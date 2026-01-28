Aston Martin llega: mañana se espera el debut del AMR26 de Alonso

Ir al contenido principal

Aston Martin llegará a Montmelò a última hora de la tarde de hoy y preparará inmediatamente el box para estar en pista el jueves. El objetivo, recuperar terreno.

Roberto Chinchero
Roberto Chinchero
Editado:
Fernando Alonso, Aston Martin Racing

En la sede de Silverstone se ha completado el primer ejemplar del Aston Martin que participará en la temporada 2026. Una auténtica hazaña para el equipo británico, que ha culminado con la activación de un puente aéreo que debería permitir que el coche llegue al Circuit de Barcelona-Catalunya a última hora de la tarde o primera de la noche.

Una vez en el Circuit, donde ya desde hace días está instalado el motorhome, comenzarán inmediatamente los trabajos de preparación en boxes con el objetivo de sacar el monoplaza a la pista mañana por la mañana, aunque el equipo no ha hecho ningún comunicado oficial al respecto y los plazos también podrían llevarles hasta el mediodía. Los pilotos Fernando Alonso y Lance Stroll, que llevan varios días en Barcelona, no han recibido el visto bueno hasta hoy.

El objetivo de Aston Martin es reducir la diferencia de kilómetros con respecto a sus rivales con un día menos de pruebas: un escenario lejos de ser ideal, pero que supone un alivio después de que se temiera tener que renunciar por completo a esta semana, como le pasó a Williams. Si se respeta el programa, el coche británico dará sus primeros pasos en la pista a última hora de la mañana de mañana o primerísima de la tarde.

También en el enlace Inglaterra-España, sigue siendo alta la atención en torno a Red Bull, que se encuentra inmersa en la reparación del monoplaza dañado el martes por Isack Hadjar al final de la sesión de la tarde. Los daños en el tren trasero han sido importantes y en Milton Keynes se está llevando a cabo una verdadera carrera contra el reloj para fabricar algunos de los componentes necesarios para la reparación.

El objetivo del equipo es volver a la pista en la última jornada del viernes, pero por el momento su presencia sigue siendo incierta. Max Verstappen, a quien Red Bull ha reservado la última jornada de pruebas, sigue en Barcelona, lo que sugiere un cauto optimismo sobre la posibilidad de completar la reparación a tiempo.

