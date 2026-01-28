Así es el McLaren MCL40 que ha debutado en el test de F1 2026 en Barcelona

Ha llegado el momento de los actuales campeones, llamados a defender ambos títulos mundiales. Poco antes del inicio de los tests de Barcelona, McLaren desveló las primeras imágenes del MCL40, un coche presentado con una decoración provisional en negro y plata diseñada exclusivamente para los test privados en Barcelona, a la espera de la presentación oficial prevista para el 9 de febrero.

Tras dos días de espera, durante los cuales el equipo de Woking completó el montaje del coche, el MCL40 ha salido finalmente a la pista hoy con Lando Norris al volante para recorrer sus primeros kilómetros, ya que aún no había realizado el shakedown.

El monoplaza ha revelado así sus formas que, según el director técnico Rob Marshall, no deberían diferir de las que veremos tanto en los tests de Bahrein como en el debut de la temporada en Australia.

La idea era no complicar demasiado las cosas con un coche básico y otro evolucionado, sino partir de una base ya desarrollada para continuar de forma lineal la fase de estudio del coche, un poco como ha hecho Alpine, que llegó a la pista catalana con una versión bastante avanzada del A526 por la misma razón, aunque eso no significa que no vayan a llevar novedades durante las tres pruebas.

Como ya dejaban entrever los renders, los laterales del nuevo MCL40 presentan una forma inclinada, pero sin el hueco interior adoptado por otros monoplazas. El airbox es de tamaño bastante generoso, en línea con la tendencia seguida por la mayoría de la parrilla.

También se confirma el regreso a la suspensión delantera push-rod, después de que McLaren fuera uno de los primeros en adoptar el pull-rod en el anterior ciclo técnico de los coches con efecto suelo.

Siguiendo con el tren delantero, la parte final del morro sobresale mucho hacia delante y es una de las más largas vistas hasta ahora. Muy similar al render es también el "bargeboard" detrás de las gomas delanteras, mientras que en la parte inferior han aparecido esos detalles que, claramente, el equipo papaya había decidido ocultar deliberadamente en el modelo virtual.

El equipo de Woking tiene el objetivo de defender los dos títulos: el año pasado conquistó ambas coronas mundiales, asegurándose el campeonato de constructores ya en Singapur. El mundial de pilotos llegó en la última carrera en Abu Dabi, con Lando Norris derrotando a Max Verstappen y a su compañero Oscar Piastri. Pero el reglamento de 2026 es completamente nuevo, tanto el técnico como el de unidades de potencia, por lo que todas las escuderías parten desde cero.

Lando Norris, Mclaren