Horarios del ePrix de Sao Paulo de Fórmula E: todo sobre el debut de Pepe Martí

La Fórmula E arranca su temporada 23, el campeonato 2025/2026 este fin de semana con el ePrix de Sao Paulo que será el pistoletazo de salida del mundial, que luego continuará a principios de enero en México. Apunta aquí a qué hora es la clasificación y carrera de Fórmula E en Sao Paulo con el debut de Pepe Martí, cómo se puede ver por la tele y más.

Horarios del ePrix de Sao Paulo de Fórmula E en España

Sesión Día Horario Entrenamientos Libres 1 Viernes 5 de diciembre 20:30h-21:25h Entrenamientos Libres2 Sábado 6 de diciembre 11:00h Clasificación 1 de Londres Sábado 6 de diciembre 13:40h Carrera 1 de Londres Sábado 6 de diciembre 18:05h

La Fórmula E disputa, salvo en rondas dobles, la clasificación y la carrera el mismo día, y los horarios del ePrix de Sao Paulo están marcados por la diferencia horaria de cuatro horas menos allí, por lo que la FP1 será el viernes a las 20:30h de España y 16:30h locales, mientras que la FP2 será el sábado a primera hora local (las 07:00h) y a las 11:00h de España.

La clasificación del ePrix de Sao Paulo de Fórmula E será el sábado a las 13:40h de España, 09:40h locales, y la carrera de Sao Paulo es el sábado a las 18:05h de España, 14:05h locales.

La carrera de Sao Paulo será a 35 vueltas, aunque ¡ojo! A veces Dirección de Carrera añade más vueltas si ha habido alguna interrupción que haya hecho que los monoplazas hayan consumido menos energía y lleguen con más porcentaje al final de la carrera. Y en esta ronda no habrá Pit Boost.

Horarios del ePrix de Sao Paulo de Fórmula E en Latam

Sesión y día Horario Entrenamientos Libres 1 (FP1) Viernes 5 de diciembre 13:30h México 14:30h Colombia, Panamá, Ecuador, Perú 15:30h Venezuela y Bolivia 16:30h Argentina, Uruguay, Chile y Paraguay 20:30h España Entrenamientos Libres 2 (FP2) Viernes 5 de diciembre 04:00h México 05:00h Colombia, Panamá, Ecuador, Perú 06:00h Venezuela y Bolivia 07:00h Argentina, Uruguay, Chile y Paraguay 11:00h España Clasificación Sábado 6 de diciembre 06:40h México 07:40h Colombia, Panamá, Ecuador, Perú 08:40h Venezuela y Bolivia 09:40h Argentina, Uruguay, Chile y Paraguay 13:40h España Carrera Sábado 6 de diciembre 11:05h México 12:05h Colombia, Panamá, Ecuador, Perú 12:05h Venezuela y Bolivia 13:05h Argentina, Uruguay, Chile y Paraguay 18:05h España

Cómo ver por la tele el ePrix de Sao Paulo de Fórmula E con Pepe Martí

¡Grandes noticias! La temporada 2025 de Fórmula E y empezando por el ePrix de Sao Paulo se podrá ver en abierto en España. La clasificación a las 13:40h se podrá ver por RTVE Play, la plataforma del ente público, solo con registrarte, o también existe la opción de pago habitual, suscripción a Eurosport o DMAX, con el Plan Max Deportes o el Plan Max DAZN, o con el paquete básico de Movistar +.

La carrera del ePrix de Sao Paulo de Fórmula E se podrá ver gratis por la tele a las 18:05 del sábado en Teledeporte, y se mantiene la opción de pago de Eurosport.

Los entrenamientos libres de Sao Paulo solo se podrán seguir por el canal de YouTube de la Fórmula E.

En Latinoamérica, en Argentina el ePrix de Sao Paulo lo puedes ver en Claro Sports o por la RTVE de España; y en México exactamente lo mismo.

El Sambódromo de Anhembi, sede del ePrix de Sao Paulo de Fórmula E

El Sambródromo de Anhembi, circuito urbano de Sao Paulo, acogió la IndyCar entre 2010 y 2013, y desde 2023, con un diseño reformado y reducido a 2,933 km, la Fórmula E.

Se encuentra en el famoso sambódromo conocido como el Polo Cultural y Deportivo Grande Otelo por los habitantes locales, inaugurado en 1991 y con capacidad para más de 100.000 personas. Habrás visto la recta principal del circuito de Fórmula E en cualquier vídeo de los carnavales de allí.

Es un piloto elogiado por los pilotos, con la fuerte frenada a la curva 1 como uno de los tres principales puntos de adelantamientos. La 1 y la 2 son casi una chicane antes de la horquilla de la curva 3, que conduce a otra larga recta hacia la curva 4, de nuevo punto de adelantamiento antes de la desafiante zona de las curvas 5, 6 y 7, a derecha-izquierda y derecha, que llevan a la tercera gran recta de camino a la curva 7.

La última zona de este circuito de 11 curvas también ofrece oportunidades de adelantamiento por sus zonas de frenado, y es una pista que deja un gran espectáculo y donde es clave la gestión de la energía.

Pilotos y equipos que disputan el ePrix de Sao Paulo 2025 de Fórmula E

*En negrita, los pilotos que cambian de equipo

En cursiva, los debutantes

Cómo es el formato de clasificación en Fórmula E

La clasificación de la Fórmula E sigue un formato original: los 20 pilotos quedan divididos en dos grupos, y los 10 pilotos de cada grupo se enfrentan durante 10 minutos con libertad de número de vueltas. Al final de ese grupo, los cuatro pilotos más rápidos de cada grupo pasarán a la fase de enfrentamientos, llamada Duelos. Los grupos se deciden por las posiciones del campeonato a partir de la segunda carrera, en el Grupo A van el líder, el tercero, quinto y el resto de impares, y en el Grupo B el segundo clasificado, cuarto y así sucesivamente.

Los Duelos se forman así: en Cuartos, se miden el primero del Grupo A con el cuarto del Grupo B, el segundo del Grupo A con el tercero del Grupo B, el tercero del Grupo A con el segundo del Grupo B y el cuarto del Grupo A con el primero del Grupo B.

Los Cuartos de Final, Semifinales y Final se hacen con el la tracción a las cuatro ruedas y el extra de potencia (350 kw) activados. Ahí, los pilotos se enfrentan de dos en dos, saliendo primero uno y a los pocos segundos el otro, de manera que se inicia una "persecución" que la retransmisión de la Fórmula E gestiona muy bien en cada sector calculando si el de delante se está escapando o el de detrás le recorta. Al final de la vuelta, el que haya sido más rápido pasa a la siguiente ronda.

En la Final, el piloto que se impone se lleva la pole position y los pilotos que estuvieran en su grupo ocuparán las posiciones impares, mientras que los que compartían grupo con el piloto que se clasificó segundo ocupan las posiciones pares.

Cuántos puntos se reparten en las carreras de Fórmula E

El sistema de puntuación de las carreras de Fórmula E es como el de la Fórmula 1, con 25 puntos para el ganador, 18 puntos para el segundo, 15 puntos para el tercero, 12 puntos para el cuarto, 10 puntos para el quinto, 8 puntos para el sexto, 6 puntos para el séptimo, 4 puntos para el octavo, 2 puntos para el noveno y 1 punto para el décimo, pero además hay tres puntos para el autor de la pole position y 1 punto para el autor e la vuelta rápida de carrera si acaba dentro del top 10.

