Piastri no ve necesario cambiar las 'papaya rules' en McLaren

En Abu Dhabi, Lando Norris, Max Verstappen y Oscar Piastri pelean por el título de Fórmula 1. Tras el parón veraniego parecía que la lucha sería cosa de dos entre los pilotos de McLaren F1, pero, en parte por errores de los propios pilotos, del muro y por la descalificación en Las Vegas, Verstappen ha vuelto a meterse en la pelea.

Con las diferencias tan pequeñas después de 23 de las 24 carreras, ahora cada punto cuenta, lo que también lleva a hacer balance de la temporada hasta el momento y de dónde los aspirantes al título podrían haber dejado escapar puntos de manera innecesaria.

En McLaren, las 'papaya rules' han sido un tema candente este año. El equipo de Woking se negó a designar un número uno claro en la lucha por el título de pilotos, lo que permitió que Piastri y Norris se quitaran puntos entre ellos… pero también que Verstappen se acercara.

El momento más comentado fue el del GP de Italia, donde Piastri pasó a la segunda posición por un undercut involuntario tras una parada lenta de Norris. El equipo le pidió devolver la posición a Norris y Piastri obedeció, una acción que le costó tres puntos.

"No tenemos que cambiar nada"

Aun así, el actual tercero del campeonato, que tiene dieciséis puntos de desventaja respecto a su compañero Norris, valora positivamente el enfoque de McLaren. "En realidad no creo que haya habido muchas situaciones en las que nos haya perjudicado de verdad", opina el australiano. "Por supuesto, está lo que pasó en Monza, pero esa es en realidad la única en la que quizá puedas… bueno, sobre la que mucha gente ha debatido, ¡desde luego!".

"Pero creo que las últimas carreras no tuvieron nada que ver con que nuestro enfoque como equipo saliera mal. Por mi parte, hubo algunas cosas con el coche y conmigo mismo que simplemente no funcionaron", admite Piastri. "Lando ha sido claramente muy rápido en las últimas semanas. Este fin de semana [en Qatar] creo que nos equivocamos porque pensamos que esa era la decisión correcta, no porque estuviéramos preocupados por lo que era justo o no", señala sobre la decisión del equipo de no parar en boxes durante la temprana fase de coche de seguridad.

"Así que no creo que tengamos que cambiar ese enfoque. Creo que nos aporta muchas ventajas. Sí, hay momentos difíciles, pero también los hay si eliges otro camino. Así que sí, no creo que tengamos que cambiar nada".