevo edificio de boxes y de la remodelación del circuito, con una ampliación adicional concebida pensando en un posible regreso de la F1, que extenderá el trazado de 4,3 a 4,87 km.

El proyecto, que se encuentra completado en un 60%, supone una inversión de 150 millones de dólares y es el mayor de toda la historia del circuito. Una vez finalizado, se espera que el circuito tenga capacidad para más de 150 000 aficionados.

"Tenemos la tradición, tenemos los pilotos y ahora estamos recuperando la credibilidad institucional que estas categorías exigen antes de que se elija un país", afirmó Milei. "Lo tenemos absolutamente todo. Es hora de pisar a fondo el acelerador en esta dirección. Avancemos juntos a toda velocidad para hacer realidad este sueño. Queremos ver a Colapinto de vuelta en el país".

El jefe de Gobierno, Jorge Macri, añadió: "Estamos realizando la inversión más importante de la historia del Autódromo de la Ciudad. Soñamos con el regreso de la Fórmula 1, por lo que estamos transformando por completo el circuito y las instalaciones para que cumpla todos los requisitos y se convierta en un icono de Buenos Aires en la escena mundial".

Los responsables argentinos contaron con el respaldo del presidente de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, quien visitó el país en el marco del Congreso Americano de la FIA, donde se reunió con Milei para tratar diversos temas, entre ellos un posible regreso de la F1.

"En cuanto a la Fórmula 1, hoy he visto el circuito", declaró Ben Sulayem a los periodistas. "Se está realizando una gran inversión. Sé que el año que viene habrá MotoGP. Y el diseño es de Tilke. Como sabéis, es uno de los diseñadores más destacados. Así pues, esto nos envía un mensaje a nosotros, como FIA, y por supuesto a la FOM, al señor Domenicali, de que os tomáis en serio lo que estáis haciendo".

Pero... "¿Puede Argentina organizar la F1? Sí. ¿Se lo merecen? Yo diría que sí. Pero tenemos 24 grandes premios en el calendario. Podemos llegar a 25, pero eso es extremadamente difícil. Dependerá de los oficiales y de los pilotos. Así que, para nosotros, es una cuestión de calendario. Es una cuestión de un plan de negocio para un mínimo de cinco años. Y vuestra gente aquí, el Gobierno, se lo toma en serio. Y también es mi responsabilidad porque, cuando doy mi palabra, la cumplo. Me aseguraré de que se transmita el mensaje adecuado antes de que comiencen las reuniones. Tened por seguro que contáis con mi apoyo".

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Sin embargo, la FIA no tiene influencia directa sobre el calendario de la F1, que sigue siendo competencia de la FOM, titular de los derechos comerciales.

Buenos Aires llevó a cabo una primera misión de reconocimiento a finales de 2024, cuando una delegación del Gobierno se reunió con los responsables de la F1 durante el Gran Premio de Brasil de 2024. Se sabe que las negociaciones no han avanzado mucho desde entonces, ya que la dirección de la F1 tiene varias opciones más concretas en perspectiva, dado que su objetivo es expandirse hacia Asia Oriental y África.

Para que cualquier posible carrera de F1 pueda competir con las sedes existentes en un calendario repleto de 24 carreras, la F1 quiere ver un plan de negocio a largo plazo con inversión sostenida, en lugar de un interés pasajero por un piloto local.

El regreso de Argentina a MotoGP en 2027 podría ser una prueba útil para demostrar su validez como sede, pero cualquier posible incorporación al calendario de la F1, en un país que lucha contra una grave crisis económica, sigue siendo, en el mejor de los casos, una propuesta a muy largo plazo.