Cuando Michael Schumacher batió el récord de victorias de Alain Prost en la F1

El 2 de septiembre de 2001, Michael Schumacher superó el récord de Alain Prost de 51 victorias en Fórmula 1 al ganar el Gran Premio de Bélgica en Spa-Francorchamps.

Prost había sido el poseedor del récord desde 1987, cuando igualó la marca de 27 victorias de Jackie Stewart, y a partir de entonces consiguió casi el mismo número de triunfos, hasta su retirada en 1993.

La temporada 1993, casualmente, marcó el continuo ascenso de Schumacher, en su tercer curso en la categoría. Luego, en 2001, ya se había convertido en cuatro veces campeón del mundo; su victoria en el Gran Premio de Hungría le permitió igualar a Prost tanto en victorias como en títulos, y se hizo con la corona de ese año con 94 puntos frente a los 51 de David Coulthard.

Prost sabía que su etapa como el piloto más exitoso de la historia de la F1 —según ese criterio— estaba llegando a su fin y lo aceptaba con serenidad. "Se merece este tipo de récord", dijo el francés sobre Schumacher. "Sé que ha estado muy motivado para conseguir dicho récord, lo cual es comprensible. No se pueden ganar más de 50 carreras si no se es bueno, y él es el mejor en este momento, uno de los mejores de todos los tiempos, y se merece este récord".

Schumacher volvió a demostrar su talento en Spa-Francorchamps, aunque solo salía tercero en la parrilla tras la clasificación, celebrada en una pista que se estaba secando; Williams copó la primera fila, con Juan Pablo Montoya y Ralf Schumacher unos dos segundos más rápidos tras arriesgarse a montar neumáticos de seco antes que sus rivales.

Pero la carrera, plagada de incidentes, dio un giro inesperado (para peor) para Williams, ya que Montoya se quedó calado en la parrilla durante la segunda vuelta de formación (después de que Heinz-Harald Frentzen sufriera la misma suerte anteriormente), mientras que el coche de Ralf Schumacher quedó inexplicablemente levantado sobre los gatos antes de la segunda salida.

Esa segunda salida se produjo a raíz de un fuerte choque de Luciano Burti, de Prost Grand Prix, tras una colisión con Eddie Irvine, de Jaguar, al entrar en la curva de alta velocidad de Blanchimont. El brasileño, que sufrió una conmoción cerebral, quedó descartado para el resto de la temporada.

Schumacher se hizo con el liderato en la segunda salida, con Fisichella ayudándole involuntariamente a alejarse del pelotón Foto de: Rainer W. Schlegelmilch / Getty Images

Aunque esas cuatro primeras vueltas se declararon nulas, lo que significa que oficialmente nunca existieron, la segunda parrilla de salida se basó en la clasificación al final de la primera tanda, por lo que los Schumacher coparon la primera fila hasta que un error de los mecánicos de Williams dejó a Ralf fuera de la lucha por la victoria, y ambos FW23 acabaron en la cola del pelotón.

A partir de ahí, Michael Schumacher fue sencillamente intocable, aunque ayudó el hecho de que el piloto de Benetton,Giancarlo Fisichella, remontara desde la quinta hasta la segunda posición en la salida y frenara el avance de los demás líderes. El recién coronado tetracampeón logró una ventaja de 20 segundos en la vuelta nueve, cuando realizó su primera parada en boxes.

Schumacher mantuvo ese ritmo hasta ampliar su ventaja a 31 segundos sobre Coulthard, de McLaren, quien por fin había logrado adelantar a Fisichella en la vuelta 28 —cuando solo quedaban ocho vueltas para el final—. Y eso a pesar de cometer un error en la vuelta 17, cuando el piloto de Ferrari se salió de la pista en Stavelot.

A partir de ahí, Schumacher se lo tomó con calma y cruzó la línea de meta con 10 segundos de ventaja sobre Coulthard, que quedó subcampeón en el campeonato, con Fisichella a otros 18 segundos, mientras que Williams no logró sumar ningún punto por muy poco.

Schumacher se alzó con la victoria sin apenas oposición Foto de: LAT Images vía Getty Images

Así pues, Schumacher batió el récord de Prost con estilo, aunque insistió en que no le importaba demasiado.

"No puedo decir que las estadísticas me motiven mucho", afirmó, "pero, por supuesto, tener ese número [52] en mi haber sí que significa algo. Pero me alegraré más dentro de unos años, cuando esté sentado en mi sofá, con una cerveza y un puro, pensando en ello".

Por su parte, Prost reiteró lo impresionado que estaba por el piloto que, estadísticamente, ya estaba a su altura.

"Sé mejor que nadie lo difícil que es ser campeón del mundo y lo tremendamente difícil que es ser cuatro veces campeón", insistió el francés.

"Michael tiene las cualidades necesarias para triunfar gracias a su talento, su concentración y su motivación. Por eso creo que puede ser pentacampeón o incluso hexacampeón. Él y Ferrari son una gran potencia ahora mismo. No sé si podrá ganar 60 o 70 carreras, pero no hay razón para que no lo consiga".

Schumacher llegó a establecer una marca de 91 victorias que durante mucho tiempo pareció inalcanzable, hasta que Lewis Hamilton empezó a reescribir los libros de récords. A su vez, Max Verstappen está a 20 del alemán, ¿le pasará algún día?