Aston Martin revela al sustituto de Alonso en la FP1 de Abu Dhabi

Tal y como obliga el reglamento, Fernando Alonso dejará por segunda vez en la temporada 2025 de F1 su coche en manos de otro piloto. Así, Aston Martin Racing ha anunciado que irá a parar a Cian Shields, joven piloto de 20 años que disputa la Fórmula 2.

Cian Shields, que ahora mismo es antepenúltimo en el campeonato de F2 como uno de los pocos pilotos que aún no ha puntuado, debutará así en la máxima categoría este viernes 5 de diciembre, cuando tendrá 60 minutos para disfrutar de los monoplazas más rápidos del planeta.

De una familia muy poderosa economicamente, el actual piloto de AIX Racing F2 ya ha disputado varias jornadas de las llamadas TPC (test con coches de al menos dos años de antigüedad) con Aston Martin este año para prepararse, de hecho más de 500 kilómetros de rodaje en pista. Además, ha tenido un extenso programa en el simulador del Campus de Aston Martin en Silverstone, por lo que conoce, al menos de manera virtual, el AMR25 que pilotará.

"Estoy increíblemente agradecido por la oportunidad de pilotar en la FP1 con Aston Martin. He aprendido muchísimo trabajando con el equipo este año, tanto en el simulador como en mis pruebas de TPC, y que ahora me confíen el AMR25 en un fin de semana de gran premio es un momento muy especial para mí", dijo Cian Shields. "Tengo muchas ganas de contribuir al programa el viernes y aprovechar al máximo la experiencia".

Por su parte Gerry Hughes, ingeniero jefe de F1 Evolution del equipo Aston Martin declaró: "Cian ha trabajado en estrecha colaboración con nuestro equipo durante todo el año, acumulando experiencia con los AMR TPC de Fórmula 1 y profundizando su conocimiento del AMR25 mediante un programa de simulación estructurado. Sus comentarios y su profesionalismo han sido siempre excelentes, y ha seguido desarrollándose con cada oportunidad".

"Esta próxima sesión de FP1 es una forma fantástica de cerrar el año, aprovechando al máximo los conocimientos y la experiencia que ha adquirido para el equipo en la última carrera de la temporada".

Esta es la segunda y definitiva sesión de FP1 que Alonso cede este año. La anterior fue hace poco más de un mes, cuando Felipe Drugovich le sustituyó en la primera sesión del GP de México. Sin embargo, el brasileño este fin de semana no podrá estar en Abu Dhabi con la F1, ya que se estrena en la Fórmula E precisamente en su país, en el ePrix de Sao Paulo.