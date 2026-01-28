Antonelli ya descarta ver grandes diferencias entre equipos en la F1 2026

Mientras que Mercedes completó 150 vueltas el lunes, en el primer día de los test privados en el Circuit de Barcelona-Catalunya, dejando así una buena primera impresión, Andrea Kimi Antonelli se mostró muy satisfecho con sus primeras sensaciones.

El piloto italiano y George Russell han vuelto a la pista este miércoles al volante del W17, tras haberse saltado la jornada del martes. El británico terminó la mañana del miércoles con 92 vueltas y el mejor tiempo de la sesión con un 1:17.5.

En declaraciones recogidas por la escudería de Brackley, Antonelli destacó la magnitud del trabajo que queda por hacer, al tiempo que sacó una primera conclusión de las observaciones realizadas en Cataluña por el momento: la perspectiva de una parrilla reñida sigue existiendo a pesar de los cambios provocados por la revolución del reglamento de 2026.

"El coche es agradable de conducir, aún nos queda mucho por rodar y aprender, pero ha sido estupendo verlo en pista", explica. "Todos los coches parecen muy logrados y son rápidos. No creo que las diferencias en la parrilla sean tan importantes como algunos imaginan, habrá luchas reñidas".

"Todo el mundo necesitará tiempo para entenderlo, especialmente en lo que respecta a la gestión de la batería, pero una vez que empecemos a correr, será muy emocionante", aseguró el joven italiano.

Las pruebas a puerta cerrada de Barcelona, con un formato muy particular, no permiten hacer una lectura demasiado precisa de los rendimientos de los equipos, ya que más allá de la evidente falta de información, los programas de trabajo a veces varían mucho de una escudería a otra.

"Hay mucho que aprender con estos nuevos coches, por lo que es importante que recorramos tantos kilómetros como sea posible y ampliemos nuestros conocimientos", insiste Kimi Antonelli.

"Los equipos de Brackley y Brixworth han hecho un excelente trabajo para llevarnos hasta este punto, desarrollando y construyendo un monoplaza que ha sido capaz de completar más de 150 vueltas en su primer día real de rodaje".

"Sin embargo, todavía es muy pronto. Habrá elementos que descubriremos en los próximos días y que podremos mejorar, pero ese es precisamente el objetivo de los entrenamientos. Por ahora, el paquete en su conjunto es bueno en general, y trataremos de aprovechar esta base durante los dos próximos días de rodaje que se nos permiten aquí en Barcelona", concluyó el de Mercedes, que este año disputará su segunda temporada en la Fórmula 1.