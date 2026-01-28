Williams explica por qué se saltó Barcelona, y niega la teoría del sobrepeso

El jefe del equipo Williams de Fórmula 1, James Vowles, afirma que es "increíblemente doloroso" para su escudería perderse los test de Barcelona esta semana, pero niega los rumores de que el coche del equipo vaya a tener un sobrepeso significativo.

La semana pasada, Williams abandonó sus planes de asistir a la primera oportunidad de pruebas de F1 de la pretemporada 2026 en Barcelona, perdiendo tres días de rodaje en España.

La razón dada fue "retrasos en el programa FW48", lo que llevó a especular que el equipo con sede en Grove había suspendido los crash test y, como resultado, había tenido que reforzar considerablemente su coche, lo que provocó un exceso de peso en el chasis para el inicio de la campaña de 2026.

Al explicar en detalle los problemas de Williams, Vowles reconoció que el equipo se había comprometido a más de lo que podía cumplir en su proceso de producción, pero también confirmó que el equipo ha superado las pruebas de choque requeridas y que realizará test en Bahrein, y negó que los retrasos vayan a suponer una penalización significativa por exceso de peso.

"El coche que hemos fabricado este año es aproximadamente tres veces más complicado que cualquier otro que hayamos fabricado anteriormente", explicó Vowles. "Eso significa que la carga que soporta nuestro sistema es aproximadamente tres veces mayor que antes. Y empezamos a quedarnos un poco atrás y a retrasarnos en las piezas".

"Además, hemos superado absolutamente los límites de lo que hacemos en ciertas áreas, y una de ellas es en ciertas pruebas correspondientes que van con ello. Pero eso solo fue un pequeño bache en el gran esquema de las cosas".

James Vowles, director del equipo Williams Racing Foto: Erik Junius

"Son uno de los muchos elementos que nos han llevado absolutamente más allá del límite de lo que podemos lograr en el tiempo del que disponemos. Por lo tanto, se trata más bien de un resultado de superar no solo los límites del diseño, sino también los límites de cuántos componentes se pueden producir en una fábrica en un espacio de tiempo muy corto".

Sobre los rumores sobre el peso del coche, añadió: "No sabremos cuál es el peso hasta que lleguemos al segundo test de Bahrein, en términos de comprender dónde está. Hay que quitar todos los sensores para saber realmente dónde estamos. Es imposible saberlo porque se necesita el coche completo sin sensores en la forma correcta, y eso no existe hoy en día".

"Las cifras de las que hablamos son probablemente tan pequeñas que necesito ver el coche pesado para poder evaluar dónde estamos. Así que no estamos muy lejos de ese punto. Por ahora, todo lo que se ve son rumores en los medios de comunicación".

Vowles aclaró que Williams podría haber realizado los test de Barcelona después de todo, pero eso habría supuesto para el equipo un riesgo en cuanto a las piezas de repuesto para la primera parte de la temporada que no se sentía cómodo asumiendo.

"Podríamos haber hecho las pruebas de Barcelona, así de simple. Pero, al hacerlo, habría tenido que dar un vuelco al impacto en los componentes de repuesto y las actualizaciones en Bahrein, Melbourne y más allá", explicó.

"La evaluación fue entre rodar en una Barcelona fría y húmeda y hacer una prueba virtual en pista con la situación de repuestos, y francamente, no había ningún punto a favor de correr en una prueba de shakedown, así que tomamos la decisión".

"Sigo pensando que fue lo correcto, ya que así nos aseguramos de llegar a Bahrein correctamente preparados y también preparados para Melbourne".