El Ferrari para la F1 2026 ha pasado ya las pruebas de choque

Tras el desastroso Gran Premio de Qatar de Fórmula 1, con Charles Leclerc terminando octavo y Lewis Hamilton duodécimo, Ferrari espera cerrar con un broche de oro la decepcionante temporada 2025 este fin de semana, en Abu Dhabi.

En la pista de Yas Marina, la escudería del Cavallino Rampante espera hacer olvidar las dos últimas citas tan difíciles para el equipo, para volver, al menos, a acercarse a los coches punteros: las simulaciones negativas que habían anticipado los temores de Losail, luego desafortunadamente materializados, suponen, por suerte, una antítesis respecto a las predicciones para la última carrera del curso.

Los datos dicen que el SF-25 debería volver a jugar un papel más competitivo que en las últimas carreras: la ambición no es, ciertamente, ser juez y parte entre los que se juegan el título mundial de pilotos (los dos McLaren de Lando Norris y Oscar Piastri y Max Verstappen con Red Bull), sino volver a posiciones más acordes a los de Maranello, para salir del 'anno horribilis' al menos con un signo de esperanza.

Fred Vasseur, director del equipo Ferrari, admitió que el desarrollo aerodinámico del coche de 2025 se había detenido a finales de abril, dejando el túnel de viento para el naciente 678, el monoplaza que debe llevar a la Scuderia a la revolucionaria nueva reglamentación.

Frederic Vasseur, Ferrari Foto de: Chris Graythen / Getty Images

El equipo técnico dirigido por Loic Serra se había concentrado en rehacer la suspensión trasera, pero las intervenciones en la mecánica del SF-25 no dieron el salto de calidad que cabía esperar. Así, la atención del equipo se ha centrado durante algún tiempo ya en la campaña 2026, y no debería sorprender, por lo tanto, que la Scuderia haya seguido adelante con el trabajo, completando ya las pruebas de choque, el 'crash test', de homologación del chasis en el CSI de Bollate.

El parón invernal será especialmente corto, porque los esperados nuevos monoplazas tendrán que debutar en el test de Barcelona que tendrá lugar a puerta cerrada para la prensa del 26 al 30 de enero, mucho antes que en los últimos años.

Ferrari, por tanto, corroborando la tesis de querer jugar con ventaja, ha obtenido la homologación FIA de la carrocería incluso antes de que termine el Mundial de 2025...

